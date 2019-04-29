«Каролина» удвоила преимущество в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
ТАСС, 29 апреля. «Каролина» на выезде одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 во втором матче второго раунда
ТАСС, 29 апреля. «Каролина» на выезде одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 во втором матче второго раунда
Счет на 14-й минуте открыл нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал.
В начале третьего периода хоккеисты «Каролины» забросили две шайбы за 48 секунд. На 41-й минуте отличился Уоррен Фогель, на 42-й — Нино Нидеррайтер.
Очередной матч пропустил российский нападающий гостей Андрей Свечников, который восстанавливается после полученного в прошлом раунде с «Вашингтоном» сотрясения мозга. Свечников и капитан столичного клуба Александр Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода в третьем матче серии. Форвард «Вашингтона» отправил молодого коллегу по амплуа в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала.
«Каролина» выиграла серию первого раунда со счетом 4−3. «Айлендерс» же в своем противостоянии разгромил «Питтсбург» — 4−0.
Счет в текущей серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третья встреча пройдет на домашней площадке «Каролины» в ночь на 2 мая.
|Барри Тротц
|Род Бриндамор
|Робин Ленер
|Петр Мразек(Кертис Макэлхинни)
|07:13
|Адам Пелеч
|12:29
|Джастин Уильямс
|13:17
|Мэтью Барзал(Андерс Ли, Джордан Эберле)
|23:16
|Джордан Эберле
|23:51
|Скотт Мэйфилд
|40:17
|Уоррен Фегеле(Лукас Валлмарк, Саку Мяеналанен)
|41:05
|Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Джейкоб Славин)
|49:11
|Дуги Хэмилтон
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0