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07:59 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» удвоила преимущество в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

ТАСС, 29 апреля. «Каролина» на выезде одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Счет на 14-й минуте открыл нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал.

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В начале третьего периода хоккеисты «Каролины» забросили две шайбы за 48 секунд. На 41-й минуте отличился Уоррен Фогель, на 42-й — Нино Нидеррайтер.

Очередной матч пропустил российский нападающий гостей Андрей Свечников, который восстанавливается после полученного в прошлом раунде с «Вашингтоном» сотрясения мозга. Свечников и капитан столичного клуба Александр Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода в третьем матче серии. Форвард «Вашингтона» отправил молодого коллегу по амплуа в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала.

«Каролина» выиграла серию первого раунда со счетом 4−3. «Айлендерс» же в своем противостоянии разгромил «Питтсбург» — 4−0.

Счет в текущей серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третья встреча пройдет на домашней площадке «Каролины» в ночь на 2 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала28.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Barclays Center
Главные тренеры
Барри ТротцРод Бриндамор
Вратари
Робин ЛенерПетр Мразек(Кертис Макэлхинни)
1-й период
07:13Адам Пелеч
12:29Джастин Уильямс
13:17Мэтью Барзал(Андерс Ли, Джордан Эберле)
2-й период
23:16Джордан Эберле
23:51Скотт Мэйфилд
3-й период
40:17Уоррен Фегеле(Лукас Валлмарк, Саку Мяеналанен)
41:05Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Джейкоб Славин)
49:11Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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