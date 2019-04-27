«В “Нью-Джерси” не хотели, чтобы я играл лучше. Забил — а меня отправили в АХЛ»
Откровения защитника Егора Яковлева об игре за океаном.
Откровения защитника Егора Яковлева об игре за океаном.
— Вы быстро адаптировались к игре на площадках НХЛ?
— Да, но размер площадки все равно очень сказывается и влияет.
Дискомфорта на более маленьких площадках я не испытал. Честно говоря, поменял бы и площадки в России. Мы
— Как отреагировали на то, что «Тампа-Бэй» и «Калгари» так быстро вылетели из
— В этом весь НХЛ. В
— В играх за «Девилз», кто круче всех вас «возил»?
— (Смеется) Подходящее слово. Думаю, как раз «Тампа». Тяжело было с ними играть. Они не отбрасываются, всегда контролируют шайбу. С ними я сыграл больше всего игр из всех команд.
— Как же они умудрились вылететь?
— Повторюсь, это
У нас в команде под конец было очень много травм. Половину ребят обменяли, половину подтянули из АХЛ. Получилась совсем другая команда. Сезон начали здорово, но в один момент произошел
— Когда смотрели игру команды с трибуны,
— Энди Грина. Он очень опытный. Мне важно было наладить игру в обороне. В атаке я подключался по интуиции. А в конце сезона нам вообще запретили подключаться. Сказали стоять на синих линиях. Смысл игры был такой: мы зарывались в углу, а нападающий должен был не глядя в одну, либо в другую сторону в закругление бросать. Потом вся эта куча бежала на пятак, и мы должны были довести шайбу до ворот.
— Как отнеслись к тому, что вас начали ставить в нападение?
— Интересный опыт. Много бегать нужно было. Последний раз я играл в нападении на чемпионате мира в Минске.
А в «Девилз» как нападающий хорошо себя проявил в матче с «Бостоном». Тренер был очень доволен мной. Выполнял работу 4-го звена, наводил кипиш. Там получился классный момент: уже даже руки поднял, но шайбу вот забить забыл. (Смеется). Хорошая игра была.
— Ваш опыт в нападении в защите играть помогает?
— Помогает. Начинаешь меньше шайбу бросать по бортам. Потому понимаешь, как сложно нападающему выводить ее из зоны.
— Из всех команд больше всех возила «Тампа», а кто из игроков, если говорить по персоналиям?
— Первые игры за «Нью-Джерси» я как раз выходил против топовых линий. С той же «Тампой» я попадал, к примеру, под Кучерова. «Вашингтон» нас тоже возил неплохо. Они играют в комбинационный хоккей, импровизируют. У нас все шаблонней.
— Все же, вы неплохо адаптировались в НХЛ. Стали подключаться в нужный момент, забили. Забавный тогда был момент, вам отдавал
— Да, мы с ним договорились. Я должен был доехать до дальней штанги, он — отдать. Так и получилось. Это был Ватанен.
— Даже комментатор сошел с ума от восторга.
— Как ни странно, ко мне все там очень хорошо относились: и журналисты, и скауты, и люди, которые работают в клубе. Все давали мне хорошие комментарии, но всегда все упиралось в человека, который браковал меня.
— Это был тренер или менеджер?
— Скорее всего,
— С Рэйем Шеро беседовали по ходу сезона?
— Мой агент вел все переговоры. Я, конечно, мог бы пообщаться, но я не мог. (смеется).
На самом деле, меня очень подхлестывало то, что многие вообще не верили, что у меня
— У вас не пропало желание остаться в НХЛ? Ведь в следующем сезоне, скорее всего, снова придется это все проходить.
— В этом и есть главный вопрос. Первый сезон прошел на эмоциях. Но еще год терять не хочется. Дилемма.
— Для себя вы еще пока ничего не решили. Говорят, и вариант с «Магниткой» рассматриваете?
— Нам еще нельзя официально подписывать контракт. Мы беседовали с рядом клубов, с «Магниткой» в том числе.
Подождем немного, а там будет видно. Посмотрим, что скажут «Нью-Джерси» и другие клубы. У меня был разговор с главным тренером и с тренером по защитникам. Сказал, буду ждать предложений. Но разговор был, скорее, формальный, классический.
— В чем прибавили в НХЛ за сезон?
— Лучше стало получаться начало атаки. Нам запрещали отбрасываться — играли через центр. Если вдруг
— Очень многие россияне собрались в НХЛ в этом сезоне. Причем сказать что они добились большего, чем вы в КХЛ, точно нельзя. Сейчас, например, Елесин и Чибисов хотят попробовать себя там. Есть ли смысл?
— Пусть едут, если есть возможность, почему нет? Если бы можно было вернуть время, я сделал бы все такт же: поехал бы. Возможно, выбрал бы другой клуб.
Но не простил бы себе, если бы упустил этот шанс. Да и «Нью-Джерси», в итоге, — неплохой выбор. С ребятами было действительно приятно играть в хоккей. Нико Хишир, к примеру, — вообще большой фанат Дацюка. Мы с ним очень хорошо общались. В последние дни мы ходили в русский ресторан в
— Русским матом учили их ругаться?
— Они русские маты только и знают. Все играли на мировом уровне. Хоккеисты знают нецензурные выражения всего мира.
— Организация в «Девилз» была лучше, чем в СКА и сборной в целом?
— Не сказал бы. Временами даже хуже. У них
— Чего еще не хватало вам в НХЛ в бытовом плане?
— Общения в раздевалке, командного духа. У них там все совсем
Общение с русскими спасало. С Бучей (форвардом «Рейнджерс» Павлом Бучневичем — прим. «СЭ») встречались много раз, удалось вместе поиграть. У нас даже было обоюдное удаление. Он засунул клюшку мне между коньков, и я упал. Меня удалили за симуляцию. Сидели потом на скамье, смеялись.
— Драться не предлагали?
— Нет, ни разу. Я в любом случае не стал бы совершать такую ошибку.
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— Судейство в НХЛ другое?
— Да. Там дают бороться, дают играть. Неважно, что кричит и говорит тренер. Судья- сам себе режиссёр. У нас в КХЛ сейчас все странно. Очень много голов отменяют. Люди уже не радуются, когда забивают. Даже когда Мамин забил победную в овертайме, ЦСКА поскидывали шлемы, перчатки, вынесли Кубок. Судья запросто мог бы сказать: уносите все обратно, гол не засчитан.
Хотя обычно такие моменты идут на пользу командам, которые пропускают. Отмененный гол соперника дает им будто второй шанс собраться и начать все сначала.
Я смотрел парочку судейских передач в КХЛ, когда было время. Но по сути, все голы отменяют правильно.
У меня, кстати, был момент в карьере: я хотел
— Вы видели, когда судья Николай Акузовский высказался в адрес вратаря «Спартака» Гудачека? На
— Видел, но я его понимаю: эмоции, сорвался. Все мы люди. Момент забавный. В КХЛ отношение к судьям такое, будто они на уровень ниже. В НХЛ — все на равных. Судья может даже подсказать
— Когда российские хоккеисты приезжают в НХЛ, их характеризуют молчунами. А у вас проблемы с общением были?
— Не было. Меня, напротив, Шнайдер (главный тренер «Нью-Джерси» — прим. «СЭ») хвалил. Я не знал терминов, но быстро их выучил. Когда играли дома с «Коламбусом». Бобровский очень удивился, что слышал меня через всю площадку. Вот такой вот у нас накал на играх.
— В России так никто не кричит.
— Некоторые стесняются.
— На какое время вы снимали жилье в Америке?
— Я приехал туда за месяц до лагеря. А у моего знакомого как раз в
— Если «Нью-Джерси» предложит вам контракт на год, допустим, на полтора миллиона, односторонний. Согласитесь?
— Да. Хорошее предложение.
— Насколько игроки НХЛ здоровее по физике, чем в КХЛ?
— Не сказал бы, что у нас в плане хоккея огромная пропасть. Многие энхаэловцы не смогли бы играть с шайбой и хитрить так, как наши. Многие наши ребята, напротив, не вытянут заокеанские скорости, неважно насколько хороши они в тактическом плане.
— Что лучше: Россия или США?
— Мне комфортней в России. Здесь дом, здесь родина. По хоккею — и там, и там хорошо.
Хотя, в НХЛ было много непонятных для меня моментов. Ощущение, что они не хотели, чтоб я играл лучше. В одной игре с «Рейнджерс» мне удалось сравнять счет, а тренера особой радости не показали. Через два дня меня отправили в АХЛ.
Кто виноват в драке Овечкина и Свечникова? Настоящий подстрекатель остался в тени Обидно, что на американской земле русский дерется с русским.
— За
— Вообще не понимаю, что там происходит. Я знал только одну команду — «Патриоты». За нее и решил болеть. Они выиграли, кстати, тогда.
— Какой момент сезона запомнился, как самый яркий?
— Когда отдал голевой пас Холлу. Он очень хвалил меня потом. Было приятно. Конечно, когда забил первый гол тоже.
— Что думаете о ситуации с Валерием Ничушкиным? Парень никак не может забить. Многих это забавляет.
— Никогда не стебусь над такими моментами, потому что сам могу попасть в такую ситуацию. Это все накапливается, как снежный ком. Из этого сложно выйти. Тема совсем не смешная. Мой друг Сережа Плотников был в такой же ситуации
— Вас удивил внезапный отъезд Гусева и Гаврикова за океан?
— Честно говоря, да. Это большой плюс: уважение со стороны Федерации и хоккейного клуба СКА. Большой респект руководству, что не стали ставить свои интересы выше ребят.
— Как думаете, у них там сложиться?
— Все зависит от тренера. Но если их взяли на таких условиях в
— Вы приехали в сборную по первому зову. Не наигрались в сезоне?
— Безусловно, не наигрался. Смотрел уже состав, знаю, что Хишир поедет играть за Швейцарию. Многие энхаэловцы приедут.
— Перед эфиром мы обсуждали конфликт Свечникова с Овечкиным. Что думаете на этот счет?
— Нельзя точно сказать. Овечкин поддергивал его, провоцировал. Сложно понять, кто первый начал. На видео было видно, что Свечников сам предложил драться. Но до этого была предыстория. Хоть в НХЛ и нет возраста, обидно, что на американской земле дерутся русский с русским.
— Вопрос от читателей: Рашников действительно ваш родственник?
— Да, это правда. Но участия в моей хоккейной карьере он не принимал. Думаю, в ином случае я играл бы в другом клубе всю жизнь. Я рад, что всего добился сам. Мне совершенно не за что краснеть.
— Сейчас вас вызвали в национальную команду для подготовки к чемпионату мира.
— Получаю удовольствие, находясь в сборной. Сидишь в раздевалке, общаешься, абсолютно все понимаешь. Можно шутить, разговаривать. После сезона в Северной Америке это воспринимается немного необычно.
— После первого голевого паса в НХЛ вы сказали, что журналисты не подходят, не общаются. Потом
— Да, со мной начали понемногу разговаривать. Всегда хвалили, утверждая, что мой английский становится лучше. У меня был набор слов — как в общении внутри команды, так и со СМИ. Потом его просто в нормальные фразы склеивали. Самое главное, что я понимал тренера. И на собраниях, и в ходе матчей, когда
— С кем из партнеров общались кроме чеха Павла Захи?
— Я большую часть времени проживал вместе с Уиллом Бутчером. Он закрытый, стеснительный парень. Себе на уме. Большое спасибо хотелось бы сказать европейцам. Эти ребята мне очень помогли, особенно Заха. Делали все искренне.
— По итогам сезона вас вызывали в клубе на
— По ходу чемпионата вызывали, когда меня отправляли в АХЛ. Объясняли почему, зачем и как. Тебя зовет администратор, заходишь к тренеру и общаешься с ним один на один.
— Могли ему
— Мое неполное владение английским на разговорном уровне сработало в плюс. Хотя был один момент, когда мне казалось, что все.
— Многие русские ребята, уехавшие в Северную Америку, никак не могут привыкнуть к местному менталитету. С тебя
— Не знаю. Перед тем, как меня пригласить, люди из «Нью-Джерси» многое говорили так, как в итоге и оказалось. Я приехал в «Нью-Джерси» в хорошей готовности. От меня получили то, чего и ждали. И даже больше. Я постоянно работал над тем, о чем меня просили. Потом, правда, по 20 матчей держали в запасе. Дебютировал в гостях с «Виннипегом». Тогда еще даже не понимал, что это такое. Паша Бучневич потом мне сказал, что сразу не стал говорить всего, когда я ему сообщил о предстоящей игре.
— Позднее раскрыл секрет?
— Да, он сказал, что думал это будет первая и последняя моя игра в НХЛ.
— Он играет за «Рейнджерс», вы постоянно пересекались?
— Мы жили в 20 минутах езды на машине друг от друга. Когда у нас совпадали графики, то частенько проводили время вместе — и в баню ходили, и ужинали.
— Постоянно над вами подшучивал, как более опытный игрок НХЛ?
— Нет, он просто сам по себе веселый человек. Мы с ним на одной волне.
— Была же история, что после предсезонной игры «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», в которой вы нанесли много бросков, Бучневич пошутил над вами.
— Это был матч в «Мэдисон Сквер Гарден». Мне давали шайбу, а я старался доводить ее до ворот. За игру бросил раз 6−7. Паша мне прямо с лавки заявил — кто тебе сказал, что ты умеешь хорошо бросать? Посмеялись.
— К какому типу тренеров можно отнести Джона Хайнса — тактик, мотиватор?
— По тактике у нас все было чётко. Хотя некоторые моменты я не понимал. Например, «5 на 4» мы никак не можем забить, а схема не меняется. Даже раскаты. Только спустя полгода
— Вы можете подойти к тренеру и сказать, что в СКА мы играли
— У меня даже мысли такой не было. Хотя я бы в некоторых моментах сделал
— Можно внести предложения по игре в равных составах.
— Я все понимал и знал, что делать. У нас вообще не было раскатов. С места отбора сразу вперед. Меня несколько удивило, что по приезду со мной никто не садился и не разбирал по видео детально, как играть. Я провел много времени на трибуне. Во время матча выбирал одного защитника и следил внимательно за тем, что он делает на льду в той или иной ситуации. Таким образом и пытался до конца понять систему игры.
— Совсем без видео обходились?
— Пару раз за сезон было. Совсем немного по времени и все.
— В СКА разборов больше?
— Там все было на автомате. Мы знали кто и что делает — в первом периоде, втором, третьем. Если и меняли схему игры, то все к этому были готовы. Многие ребята давно выступали под руководством Олега Валерьевича Знарка и знали его требования. После этого в «Нью-Джерси» было несколько сложновато. В то же время в НХЛ многие действуют по шаблону. Звездам и
— У нас на вашем примере был спор внутри отдела относительно того, требуют ли в НХЛ при ситуации «2 в 1» идти более агрессивно на игрока с шайбой?
— Мне не приходилось перестраивать свою игру. У нас требования в СКА и сборной России были примерно такими же. Повезло, что когда я играл в России, то постоянно работал с очень квалифицированными тренерами. В Ярославле это был Дмитрий Юшкевич. В мой первый год в КХЛ он плотно со мной занимался. Очень много мне подсказывал вплоть до того, как подбирать шайбу у борта. Эти мелочи очень пригодились в дальнейшем. Например, как принимать удар со стороны соперника, находясь у борта.
— В КХЛ так активно все равно никто не играет.
— Размер площадки имеет значение, я это прочувствовал, когда сейчас играл на Еврочеллендже с швейцарцами. Ты все равно не успеваешь накрывать соперника в углах, у него больше места для маневра. В НХЛ — не так.