Джордан Стаал тащит «Каролину» в плей-офф. Год назад он потерял дочь

Источник: AP 2019

Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.

Джордан Стаал — один из главных героев «Каролины» в этом плей-офф. В первом матче с «Айлендерс» его шайба в овертайме принесла победу команде, которая три недели назад в последний момент заскочила в кубковую восьмёрку. Когда думаешь о том, что ему пришлось пережить за последний год, поражаешься, сколько воли и силы есть в этом человеке.

Потеря дочери

В прошлом сезоне Джордан с женой Хетер ждали появления на свет своей третьей дочери, когда в конце осени на них обрушились трагические новости — врачи обнаружили у ребёнка анэнцефалию, то есть отсутствие головного мозга. С таким диагнозом люди не живут, хотя Стаалы и надеялись на чудо. В середине февраля его отпустили из расположения команды, но чуда не случилось. Малышка была мертворождённой.

Невозможно представить, что чувствуют родители в такие моменты, когда почва уходит из-под ног и теряешь смысл жизни. Но Стаал смог собраться и уже 1 марта вышел на игру. И набрал 12 очков в последних 19 матчах сезона. «Временами в сезоне было очень тяжело. Тяжело не думать о Ханне, потому что это может повлиять на твою игру и настрой. Я старался оставаться профессионалом и забывать обо всём, когда выходил на лёд. У меня очень сильная жена, она держалась ради дочек и ради меня. Мы были вместе и стали намного сильнее», — сказал Стаал.



Летом он долго приходил в себя в окружении близких — семья Стаалов проводит каникулы в уединённом местечке на озере в Канаде. Родители, братья Эрик, Марк и Джаред со своими семьями не позволили ему уйти в себя и помогли пережить трагедию. «Я вырос как личность. И начал ценить игру, когда ты отключаешь голову и просто играешь в хоккей. Лёд — это безопасная зона. Бывает, настают трудные времена, и тогда тебе не терпится выйти на лёд и думать только об игре, о победе и о том, за что ты любишь хоккей», — говорит Стаал. Они с женой снова ждут ребёнка, который должен родиться летом. А пока — время хоккея. Это то, что у Джордана получается лучше всего.

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We are excited to be partnering with local Thunder Bay sustainable clothing brand, @ungalliclothingco! All of their products are produced ethically in Canada from recycled + organic materials. • One t-shirt saves 10 plastic bottles from ending up in the landfill. $14.50 from each adult tee purchase and $10 from each kids tee purchase will go directly to the Staal Family Foundation. • To get your Staal Family Foundation shirt you can visit the Ungalli @myintercity location in Thunder Bay or you can visit the link in our bio and shop online!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/staalfamily/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Staal Family Foundation</a> (@staalfamily) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-22T00:01:33+00:00">21 Ноя 2018 в 4:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Герой плей-офф

Стаал — воплощение нынешней «Каролины». Он, как и вся команда, просто отказывается сдаваться и упорно идёт вперёд к своей цели. Стаал ждал плей-офф шесть лет, с тех пор, как перешёл в «Каролину» из «Питтсбурга». «Пингвины» выбрали его на драфте-2006 под общим вторым номером, в 2009-м он выиграл с ними Кубок Стэнли, а в 2012 году отказался продлевать контракт. В «Питтсбурге» у Стаала не было шанса подняться выше третьего звена, а он хотел выйти из-за спин Малкина и Кросби. К тому же, в «Каролине» он смог играть со своим братом Эриком. Однако в Роли Стаал не то чтобы пропал с радаров, но не ошеломлял, да и «Каролина» 10 лет не выходила в плей-офф, о команде мало кто вспоминал. Теперь о ней говорят все.



Всё началось с Рода Бриндамора, который возглавил команду прошлым летом. Он сделал эту команду семьёй, и стал как отец для хоккеистов. Игроки «Каролины» признаются, что за своего тренера готовы пройти сквозь стену. Стаал с его тремя важнейшими голами в трёх матчах подряд — наглядный тому пример. «Он всегда отдавал всего себя, без остатка, но не всегда это отражалось в результате. В этом плей-офф мы начинаем видеть, на что он способен. Я счастлив за него, он заслужил это», — сказал Бриндамор после победы над «Айлендерс».

Два дня назад «Каролина» провела выматывающий седьмой матч с «Вашингтоном», который закончился только во втором овертайме. Времени на отдых практически не было — за день надо было успеть переехать из столицы США в Нью-Йорк, выспаться, восстановиться и, пожалуй, всё. Как назло, первый матч серии с «Айлендерс» тоже ушёл в овертайм, и силы «ураганов» были на исходе. «Кто бы ни забил, хотелось, чтобы это случилось побыстрее. Если бы игра затянулась, мы бы потом ощутили последствия», — сказал Бриндамор.

Стаал, словно услышав его мысли, прошил Ленера быстрым броском в ближний угол на пятой минуте овертайма. Шайба ухитрилась проскользнуть в маленькую щель между щитком вратаря и штангой. «Я даже не понял, что забил, только увидел, что ребята начали праздновать», — сказал нападающий. Эта шайба стала для него четвёртой в плей-офф и третьей в трёх последних матчах.