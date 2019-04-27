В НХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру сезона
Стали известны имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне.
Стали известны имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне.
Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ, лауреат будет определен путем голосования.
В этом сезоне в тройку номинантов вошли Барри Тротц, который в первый сезон вывел «Айлендерс» в
«Джек Адам Эворд» вручается с 1974 года. Рекордсмен по количеству трофеев — Пэт Бернс. Он выиграл три награды с тремя разными командами. В прошлом году лауреатом стал тренер «Вегаса» Жерар Галлан.