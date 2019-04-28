Панарин — невероятный! Он забивает, как Овечкин и Кузнецов, ставит рекорды и разрывает плей-офф НХЛ
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном». Точнее, это сделал Хлебушек.
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном». Точнее, это сделал Хлебушек.
«Тяжелое поражение, ведь мы вели в счете. Но таков хоккей в
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отлично резюмировал итог первой игры серии с «Бостоном» для своей команды. «Блю Джекетс» действительно должно было быть тяжело и обидно — за 5 минут до конца третьего периода у них было минимальное преимущество, а уже через 10 игровых минут команда вынуждена была отправиться в раздевалку, после «мгновенной» смерти в овертайме. При этом, матч получился настолько равным, что уже после первой игры захотелось сделать прогноз, что все в этом противостоянии их будет семь.
Первый период второй игры закончился с тем же результатом, что и аналогичный отрезок двумя сутками ранее. Правда, если в четверг минимальное преимущество «Бостона» в счете к первому перерыву выглядело логичным, то в субботу «Коламбус» такого результата не заслужил. Гостей подвело удаление — Джош Андерсон заработал 2 минуты, а «Брюинз» не понадобился никакой хитрый розыгрыш. Американский защитник Мэтт Гжельчик замахнулся
Еще один яркий эпизод стартовой двадцатиминутки — хит Здено Хары на Райли Нэше. Бедный форвард «Коламбуса»! Невозможно представить, что чувствует человек, когда в него на скорости врезается 206-сантиметровая машина. Неудивительно, что Нэш еще долго приходил себя на скамейке запасных.
Миссию по восстановлению равенства в счете взял на себя Артемий Панарин — может быть и не безусловно лучший (здесь у каждого может быть свое мнение), но точно самый стабильный форвард «Мундиров» в нынешнем
Равенство и разочарование арены «ТД-гарден» продолжалось всего 58 секунд. Герой первого матча серии Чарли Койл заложил вираж за воротами Бобровского и закинул шайбу в площадь ворот, доверив разбираться в ситуации защитник Дину Кукану и форварду Давиду Пастрняку. «Разборки» остались за Пастрняком — шайба попала ему в конец и заползла за линии. В НХЛ, в отличии от КХЛ, если ты не делаешь умышленного движения ногой, такие голы засчитываются. И, кажется, в этом есть
Но у Панарина и на это был свой ответ. Чтобы озвучить его Артемию понадобилась расстановка «4 на 4», в которой он справедливо решил, что если уж привет Александру Овечкину он уже передал, то не стоит забывать и о другом форварде «Вашингтона». Кто может играючи положить шайбу под перекладину с очень острого угла? Правильно, Евгений Кузнецов. Ну и Артемий Панарин, естественно -2:2.
Все
Второй вытащил мертвый бросок в исполнении Патриса Бержерона. Как справедливо заметил твиттер «Коламбуса», ученым предстоит разобраться, как Бобу это удалось.
Не став героем, Бержерон стал антигероем. Во втором овертайме он удалился, а «Блю Джекетс», которые в этом матче наотрез отказывались забивать в полных составах, с удовольствием в третий раз забили в неполных. Панарин от души приложился поворотам Раска с дальней дистанции, а Мэтт Дюшен забрал подбор.
«Коламбус» побеждает 3:2, сравнивает счет в серии, а Артемий Панарин продолжает работать не только на команду, но и на свой новый контракт. Летом россиянин станет свободным агентом, а его сегодняшняя игра и статистика, сделают Хлебушка главным лотом траснферного рынка. Клубам, которые захотят получить в состав форварда, прямо сейчас доказывающего, что он умеет решать не только в регулярках, но и в
|Брюс Кэссиди
|Джон Торторелла
|Туукка Раск
|Сергей Бобровский
|06:29
|Джош Андерсон
|07:50
|Мэтт Гржельчик(Чарли Макэвой, Давид Крейчи)
|20:00
|Брэд Маршан
|21:03
|Артемий Панарин(Сет Джонс, Кэм Аткинсон)
|22:01
|Давид Пастрняк(Чарли Койл, Маркус Юханссон)
|26:36
|Здено Хара
|27:37
|Джош Андерсон
|27:37
|Джош Андерсон
|28:01
|Артемий Панарин(Сет Джонс)
|50:48
|Кэм Аткинсон
|70:48
|Чарли Макэвой
|82:59
|Патрис Бержерон
|83:42
|Мэтт Дюшен(Артемий Панарин, Кэм Аткинсон)
Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0