Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 26 апреля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на пятницу Тарасенко оформил дубль в первом матче серии второго раунда
Первой звездой признан нападающий «Бостона» Чарли Койл, отметившийся двумя шайбами, в том числе победной в овертайме, в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (3:2).
Третьей звездой стал его одноклубник вратарь Туукка Раск, отразивший в игре с «Коламбусом» 20 бросков по своим воротам из 22.