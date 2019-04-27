«Сан-Хосе» вышел вперед в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tjk76batMUE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей шайбы забросили Густав Нюквист (15-я минута), Джо Торнтон (31), Кевин Лабанк (37), Брент Бернс (40) и Тимо Майер (60). У проигравших отличились Гэбриэл Бурк (3) и Колин Уилсон (24). Защитник «Колорадо» Никита Задоров очков во встрече не набрал.

В первом раунде плей-офф «Сан-Хосе» обыграл в семи матчах прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас» (4−3). «Колорадо» со счетом 4−1 победил «Калгари» — лучшую команду Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.