Биннингтон, Далин и Петтерссон претендуют на звание лучшего новичка НХЛ сезона-2018/19

Канадец Биннингтон впервые появился в стартовом составе в матче НХЛ 7 января 2019 года, в регулярном чемпионате сезона-2018/19 он провел 32 матча, одержав в них 24 победы, пять раз сыграв «на ноль» и отразив 92,7% бросков (748 из 807). «Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед обыграл «Виннипег» со счетом 4−2. В плей-офф 25-летний голкипер провел уже семь матчей и одержал пять побед.
Швед Далин, который на драфте 2018 года был выбран под первым номером, стал лидером регулярного чемпионата сезона-2018/19 среди новичков-защитников по количеству набранных очков (44), результативных передач (35) и очков в большинстве (20), а также занял второе место по числу голов (9), уступив защитнику «Далласа» Миро Хейсканену (12). Далин стал пятым защитником в истории НХЛ, набравшим не менее 30 очков до того, как ему исполнилось 19 лет. «Баффало» занял 13-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф НХЛ.
Петтерссон побил рекорд «Ванкувера» среди новичков, набрав 66 очков (28+38) и превзойдя достижение Павла Буре (сезон-1991/92) и Ивана Глинки (1981/82), у которых в дебютных сезонах в «Ванкувере» было по 60 очков. Также швед Петтерссон стал 31-м игроком в истории НХЛ и первым со времен Артемия Панарина (2015/16), который стал лидером среди новичков и по числу очков, и по числу голов, и по количеству передач. «Ванкувер» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и также не вышел в плей-офф НХЛ.
Обладатель трофея станет известен 19 июня на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе. Приз лучшему новичку НХЛ вручается с 1933 года. В прошлом сезоне обладателем приза стал канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзал.
Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом «Колдер Трофи» стал Сергей Макаров в 1990 году, получивший награду в 31 год, после чего руководство лиги приняло решение вручать приз хоккеистам не старше 26 лет. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе «Калгари» набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова, шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре («Ванкувер») в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов («Бостон») — 1997/98, Евгений Набоков («Сан-Хосе») — 2000/01, Александр Овечкин («Вашингтон») — 2005/06, Евгений Малкин («Питтсбург») — 2006/07, Артемий Панарин («Чикаго») — 2015/16.