Американский вратарь бил Русского Танка в лицо и украл у его клуба камбэк. Бишоп зажег в Сент-Луисе
Кипер «Далласа» победил там, где начиналась его карьера в НХЛ.
Кипер «Далласа» победил там, где начиналась его карьера в НХЛ.
Вечером субботы по московскому времени «Сент-Луис» и «Даллас» сыграли второй матч полуфинала Западной конференции. Первую игру, благодаря дублю Владимира Тарасенко, забрали «Блюзмены».
Событий, которые случились в первом периоде субботней встречи, хватило бы на целый матч
Ключевой эпизод периода случился на 14-й минуте, когда Тарасенко
А вот, что случилось в следующие две минуты. Зукарелло отправил в контратаку Хинтца и тот сделал второй гол в этом матче — на этот раз не для себя, а для Миро Хейсканен.
Вскоре Колтон Парайко, тоже участвовавший в дебатах Тарасенко и Бенна, но избежавший наказания, доказал, что на льду его оставили не зря. Гости дали канадцу возможность получить шайбу, продвинуться вперед, прицелиться и бросить, а Бен Бишоп не ответил за ближний угол.
Наконец, еще через 26 секунд Винс Данн, который излишне инертно действовал в средней зоне, подарил шайбу Маттиасу Янмарку, а тот разыграл классную двойку с Джейсоном Дикинсоном.
4 шайбы за 20 минут, а еще и качественная стычка перед самым перерывом. Как вам такое? Болельщикам «Сент-Луиса», наверное, не очень.
Выдать второй такой период кряду было нереально, поэтому нет ничего удивительного в том, что следующая двадцатиминутка осталась без голов и почти без драк. Разве что Джон Клингберг уложил на лед Оскара Сундквиста: в этом эпизоде удивило даже не то, что разборки случились между двумя шведами, а то, что штраф получил только защитник «Далласа» — Сундквист за несколько секунд до того, как принял горизонтальное положение вполне наиграл на 2 минуты, ударив клюшкой по ногам Бишопа.
Отличился и сам Бишоп. Вратарь «Далласа», который, к слову, в 2005 году был выбран на драфте «Сент-Луисом», чуть не подарил своему первому клубу НХЛ гол, но быстро исправился. Рядом с Бишопом находился Тарасенко, но добавить шайбу в ворота не сумел.
Третья минута третьего периода и очередной повод сравнить правила НХЛ и КХЛ. Колтон Парайко набросил от синей, а Джейден Шварц подправил шайбу, находясь в площади ворот и задевая Бишопа. В России бы этот эпизод рассматривали ровно 10 секунд и гол бы отменили. В Америке смотрели несколько минут и засчитали. «Сент-Луис» получил шанс на камбэк.
Но сравнять счет «Блюзмены» никак не могли, а вот еще один повод поговорить об арбитрах появился. Бишоп в течение нескольких минут сначала ударил в лицо Владимира Тарасенко, а затем толкнул Давида Перрона. Судьи по итогам этих моментов не выписали американскому киперу ни минуты наказания, а вот слегка ответивший ему Перрон сразу отправился в штрафной бокс. Двойные стандарты остаются двойными стандартами по обе стороны океана.
Пока Бишоп занимался своими грязными делишками, на другом конце площадки божил Джордан Биннигтон. Если бы не этот 25-летний парень, Александр Радулов точно забил бы первый гол в этой серии, а «Даллас» снял все вопросы относительно исхода матча.
В концовке пришлось уже Бишопу позаниматься непосредственными обязанностями. Хинтц подарил «Сент-Луису» большинство, выбросив шайбу за пределы площадки, хозяева даже снимали вратаря, но затащить «Даллас» в овертайм так и не смогли. В концовке Хинтц поразил пустые ворота «Блюз» и установил окончательный счет — 4:2. «Старз» сравняли счет в серии и следующие два матча проведут дома.
|Крэйг Беруби
|Джим Монтгомери
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|Бен Бишоп
|07:11
|Роопе Хинтс(Матс Цуккарелло, Джейсон Дикинсон)
|13:04
|Владимир Тарасенко
|13:04
|Джейми Бенн
|13:39
|Миро Хейсканен(Роопе Хинтс, Матс Цуккарелло)
|14:25
|Колтон Парэйко(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|14:51
|Маттиас Янмарк(Джейсон Дикинсон)
|17:05
|Тэйлор Федун
|18:41
|Радек Факса
|20:00
|Патрик Марун
|20:00
|Маттиас Янмарк
|29:28
|Дэвид Перрон
|31:37
|Блэйк Комо
|36:01
|Йон Клингберг
|41:48
|Джейден Шворц(Колтон Парэйко)
|52:39
|Дэвид Перрон
|57:15
|Роопе Хинтс
|59:57
|Роопе Хинтс(Джейми Бенн)
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз), Джейсон Дикинсон (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0