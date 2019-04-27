Овечкин зря нокаутировал русского вундеркинда. Его партнеры так разозлились, что их не остановить
Свечников никак не вернется в строй, а «Каролина» уже побеждает во втором раунде.
Свечников никак не вернется в строй, а «Каролина» уже побеждает во втором раунде.
Перед первым матчем серии второго раунда
Без Свечникова «Каролина» четырежды разобралась с «Вашингтоном» и преподнесла одну из главных сенсаций богатого на сюрпризы розыгрыша Кубка Стэнли. А в ночь с пятницы на субботы по московскому времени отправилась за скальпом очередной жертвы. В чем секрет «Ураганов»? Команда, к которой по ходу сезонов привязалось прозвище «кучка придурков», в
«Каролина» очень впечатляет. Видно, что они играют в очень хороший командный хоккей. Их костяк обороны, вратарь и форварды сильны. Они просто так не сдадутся. (Официальный сайт НХЛ).
«Айлендерс» во втором раунде
Пятничный матч в
В такой ситуации «Айлендерс» оставалось только дождаться своих голевых вариантов и воспользоваться ими. Варианты возникали, но,
А это выход «1 в 0» в исполнении Джоша Бэйли.
В итоге вратари настояли на овертайме, а там все решил человек, который в последнее время делает это на регулярной основе. Джордан Стаал забивал победный гол в шестой игре с «Вашингтоном», переводил в дополнительное время в седьмую, справился он со своей миссией и на льду «Барклайс-центра». Терявяйнен бросил, шайба от заднего борта отскочила на Стаала, а тот умудрился попасть по воротам с очень острого угла. 1:0 в матче и 1−0 в серии — где предел этой «Каролины»?
|Барри Тротц
|Род Бриндамор
|Робин Ленер
|Петр Мразек
|07:03
|Джастин Уильямс
|31:40
|Джордан Стаал
|37:07
|Андерс Ли
|38:53
|Джордан Стаал
|40:50
|Кэл Клаттербак
|40:50
|Кэл Клаттербак
|42:43
|Лукас Валлмарк
|50:37
|Андерс Ли
|53:51
|Брок Макгинн
|64:04
|Джордан Стаал(Нино Нидеррайтер, Бретт Песке)
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0