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09:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В НХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Стали известны имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне.

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Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ, лауреат будет определен путем голосования.

В этом сезоне в тройку номинантов вошли Барри Тротц, который в первый сезон вывел «Айлендерс» в плей-офф, Крейг Беруби, который сделал то же самое с «Сент-Луисом», и Джон Купер, с которым «Тампа-Бэй» стала лучшей командой регулярного сезона.

«Джек Адам Эворд» вручается с 1974 года. Рекордсмен по количеству трофеев — Пэт Бернс. Он выиграл три награды с тремя разными командами. В прошлом году лауреатом стал тренер «Вегаса» Жерар Галлан.

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