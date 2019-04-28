Биннингтон, Далин и Петтерссон претендуют на звание лучшего новичка НХЛ сезона-2018/19

Канадец Биннингтон впервые появился в стартовом составе в матче НХЛ 7 января 2019 года, в регулярном чемпионате сезона-2018/19 он провел 32 матча, одержав в них 24 победы, пять раз сыграв «на ноль» и отразив 92,7% бросков (748 из 807). «Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед обыграл «Виннипег» со счетом 4−2. В плей-офф 25-летний голкипер провел уже семь матчей и одержал пять побед.

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Швед Далин, который на драфте 2018 года был выбран под первым номером, стал лидером регулярного чемпионата сезона-2018/19 среди новичков-защитников по количеству набранных очков (44), результативных передач (35) и очков в большинстве (20), а также занял второе место по числу голов (9), уступив защитнику «Далласа» Миро Хейсканену (12). Далин стал пятым защитником в истории НХЛ, набравшим не менее 30 очков до того, как ему исполнилось 19 лет. «Баффало» занял 13-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

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Петтерссон побил рекорд «Ванкувера» среди новичков, набрав 66 очков (28+38) и превзойдя достижение Павла Буре (сезон-1991/92) и Ивана Глинки (1981/82), у которых в дебютных сезонах в «Ванкувере» было по 60 очков. Также швед Петтерссон стал 31-м игроком в истории НХЛ и первым со времен Артемия Панарина (2015/16), который стал лидером среди новичков и по числу очков, и по числу голов, и по количеству передач. «Ванкувер» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и также не вышел в плей-офф НХЛ.

Источник: AP

Обладатель трофея станет известен 19 июня на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе. Приз лучшему новичку НХЛ вручается с 1933 года. В прошлом сезоне обладателем приза стал канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзал.

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