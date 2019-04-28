Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл серию 3−2, у Самсонова две победы в трёх матчах

Российский голкипер «Бирз» Илья Самсонов отразил 29 бросков и одержал вторую в карьере победу в Кубке Колдера. Илья потерпел поражение в первом матче серии, отразив 49 из 52 бросков. В третьем матче противостояния Самсонов одержал победу, отразив 26 из 27 бросков.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.