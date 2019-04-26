Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

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В ночь на пятницу Тарасенко оформил дубль в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Далласа» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Первой звездой признан нападающий «Бостона» Чарли Койл, отметившийся двумя шайбами, в том числе победной в овертайме, в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (3:2).