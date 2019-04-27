«В “Нью-Джерси” не хотели, чтобы я играл лучше. Забил — а меня отправили в АХЛ»

Источник: Спорт-Экспресс

Играть в атаке было интересно

— Вы быстро адаптировались к игре на площадках НХЛ?

— Да, но размер площадки все равно очень сказывается и влияет.

Дискомфорта на более маленьких площадках я не испытал. Честно говоря, поменял бы и площадки в России. Мы все-таки играем прежде всего для болельщиков. А маленькая площадка — это больше голов. Интереснее. Правда, кто-то говорил, что игра упрощается. Ведь у нас не так много мастеров, как в НХЛ.

— Как отреагировали на то, что «Тампа-Бэй» и «Калгари» так быстро вылетели из плей-офф?

— В этом весь НХЛ. В плей-офф все выглядит совсем иначе. Безусловно, многие ставили на победу «Тампы», на то, что они возьмут Кубок. Но, как видите, у Артемия Панарина свое мнение.

— В играх за «Девилз», кто круче всех вас «возил»?

— (Смеется) Подходящее слово. Думаю, как раз «Тампа». Тяжело было с ними играть. Они не отбрасываются, всегда контролируют шайбу. С ними я сыграл больше всего игр из всех команд.

— Как же они умудрились вылететь?

— Повторюсь, это плей-офф. Тренеры могут выбрать неправильную тактику — порой, этого достаточно.

У нас в команде под конец было очень много травм. Половину ребят обменяли, половину подтянули из АХЛ. Получилась совсем другая команда. Сезон начали здорово, но в один момент произошел какой-то перелом.

— Когда смотрели игру команды с трибуны, кого-то выбирали, как ориентир?

— Энди Грина. Он очень опытный. Мне важно было наладить игру в обороне. В атаке я подключался по интуиции. А в конце сезона нам вообще запретили подключаться. Сказали стоять на синих линиях. Смысл игры был такой: мы зарывались в углу, а нападающий должен был не глядя в одну, либо в другую сторону в закругление бросать. Потом вся эта куча бежала на пятак, и мы должны были довести шайбу до ворот.

— Как отнеслись к тому, что вас начали ставить в нападение?

— Интересный опыт. Много бегать нужно было. Последний раз я играл в нападении на чемпионате мира в Минске.

А в «Девилз» как нападающий хорошо себя проявил в матче с «Бостоном». Тренер был очень доволен мной. Выполнял работу 4-го звена, наводил кипиш. Там получился классный момент: уже даже руки поднял, но шайбу вот забить забыл. (Смеется). Хорошая игра была.

— Ваш опыт в нападении в защите играть помогает?

— Помогает. Начинаешь меньше шайбу бросать по бортам. Потому понимаешь, как сложно нападающему выводить ее из зоны.

Веду переговоры с «Магниткой»

— Из всех команд больше всех возила «Тампа», а кто из игроков, если говорить по персоналиям?

— Первые игры за «Нью-Джерси» я как раз выходил против топовых линий. С той же «Тампой» я попадал, к примеру, под Кучерова. «Вашингтон» нас тоже возил неплохо. Они играют в комбинационный хоккей, импровизируют. У нас все шаблонней.

— Все же, вы неплохо адаптировались в НХЛ. Стали подключаться в нужный момент, забили. Забавный тогда был момент, вам отдавал кто-то из защитников.

— Да, мы с ним договорились. Я должен был доехать до дальней штанги, он — отдать. Так и получилось. Это был Ватанен.

— Даже комментатор сошел с ума от восторга.

— Как ни странно, ко мне все там очень хорошо относились: и журналисты, и скауты, и люди, которые работают в клубе. Все давали мне хорошие комментарии, но всегда все упиралось в человека, который браковал меня.

— Это был тренер или менеджер?

— Скорее всего, кто-то из них.

— С Рэйем Шеро беседовали по ходу сезона?

— Мой агент вел все переговоры. Я, конечно, мог бы пообщаться, но я не мог. (смеется).

На самом деле, меня очень подхлестывало то, что многие вообще не верили, что у меня что-то получится. Я считаю, что заслуживал больше игрового времени. С другой стороны, их тоже можно понять — многие ребята драфтованные. Я приехал из Европы. За драфтованных ребят они несут ответственность. Помните, когда Панарин приехал, он был на голову выше других. Все для него: пожалуйста — играй. Но если силы с задрафтованным канадцем или американцев примерно равны, руководство даст шанс в первую очередь им. И это логично.

— У вас не пропало желание остаться в НХЛ? Ведь в следующем сезоне, скорее всего, снова придется это все проходить.

— В этом и есть главный вопрос. Первый сезон прошел на эмоциях. Но еще год терять не хочется. Дилемма.

— Для себя вы еще пока ничего не решили. Говорят, и вариант с «Магниткой» рассматриваете?

— Нам еще нельзя официально подписывать контракт. Мы беседовали с рядом клубов, с «Магниткой» в том числе. По-серьезному говорил, наверное, только с ними. Определенные договоренности есть.

Подождем немного, а там будет видно. Посмотрим, что скажут «Нью-Джерси» и другие клубы. У меня был разговор с главным тренером и с тренером по защитникам. Сказал, буду ждать предложений. Но разговор был, скорее, формальный, классический.

Организация в «Рейнджерс» временами была хуже, чем в СКА и сборной

— В чем прибавили в НХЛ за сезон?

— Лучше стало получаться начало атаки. Нам запрещали отбрасываться — играли через центр. Если вдруг кто-то ошибался, никто никого не ругал.

— Очень многие россияне собрались в НХЛ в этом сезоне. Причем сказать что они добились большего, чем вы в КХЛ, точно нельзя. Сейчас, например, Елесин и Чибисов хотят попробовать себя там. Есть ли смысл?

— Пусть едут, если есть возможность, почему нет? Если бы можно было вернуть время, я сделал бы все такт же: поехал бы. Возможно, выбрал бы другой клуб.

Но не простил бы себе, если бы упустил этот шанс. Да и «Нью-Джерси», в итоге, — неплохой выбор. С ребятами было действительно приятно играть в хоккей. Нико Хишир, к примеру, — вообще большой фанат Дацюка. Мы с ним очень хорошо общались. В последние дни мы ходили в русский ресторан в Нью-Йорке со всеми европейцами. Я выставил тогда в инстаграм фото блинов с икрой на масленицу. Заха меня спросил, почему я ем панкейки с икрой, это же невкусно. И я решил угостить его нашими нормальными блинами. Говорят, русская кухня им очень понравилось.

— Русским матом учили их ругаться?

— Они русские маты только и знают. Все играли на мировом уровне. Хоккеисты знают нецензурные выражения всего мира.

— Организация в «Девилз» была лучше, чем в СКА и сборной в целом?

— Не сказал бы. Временами даже хуже. У них как-то проще все. Меня заставили там шлем поменять. С точильщиком были очень большие проблемы. У них все по-другому: колечки для заточки какие-то. «Как ты катаешься на таких острых коньках? У нас никогда никто на таких не катался», — говорили мне все. Я привез из России 5 пар лезвий с собой и все лето на них откатал. А к первому тестовому дню все как раз пришло в негодное состояние. Я принес их на заточку, а точильщик мне заточил коньки так, что ноги разъезжались. Проблему решили кое-как.

— Чего еще не хватало вам в НХЛ в бытовом плане?

— Общения в раздевалке, командного духа. У них там все совсем по-другому. Души нет, что ли. Они улыбаются, но не искренне.

Общение с русскими спасало. С Бучей (форвардом «Рейнджерс» Павлом Бучневичем — прим. «СЭ») встречались много раз, удалось вместе поиграть. У нас даже было обоюдное удаление. Он засунул клюшку мне между коньков, и я упал. Меня удалили за симуляцию. Сидели потом на скамье, смеялись.

— Драться не предлагали?

— Нет, ни разу. Я в любом случае не стал бы совершать такую ошибку.

Редкое интервью Шипачева: вся правда о «Динамо», Гусев в «Вегасе», невызов в сборную В Нью-Арке жилось непросто. Город очень дорогой.

— Судейство в НХЛ другое?

— Да. Там дают бороться, дают играть. Неважно, что кричит и говорит тренер. Судья- сам себе режиссёр. У нас в КХЛ сейчас все странно. Очень много голов отменяют. Люди уже не радуются, когда забивают. Даже когда Мамин забил победную в овертайме, ЦСКА поскидывали шлемы, перчатки, вынесли Кубок. Судья запросто мог бы сказать: уносите все обратно, гол не засчитан.

Хотя обычно такие моменты идут на пользу командам, которые пропускают. Отмененный гол соперника дает им будто второй шанс собраться и начать все сначала.

Я смотрел парочку судейских передач в КХЛ, когда было время. Но по сути, все голы отменяют правильно.

У меня, кстати, был момент в карьере: я хотел что-то поменять, мне предложили работать судьей. Даже судил один детский турнир в Магнитогорске, как линейный.

— Вы видели, когда судья Николай Акузовский высказался в адрес вратаря «Спартака» Гудачека? На видео-эпизоде все читалось по губам.

— Видел, но я его понимаю: эмоции, сорвался. Все мы люди. Момент забавный. В КХЛ отношение к судьям такое, будто они на уровень ниже. В НХЛ — все на равных. Судья может даже подсказать что-нибудь во время игры.

— Когда российские хоккеисты приезжают в НХЛ, их характеризуют молчунами. А у вас проблемы с общением были?

— Не было. Меня, напротив, Шнайдер (главный тренер «Нью-Джерси» — прим. «СЭ») хвалил. Я не знал терминов, но быстро их выучил. Когда играли дома с «Коламбусом». Бобровский очень удивился, что слышал меня через всю площадку. Вот такой вот у нас накал на играх.

— В России так никто не кричит.

— Некоторые стесняются. Почему-то здесь это считается стремным. Но это неправильно.

— На какое время вы снимали жилье в Америке?

— Я приехал туда за месяц до лагеря. А у моего знакомого как раз в Нью-Джерси была отличная квартира. Они мне сдали по очень хорошей цене. Я платил 5 тысяч, а вообще жилье подобной площади стоило 8−9. Жилось там непросто. Город очень дорогой.

— Если «Нью-Джерси» предложит вам контракт на год, допустим, на полтора миллиона, односторонний. Согласитесь?

— Да. Хорошее предложение.

— Насколько игроки НХЛ здоровее по физике, чем в КХЛ?

— Не сказал бы, что у нас в плане хоккея огромная пропасть. Многие энхаэловцы не смогли бы играть с шайбой и хитрить так, как наши. Многие наши ребята, напротив, не вытянут заокеанские скорости, неважно насколько хороши они в тактическом плане.

— Что лучше: Россия или США?

— Мне комфортней в России. Здесь дом, здесь родина. По хоккею — и там, и там хорошо.

Хотя, в НХЛ было много непонятных для меня моментов. Ощущение, что они не хотели, чтоб я играл лучше. В одной игре с «Рейнджерс» мне удалось сравнять счет, а тренера особой радости не показали. Через два дня меня отправили в АХЛ.

Кто виноват в драке Овечкина и Свечникова? Настоящий подстрекатель остался в тени Обидно, что на американской земле русский дерется с русским.

— За какими-то еще видами спорта еще следите в Америке? Супербоул?

— Вообще не понимаю, что там происходит. Я знал только одну команду — «Патриоты». За нее и решил болеть. Они выиграли, кстати, тогда.

— Какой момент сезона запомнился, как самый яркий?

— Когда отдал голевой пас Холлу. Он очень хвалил меня потом. Было приятно. Конечно, когда забил первый гол тоже.

— Что думаете о ситуации с Валерием Ничушкиным? Парень никак не может забить. Многих это забавляет.

— Никогда не стебусь над такими моментами, потому что сам могу попасть в такую ситуацию. Это все накапливается, как снежный ком. Из этого сложно выйти. Тема совсем не смешная. Мой друг Сережа Плотников был в такой же ситуации когда-то.

— Вас удивил внезапный отъезд Гусева и Гаврикова за океан?

— Честно говоря, да. Это большой плюс: уважение со стороны Федерации и хоккейного клуба СКА. Большой респект руководству, что не стали ставить свои интересы выше ребят.

— Как думаете, у них там сложиться?

— Все зависит от тренера. Но если их взяли на таких условиях в плей-офф — на них реально рассчитывают. «Вегас» команда, где все 4 звена играют системно. Никита там точно освоится. Тем более, они дружат с Кучеровым. Думаю, он ему поможет.

— Вы приехали в сборную по первому зову. Не наигрались в сезоне?

— Безусловно, не наигрался. Смотрел уже состав, знаю, что Хишир поедет играть за Швейцарию. Многие энхаэловцы приедут.

— Перед эфиром мы обсуждали конфликт Свечникова с Овечкиным. Что думаете на этот счет?

— Нельзя точно сказать. Овечкин поддергивал его, провоцировал. Сложно понять, кто первый начал. На видео было видно, что Свечников сам предложил драться. Но до этого была предыстория. Хоть в НХЛ и нет возраста, обидно, что на американской земле дерутся русский с русским.

— Вопрос от читателей: Рашников действительно ваш родственник?

— Да, это правда. Но участия в моей хоккейной карьере он не принимал. Думаю, в ином случае я играл бы в другом клубе всю жизнь. Я рад, что всего добился сам. Мне совершенно не за что краснеть.

В АХЛ помогал Брылин

— Сейчас вас вызвали в национальную команду для подготовки к чемпионату мира.

— Получаю удовольствие, находясь в сборной. Сидишь в раздевалке, общаешься, абсолютно все понимаешь. Можно шутить, разговаривать. После сезона в Северной Америке это воспринимается немного необычно.

— После первого голевого паса в НХЛ вы сказали, что журналисты не подходят, не общаются. Потом что-то изменилось?

— Да, со мной начали понемногу разговаривать. Всегда хвалили, утверждая, что мой английский становится лучше. У меня был набор слов — как в общении внутри команды, так и со СМИ. Потом его просто в нормальные фразы склеивали. Самое главное, что я понимал тренера. И на собраниях, и в ходе матчей, когда что-то менялось.

— С кем из партнеров общались кроме чеха Павла Захи?

— Я большую часть времени проживал вместе с Уиллом Бутчером. Он закрытый, стеснительный парень. Себе на уме. Большое спасибо хотелось бы сказать европейцам. Эти ребята мне очень помогли, особенно Заха. Делали все искренне.

— По итогам сезона вас вызывали в клубе на какой-то разговор?

— По ходу чемпионата вызывали, когда меня отправляли в АХЛ. Объясняли почему, зачем и как. Тебя зовет администратор, заходишь к тренеру и общаешься с ним один на один.

— Могли ему что-то возразить или изложить свое видение?

— Мое неполное владение английским на разговорном уровне сработало в плюс. Хотя был один момент, когда мне казалось, что все. Какой-то беспредел начался. В основном составе оставались определенные игроки, а меня отправляли в АХЛ. Я закипал и хотел быстрейшего разъяснения ситуации. Потом эмоции схлынули, успокаивался и ехал в фарм-клуб. Для меня это вообще не было проблемой. В АХЛ я получал приличное количество игрового времени, много выходил в большинстве. Даже там кайфовал. Понятно, что условия были не те. Зато имелись плюсы: игровая практика и наличие тренера Сергея Брылина. Он работает там ассистентом и мне в первое время очень помог.

— Многие русские ребята, уехавшие в Северную Америку, никак не могут привыкнуть к местному менталитету. С тебя что-то требуют, ты выполняешь, но дальше ничего не меняется.

— Не знаю. Перед тем, как меня пригласить, люди из «Нью-Джерси» многое говорили так, как в итоге и оказалось. Я приехал в «Нью-Джерси» в хорошей готовности. От меня получили то, чего и ждали. И даже больше. Я постоянно работал над тем, о чем меня просили. Потом, правда, по 20 матчей держали в запасе. Дебютировал в гостях с «Виннипегом». Тогда еще даже не понимал, что это такое. Паша Бучневич потом мне сказал, что сразу не стал говорить всего, когда я ему сообщил о предстоящей игре.

— Позднее раскрыл секрет?

— Да, он сказал, что думал это будет первая и последняя моя игра в НХЛ.

Бучневич крикнул: «Кто тебе сказал, что ты умеешь бросать?»

— Он играет за «Рейнджерс», вы постоянно пересекались?

— Мы жили в 20 минутах езды на машине друг от друга. Когда у нас совпадали графики, то частенько проводили время вместе — и в баню ходили, и ужинали.

— Постоянно над вами подшучивал, как более опытный игрок НХЛ?

— Нет, он просто сам по себе веселый человек. Мы с ним на одной волне.

— Была же история, что после предсезонной игры «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», в которой вы нанесли много бросков, Бучневич пошутил над вами.

— Это был матч в «Мэдисон Сквер Гарден». Мне давали шайбу, а я старался доводить ее до ворот. За игру бросил раз 6−7. Паша мне прямо с лавки заявил — кто тебе сказал, что ты умеешь хорошо бросать? Посмеялись.

— К какому типу тренеров можно отнести Джона Хайнса — тактик, мотиватор?

— По тактике у нас все было чётко. Хотя некоторые моменты я не понимал. Например, «5 на 4» мы никак не можем забить, а схема не меняется. Даже раскаты. Только спустя полгода что-то поменяли. Были и другие вещи. В России если что-то не работает, то тренеры сразу пытаются внести изменения. Игроков передернуть. В НХЛ на большинство у нас постоянно выходят одни и те же.

— Вы можете подойти к тренеру и сказать, что в СКА мы играли по-другому. Давайте сделаем вот так?

— У меня даже мысли такой не было. Хотя я бы в некоторых моментах сделал по-другому. Но как я тренеру подойду, если даже «5 на 4» не играю?

— Можно внести предложения по игре в равных составах.

— Я все понимал и знал, что делать. У нас вообще не было раскатов. С места отбора сразу вперед. Меня несколько удивило, что по приезду со мной никто не садился и не разбирал по видео детально, как играть. Я провел много времени на трибуне. Во время матча выбирал одного защитника и следил внимательно за тем, что он делает на льду в той или иной ситуации. Таким образом и пытался до конца понять систему игры.

— Совсем без видео обходились?

— Пару раз за сезон было. Совсем немного по времени и все.

— В СКА разборов больше?

— Там все было на автомате. Мы знали кто и что делает — в первом периоде, втором, третьем. Если и меняли схему игры, то все к этому были готовы. Многие ребята давно выступали под руководством Олега Валерьевича Знарка и знали его требования. После этого в «Нью-Джерси» было несколько сложновато. В то же время в НХЛ многие действуют по шаблону. Звездам и топ-игрокам позволено больше. Они могут импровизировать. Когда у тебя появляется уверенность, то тоже начинаешь действовать иначе. Не в борт играешь, а через центр.

— У нас на вашем примере был спор внутри отдела относительно того, требуют ли в НХЛ при ситуации «2 в 1» идти более агрессивно на игрока с шайбой?

— Мне не приходилось перестраивать свою игру. У нас требования в СКА и сборной России были примерно такими же. Повезло, что когда я играл в России, то постоянно работал с очень квалифицированными тренерами. В Ярославле это был Дмитрий Юшкевич. В мой первый год в КХЛ он плотно со мной занимался. Очень много мне подсказывал вплоть до того, как подбирать шайбу у борта. Эти мелочи очень пригодились в дальнейшем. Например, как принимать удар со стороны соперника, находясь у борта.

— В КХЛ так активно все равно никто не играет.