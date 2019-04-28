Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
29.04
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
30.04
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
19Болельщики «Спартака» требуют перемен
13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл серию 3−2, у Самсонова две победы в трёх матчах

В пятом матче серии первого раунда плей-офф Американской хоккейной лиги «Хёрши Бирз» победил «Бриджпорт Саунд Тайгерз» (3:2 ОТ).

Наверх

Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» выиграл серию у фарма «Нью-Йорк Айлендерс» (3−2).

Российский голкипер «Бирз» Илья Самсонов отразил 29 бросков и одержал вторую в карьере победу в Кубке Колдера. Илья потерпел поражение в первом матче серии, отразив 49 из 52 бросков. В третьем матче противостояния Самсонов одержал победу, отразив 26 из 27 бросков.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Знаменитая спортсменка трагически погибла в Москве!
Самая красивая фигуристка России готова завершить карьеру?
Фарфан продолжает тащить «Локомотив»
Как 85-й по рейтингу биатлонист России попал в сборную
Неймар толкнул фаната, а «ПСЖ» проиграл в финале Кубка Франции
Невероятный Панарин. Он ставит рекорды и разрывает плей-офф НХЛ
Американский вратарь бил Тарасенко и украл у его клуба победу
Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех?
«Зенит» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь