Джордан Стаал тащит «Каролину» в плей-офф. Год назад он потерял дочь
Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.
Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.
Его голы перевернули серию с «Вашингтоном», а спустя двое суток он подарил «ураганам» первую победу во втором раунде.
Джордан Стаал — один из главных героев «Каролины» в этом
В прошлом сезоне Джордан с женой Хетер ждали появления на свет своей третьей дочери, когда в конце осени на них обрушились трагические новости — врачи обнаружили у ребёнка анэнцефалию, то есть отсутствие головного мозга. С таким диагнозом люди не живут, хотя Стаалы и надеялись на чудо. В середине февраля его отпустили из расположения команды, но чуда не случилось. Малышка была мертворождённой.
Невозможно представить, что чувствуют родители в такие моменты, когда почва уходит
Летом он долго приходил в себя в окружении близких — семья Стаалов проводит каникулы в уединённом местечке на озере в Канаде. Родители, братья Эрик, Марк и Джаред со своими семьями не позволили ему уйти в себя и помогли пережить трагедию. «Я вырос как личность. И начал ценить игру, когда ты отключаешь голову и просто играешь в хоккей. Лёд — это безопасная зона. Бывает, настают трудные времена, и тогда тебе не терпится выйти на лёд и думать только об игре, о победе и о том, за что ты любишь хоккей», — говорит Стаал. Они с женой снова ждут ребёнка, который должен родиться летом. А пока — время хоккея. Это то, что у Джордана получается лучше всего.
Стаал — воплощение нынешней «Каролины». Он, как и вся команда, просто отказывается сдаваться и упорно идёт вперёд к своей цели. Стаал ждал
Всё началось с Рода Бриндамора, который возглавил команду прошлым летом. Он сделал эту команду семьёй, и стал как отец для хоккеистов. Игроки «Каролины» признаются, что за своего тренера готовы пройти сквозь стену. Стаал с его тремя важнейшими голами в трёх матчах подряд — наглядный тому пример. «Он всегда отдавал всего себя, без остатка, но не всегда это отражалось в результате. В этом
Два дня назад «Каролина» провела выматывающий седьмой матч с «Вашингтоном», который закончился только во втором овертайме. Времени на отдых практически не было — за день надо было успеть переехать из столицы США в
Стаал, словно услышав его мысли, прошил Ленера быстрым броском в ближний угол на пятой минуте овертайма. Шайба ухитрилась проскользнуть в маленькую щель между щитком вратаря и штангой. «Я даже не понял, что забил, только увидел, что ребята начали праздновать», — сказал нападающий. Эта шайба стала для него четвёртой в
Каждый его гол — на вес золота. В шестом матче с «Вашингтоном», когда его команда стояла на грани вылета, он забил в начале третьего периода при счёте 2:2, и «Каролина» уже не отпустила победу. В решающей игре Стаал сравнял счёт в третьем периоде, «ураганы» отыгрались с 1:3 и вышли победителями в овертайме. Действующий чемпион был повержен, а «Каролина» стала ещё одной сенсацией в розыгрыше Кубка Стэнли. Сегодня — новый важнейший гол. Сколько их ещё будет?
Это только начало, но в «Каролине» ещё в октябре говорили о том, что выход в