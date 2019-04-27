«Сан-Хосе» вышел вперед в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо»
ТАСС, 27 апреля. «Сан-Хосе» дома победил «Колорадо» в стартовом матче второго раунда
ТАСС, 27 апреля. «Сан-Хосе» дома победил «Колорадо» в стартовом матче второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Густав Нюквист (15-я минута), Джо Торнтон (31), Кевин Лабанк (37), Брент Бернс (40) и Тимо Майер (60). У проигравших отличились Гэбриэл Бурк (3) и Колин Уилсон (24). Защитник «Колорадо» Никита Задоров очков во встрече не набрал.
В первом раунде
«Сан-Хосе» повел в серии — 1−0. Второй матч состоится 29 апреля на домашней площадке лидера противостояния.
|Питер Дебур
|Джаред Беднар
|Мартин Джонс
|Филипп Грубауэр(Филипп Грубауэр, Филипп Грубауэр)
|02:10
|Габриель Бурк(Кейл Макар, Тайсон Жост)
|03:00
|Командный штраф
|14:44
|Густав Нюквист(Логан Кутюр, Брент Бернс)
|22:46
|Дилан Гэмбрелл
|23:56
|Колин Уилсон(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
|24:56
|Бренден Диллон
|24:56
|Бренден Диллон
|30:05
|Джо Торнтон(Маркус Серенсен)
|36:02
|Кевин Лабанк(Брент Бернс)
|39:00
|Брент Бернс(Джо Торнтон, Маркус Серенсен)
|59:31
|Тимо Майер(Брент Бернс)
|59:49
|Бренден Диллон
|59:49
|Мэттью Колверт
|59:49
|Мэттью Колверт
Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0