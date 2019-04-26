Клуб НХЛ «Сан-Хосе» подписал контракт с российским форвардом Юртайкиным
ТАСС, 26 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт новичка с 21-летним российским нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт новичка с 21-летним российским нападающим Данилом Юртайкиным. Об этом сообщает
«Данил — взрывной игрок, который использует свою скорость, чтобы создавать и поддерживать преимущество в нападении, — сказал генеральный менеджер “Сан-Хосе” Даг Уилсон. — Его талант позволил ему стать одним из лучших бомбардиров КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) среди игроков не старше 22 лет. Он стал двукратным чемпионом МХЛ (Молодежной хоккейной лиги) и имеет опыт работы со сборной России. Мы рады, что он присоединился к нашей команде».
Юртайкин, которому в июле исполнится 22 года, в прошедшем сезоне КХЛ провел в составе ярославского «Локомотива» 48 матчей, забросив 10 шайб и сделав девять результативных передач. В составе ярославского «Локо» он стал двукратным победителем МХЛ.