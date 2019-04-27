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09:21 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Хосе» вышел вперед в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо»

ТАСС, 27 апреля. «Сан-Хосе» дома победил «Колорадо» в стартовом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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В составе победителей шайбы забросили Густав Нюквист (15-я минута), Джо Торнтон (31), Кевин Лабанк (37), Брент Бернс (40) и Тимо Майер (60). У проигравших отличились Гэбриэл Бурк (3) и Колин Уилсон (24). Защитник «Колорадо» Никита Задоров очков во встрече не набрал.

В первом раунде плей-офф «Сан-Хосе» обыграл в семи матчах прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас» (4−3). «Колорадо» со счетом 4−1 победил «Калгари» — лучшую команду Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Сан-Хосе» повел в серии — 1−0. Второй матч состоится 29 апреля на домашней площадке лидера противостояния.

Сан-Хосе Шаркс
5:2
1:1, 3:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала27.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурДжаред Беднар
Вратари
Мартин ДжонсФилипп Грубауэр(Филипп Грубауэр, Филипп Грубауэр)
1-й период
02:10Габриель Бурк(Кейл Макар, Тайсон Жост)
03:00Командный штраф
14:44Густав Нюквист(Логан Кутюр, Брент Бернс)
2-й период
22:46Дилан Гэмбрелл
23:56Колин Уилсон(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
24:56Бренден Диллон
24:56Бренден Диллон
30:05Джо Торнтон(Маркус Серенсен)
36:02Кевин Лабанк(Брент Бернс)
39:00Брент Бернс(Джо Торнтон, Маркус Серенсен)
3-й период
59:31Тимо Майер(Брент Бернс)
59:49Бренден Диллон
59:49Мэттью Колверт
59:49Мэттью Колверт
Лучшие игроки матча
Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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