Хоккеист «Тампы» Кучеров номинирован на звание самого ценного игрока НХЛ

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Кучеров в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал 128 очков (41 шайба + 87 голевых передач) в 82 матчах, став лучшим бомбардиром турнира. Он установил рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Могильного, который в составе «Баффало» в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 очков (76+51). «Тампа» с Кучеровым в составе стала победителем регулярного чемпионата, набрав 128 очков и повторив рекорд «Детройта» по количеству побед в одном сезоне (62), но в первом раунде плей-офф НХЛ в серии до четырех побед уступила «Коламбусу» со счетом 0−4.

Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ вручается с 1924 года. Рекордсменом по количеству наград является Уэйн Гретцки, девять раз становившийся обладателем «Харт Трофи». Из россиян приз получали Сергей Федоров, ставший первым европейцем, которому вручили «Харт Трофи», Александр Овечкин (трижды) и Евгений Малкин.

Сидни Кросби | Источник: AP

Кросби в регулярном чемпионате набрал 100 очков (35+65). Этот сезон стал для него шестым, в котором он набирает не менее 100 очков, по этому показателю он уступает только пяти хоккеистам — Уэйну Гретцки (15 сезонов), Марио Лемье (10), Марселю Дионну (8), Майку Босси и Петеру Штясны (по 7). В прошедшем регулярном чемпионате Кросби, который является двукратным обладателем «Харт Трофи», набрал свое 1200-е очко в карьере. «Питтсбург» в турнирной таблице Восточной конференции занял шестое место, а в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (0−4).

Коннор Макдэвид | Источник: AP

Макдэвид в регулярном чемпионате набрал 116 очков (41+75), финишировав вторым в списке бомбардиров первенства. Форвард может стать вторым после Гретцки хоккеистом, который получит «Харт Трофи» больше одного раза до своего 23-летия. «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф.