«Каролина» удвоила преимущество в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

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Счет на 14-й минуте открыл нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал.

В начале третьего периода хоккеисты «Каролины» забросили две шайбы за 48 секунд. На 41-й минуте отличился Уоррен Фогель, на 42-й — Нино Нидеррайтер.

Очередной матч пропустил российский нападающий гостей Андрей Свечников, который восстанавливается после полученного в прошлом раунде с «Вашингтоном» сотрясения мозга. Свечников и капитан столичного клуба Александр Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода в третьем матче серии. Форвард «Вашингтона» отправил молодого коллегу по амплуа в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала.

«Каролина» выиграла серию первого раунда со счетом 4−3. «Айлендерс» же в своем противостоянии разгромил «Питтсбург» — 4−0.

Счет в текущей серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третья встреча пройдет на домашней площадке «Каролины» в ночь на 2 мая.