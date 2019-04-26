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12:03 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 26 апреля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на пятницу Тарасенко оформил дубль в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Далласа» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Первой звездой признан нападающий «Бостона» Чарли Койл, отметившийся двумя шайбами, в том числе победной в овертайме, в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (3:2).

Третьей звездой стал его одноклубник вратарь Туукка Раск, отразивший в игре с «Коламбусом» 20 бросков по своим воротам из 22.

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