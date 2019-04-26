Клуб НХЛ «Сан-Хосе» подписал контракт с российским форвардом Юртайкиным

«Данил — взрывной игрок, который использует свою скорость, чтобы создавать и поддерживать преимущество в нападении, — сказал генеральный менеджер “Сан-Хосе” Даг Уилсон. — Его талант позволил ему стать одним из лучших бомбардиров КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) среди игроков не старше 22 лет. Он стал двукратным чемпионом МХЛ (Молодежной хоккейной лиги) и имеет опыт работы со сборной России. Мы рады, что он присоединился к нашей команде».