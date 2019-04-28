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12:13 (мск), источник: Sport24

Панарин — невероятный! Он забивает, как Овечкин и Кузнецов, ставит рекорды и разрывает плей-офф НХЛ

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном». Точнее, это сделал Хлебушек.

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«Тяжелое поражение, ведь мы вели в счете. Но таков хоккей в плей-офф. Я чувствую себя хорошо, комфортно. Это будет длинная серия».

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отлично резюмировал итог первой игры серии с «Бостоном» для своей команды. «Блю Джекетс» действительно должно было быть тяжело и обидно — за 5 минут до конца третьего периода у них было минимальное преимущество, а уже через 10 игровых минут команда вынуждена была отправиться в раздевалку, после «мгновенной» смерти в овертайме. При этом, матч получился настолько равным, что уже после первой игры захотелось сделать прогноз, что все в этом противостоянии их будет семь.

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Первый период второй игры закончился с тем же результатом, что и аналогичный отрезок двумя сутками ранее. Правда, если в четверг минимальное преимущество «Бостона» в счете к первому перерыву выглядело логичным, то в субботу «Коламбус» такого результата не заслужил. Гостей подвело удаление — Джош Андерсон заработал 2 минуты, а «Брюинз» не понадобился никакой хитрый розыгрыш. Американский защитник Мэтт Гжельчик замахнулся из-за уха и пробил Сергея Бобровского, который сумел пощупать шайбу ловушкой, но не более того.

Еще один яркий эпизод стартовой двадцатиминутки — хит Здено Хары на Райли Нэше. Бедный форвард «Коламбуса»! Невозможно представить, что чувствует человек, когда в него на скорости врезается 206-сантиметровая машина. Неудивительно, что Нэш еще долго приходил себя на скамейке запасных.

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Миссию по восстановлению равенства в счете взял на себя Артемий Панарин — может быть и не безусловно лучший (здесь у каждого может быть свое мнение), но точно самый стабильный форвард «Мундиров» в нынешнем плей-офф. До второй игры с «Бостона» Хлебушек набирал очки в каждом из пяти матчей своего клуба в этом розыгрыше Кубка Стэнли. На второй минуте субботнего матча серия продолжилась и стала рекордной в истории франшизы. «Коламбус» дождался своего большинства, а реализовал его в стиле «Вашингтона»: защитник Сет Джонс исполнил Джона Карлсона и покатил шайбу влево от себя, а Панарин действовал в силе Александра Овечкина, зарядив из круга вбрасывания. «Кэпиталз» в плей-офф уже нет, но дело их живет.

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Равенство и разочарование арены «ТД-гарден» продолжалось всего 58 секунд. Герой первого матча серии Чарли Койл заложил вираж за воротами Бобровского и закинул шайбу в площадь ворот, доверив разбираться в ситуации защитник Дину Кукану и форварду Давиду Пастрняку. «Разборки» остались за Пастрняком — шайба попала ему в конец и заползла за линии. В НХЛ, в отличии от КХЛ, если ты не делаешь умышленного движения ногой, такие голы засчитываются. И, кажется, в этом есть что-то логичное.

Но у Панарина и на это был свой ответ. Чтобы озвучить его Артемию понадобилась расстановка «4 на 4», в которой он справедливо решил, что если уж привет Александру Овечкину он уже передал, то не стоит забывать и о другом форварде «Вашингтона». Кто может играючи положить шайбу под перекладину с очень острого угла? Правильно, Евгений Кузнецов. Ну и Артемий Панарин, естественно -2:2.

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Все сколько-нибудь заметные события периода номера три можно описать одной фразой — заброшенных шайб в нем не случилось, команды отправились в овертайм. А вот в первой дополнительной двадцатиминутки зрители обязательно должны были увидеть заброшенную шайбу, если бы в воротах в этот вечер не играли Туукка Раск и Сергей Бобровский. Первый каким-то чудом зачехлил Ника Фолиньо в тот момент, когда большая часть рамки была абсолютно открыта.

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Второй вытащил мертвый бросок в исполнении Патриса Бержерона. Как справедливо заметил твиттер «Коламбуса», ученым предстоит разобраться, как Бобу это удалось.

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Не став героем, Бержерон стал антигероем. Во втором овертайме он удалился, а «Блю Джекетс», которые в этом матче наотрез отказывались забивать в полных составах, с удовольствием в третий раз забили в неполных. Панарин от души приложился поворотам Раска с дальней дистанции, а Мэтт Дюшен забрал подбор.

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«Коламбус» побеждает 3:2, сравнивает счет в серии, а Артемий Панарин продолжает работать не только на команду, но и на свой новый контракт. Летом россиянин станет свободным агентом, а его сегодняшняя игра и статистика, сделают Хлебушка главным лотом траснферного рынка. Клубам, которые захотят получить в состав форварда, прямо сейчас доказывающего, что он умеет решать не только в регулярках, но и в плей-офф, придется серьезно раскошелиться.

Бостон Брюинз
2:3ОТ
1:0, 1:2, 0:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала28.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжон Торторелла
Вратари
Туукка РаскСергей Бобровский
1-й период
06:29Джош Андерсон
07:50Мэтт Гржельчик(Чарли Макэвой, Давид Крейчи)
2-й период
20:00Брэд Маршан
21:03Артемий Панарин(Сет Джонс, Кэм Аткинсон)
22:01Давид Пастрняк(Чарли Койл, Маркус Юханссон)
26:36Здено Хара
27:37Джош Андерсон
27:37Джош Андерсон
28:01Артемий Панарин(Сет Джонс)
3-й период
50:48Кэм Аткинсон
Овертайм
70:48Чарли Макэвой
82:59Патрис Бержерон
83:42Мэтт Дюшен(Артемий Панарин, Кэм Аткинсон)
Лучшие игроки матча
Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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