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09:54 (мск), источник: Sport24

Американский вратарь бил Русского Танка в лицо и украл у его клуба камбэк. Бишоп зажег в Сент-Луисе

Кипер «Далласа» победил там, где начиналась его карьера в НХЛ.

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Вечером субботы по московскому времени «Сент-Луис» и «Даллас» сыграли второй матч полуфинала Западной конференции. Первую игру, благодаря дублю Владимира Тарасенко, забрали «Блюзмены».

Событий, которые случились в первом периоде субботней встречи, хватило бы на целый матч какого-нибудь другого противостояния. «Даллас» мощно начал, уже в стартовые три минуты нагрузив Биннигтона пятью бросками, «Сент-Луис» ответил своим бодрым отрезком, когда закрыл соперника в зоне и заставил несколько раз проброситься. А вот первый гол возник из ниоткуда. Финн Роопе Хинтц неопасно бросил по воротам «Блюз», но шайбу за воротами подобрал датчанин Матс Зукарелло, который через пару мгновений вернул ее Хинтцу в район пятака. Пока защитники хозяев исполняли роль наблюдателей, счет был открыт.

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Ключевой эпизод периода случился на 14-й минуте, когда Тарасенко что-то не поделил у борта с капитаном «Далласа» Джейми Бенна. Вот, как это было.

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А вот, что случилось в следующие две минуты. Зукарелло отправил в контратаку Хинтца и тот сделал второй гол в этом матче — на этот раз не для себя, а для Миро Хейсканен.

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Вскоре Колтон Парайко, тоже участвовавший в дебатах Тарасенко и Бенна, но избежавший наказания, доказал, что на льду его оставили не зря. Гости дали канадцу возможность получить шайбу, продвинуться вперед, прицелиться и бросить, а Бен Бишоп не ответил за ближний угол.

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Наконец, еще через 26 секунд Винс Данн, который излишне инертно действовал в средней зоне, подарил шайбу Маттиасу Янмарку, а тот разыграл классную двойку с Джейсоном Дикинсоном.

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4 шайбы за 20 минут, а еще и качественная стычка перед самым перерывом. Как вам такое? Болельщикам «Сент-Луиса», наверное, не очень.

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Выдать второй такой период кряду было нереально, поэтому нет ничего удивительного в том, что следующая двадцатиминутка осталась без голов и почти без драк. Разве что Джон Клингберг уложил на лед Оскара Сундквиста: в этом эпизоде удивило даже не то, что разборки случились между двумя шведами, а то, что штраф получил только защитник «Далласа» — Сундквист за несколько секунд до того, как принял горизонтальное положение вполне наиграл на 2 минуты, ударив клюшкой по ногам Бишопа.

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Отличился и сам Бишоп. Вратарь «Далласа», который, к слову, в 2005 году был выбран на драфте «Сент-Луисом», чуть не подарил своему первому клубу НХЛ гол, но быстро исправился. Рядом с Бишопом находился Тарасенко, но добавить шайбу в ворота не сумел.

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Третья минута третьего периода и очередной повод сравнить правила НХЛ и КХЛ. Колтон Парайко набросил от синей, а Джейден Шварц подправил шайбу, находясь в площади ворот и задевая Бишопа. В России бы этот эпизод рассматривали ровно 10 секунд и гол бы отменили. В Америке смотрели несколько минут и засчитали. «Сент-Луис» получил шанс на камбэк.

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Но сравнять счет «Блюзмены» никак не могли, а вот еще один повод поговорить об арбитрах появился. Бишоп в течение нескольких минут сначала ударил в лицо Владимира Тарасенко, а затем толкнул Давида Перрона. Судьи по итогам этих моментов не выписали американскому киперу ни минуты наказания, а вот слегка ответивший ему Перрон сразу отправился в штрафной бокс. Двойные стандарты остаются двойными стандартами по обе стороны океана.

Пока Бишоп занимался своими грязными делишками, на другом конце площадки божил Джордан Биннигтон. Если бы не этот 25-летний парень, Александр Радулов точно забил бы первый гол в этой серии, а «Даллас» снял все вопросы относительно исхода матча.

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В концовке пришлось уже Бишопу позаниматься непосредственными обязанностями. Хинтц подарил «Сент-Луису» большинство, выбросив шайбу за пределы площадки, хозяева даже снимали вратаря, но затащить «Даллас» в овертайм так и не смогли. В концовке Хинтц поразил пустые ворота «Блюз» и установил окончательный счет — 4:2. «Старз» сравняли счет в серии и следующие два матча проведут дома.

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Сент-Луис Блюз
2:4
1:3, 0:0, 1:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала27.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center, 18285 зрителей
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжим Монтгомери
Вратари
Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)Бен Бишоп
1-й период
07:11Роопе Хинтс(Матс Цуккарелло, Джейсон Дикинсон)
13:04Владимир Тарасенко
13:04Джейми Бенн
13:39Миро Хейсканен(Роопе Хинтс, Матс Цуккарелло)
14:25Колтон Парэйко(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
14:51Маттиас Янмарк(Джейсон Дикинсон)
17:05Тэйлор Федун
18:41Радек Факса
2-й период
20:00Патрик Марун
20:00Маттиас Янмарк
29:28Дэвид Перрон
31:37Блэйк Комо
36:01Йон Клингберг
3-й период
41:48Джейден Шворц(Колтон Парэйко)
52:39Дэвид Перрон
57:15Роопе Хинтс
59:57Роопе Хинтс(Джейми Бенн)
Лучшие игроки матча
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз), Джейсон Дикинсон (Даллас Старз)
Статистика
8Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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