Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк АйлендерсОТ0
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
26.04
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
28.04
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
29«Арсенал» разгромил «Спартак» и рвется в Лигу Европы
09:51 (мск), источник: Sport24

Овечкин зря нокаутировал русского вундеркинда. Его партнеры так разозлились, что их не остановить

Свечников никак не вернется в строй, а «Каролина» уже побеждает во втором раунде.

Наверх

Перед первым матчем серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Айлендерс» и «Каролиной» все российские болельщики ждали возвращения в строй 19-летнего форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова. Нокаутированный Александром Овечкиным русский вундеркинд мог вернуться в состав еще в седьмой игре с «Вашингтоном», но тогда слухи так и остались слухами. На этот раз камбэка Свечникова даже никто не анонсировал — логично, что в стартовом ростере «Каролины» его не оказалось. То ли проблемы со здоровьем после удара Ови оказались слишком серьезными, то ли главный тренер Род Бриндамор не хочет ломать то, что дает результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без Свечникова «Каролина» четырежды разобралась с «Вашингтоном» и преподнесла одну из главных сенсаций богатого на сюрпризы розыгрыша Кубка Стэнли. А в ночь с пятницы на субботы по московскому времени отправилась за скальпом очередной жертвы. В чем секрет «Ураганов»? Команда, к которой по ходу сезонов привязалось прозвище «кучка придурков», в плей-офф неожиданно показала удивительный кубковый характер. Вспомните, сколько раз хоронили «Каролину» в первом раунде? И чем в итоге все закончилось? Об этом говорил перед стартом полуфинала Востока и главный тренер «Нью-Йорка» Барри Тротц:

«Каролина» очень впечатляет. Видно, что они играют в очень хороший командный хоккей. Их костяк обороны, вратарь и форварды сильны. Они просто так не сдадутся. (Официальный сайт НХЛ).

«Айлендерс» во втором раунде плей-офф перед началом сезона тоже не ждали. Летом команда потеряла свою главную звезду Джона Тавареса, многие посчитали это приговором. Логика проста — если уж с Таваресом «Островитяне» лишь раз проходили первую стадию Кубка Стэнли, то без него рассчитывать вообще не на что. Но оказалось, что «Нью-Йорку» была нужна звезда не на льду, а на тренерском мостике. Барри Тротц выиграл серебряную чашку с «Вашингтоном», не получил достойного контракта и отправился доказывать профпригодность в Большое яблоко. Он поставил своему новому клубу совсем невеселый хоккей, в котором многое решает то, насколько успешно третье и четвертые звенья выключат лидеров соперника, но это сработало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятничный матч в Нью-Йорке, вроде бы, проходил по сценарию Тротца. Его команда не дала создать ни одного стопроцентного момента ударному звену соперника Нидеррайтер — Ахо — Уилльямс, троица хоть и насобирала в итоге 10 бросков в створ, но в хит-парады эти эпизоды точно не попадут. У сочетания Фогеле — Стаал — Терявяйнен не было и этого. В итоге главный голевой шанс «Каролины» создали форварды нижних звеньев Браун и Макгинн, но последний не смог поднять шайбу над щитком Робина Ленера.

Во время загрузки произошла ошибка.

В такой ситуации «Айлендерс» оставалось только дождаться своих голевых вариантов и воспользоваться ими. Варианты возникали, но, во-первых, было их не так много, а, во-вторых, в воротах у «Каролины» играет Петр Мразек. Чех выдал очередную гениальную игру, сломав почти идеальный план Тротца. Вот Мразек выдает акробатический номер, чтобы зачехлить финна Валттери Филппулу.

Во время загрузки произошла ошибка.

А это выход «1 в 0» в исполнении Джоша Бэйли. Где-то здесь должно быть сравнение с Домиником Гашеком.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге вратари настояли на овертайме, а там все решил человек, который в последнее время делает это на регулярной основе. Джордан Стаал забивал победный гол в шестой игре с «Вашингтоном», переводил в дополнительное время в седьмую, справился он со своей миссией и на льду «Барклайс-центра». Терявяйнен бросил, шайба от заднего борта отскочила на Стаала, а тот умудрился попасть по воротам с очень острого угла. 1:0 в матче и 1−0 в серии — где предел этой «Каролины»?

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
0:1ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала27.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Barclays Center
Главные тренеры
Барри ТротцРод Бриндамор
Вратари
Робин ЛенерПетр Мразек
1-й период
07:03Джастин Уильямс
2-й период
31:40Джордан Стаал
37:07Андерс Ли
38:53Джордан Стаал
3-й период
40:50Кэл Клаттербак
40:50Кэл Клаттербак
42:43Лукас Валлмарк
50:37Андерс Ли
53:51Брок Макгинн
Овертайм
64:04Джордан Стаал(Нино Нидеррайтер, Бретт Песке)
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Смолов отказал Бузовой
Бывшая девушка Мамаева: "С Кокориным Паша стал другим: приходил из стрип-клуба, еле стоя на ногах"
Двумя субботними матчами откроется 26-й тур чемпионата России
Ученица Тутберидзе в свой ДР прыгнула каскад из тулупов 4-3
С Большуновым в сборной будет тренироваться русский вундеркинд
Клопп, Слуцкий, Карпин. Кого наказывали за критику судей
СМИ: Михайлов станет вице-президентом «Спартака»
Третьяк: Малкин не должен играть в звене с Овечкиным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь