В НХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру сезона

В этом сезоне в тройку номинантов вошли Барри Тротц, который в первый сезон вывел «Айлендерс» в плей-офф, Крейг Беруби, который сделал то же самое с «Сент-Луисом», и Джон Купер, с которым «Тампа-Бэй» стала лучшей командой регулярного сезона.