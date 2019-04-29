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08:53 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Сан-Хосе»

ТАСС, 29 апреля. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сан-Хосе (штат Калифорния) и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

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В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (29-я минута), Тайсон Барри (37), Мэтт Нието (51) и Натан Маккинон (59).

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У проигравших отличились Эвандер Кейн (8) и Брент Бернс (56, 60). Лучшим игроком встречи был признан защитник «Колорадо» Барри, набравший три очка (гол + 2 результативные передачи). Второй звездой стал Ландеског, третьей — Бернс.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 20 минут, провел семь силовых приемов, нанес один бросок и трижды заблокировал броски хоккеистов «Сан-Хосе», но результативными действиями не отметился.

В первом раунде плей-офф «Сан-Хосе» обыграл в семи матчах прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас» (4−3). «Колорадо» со счетом 4−1 победил «Калгари» — лучшую команду Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 1−1. В первой игре «Сан-Хосе» победил со счетом 5:2. Третий матч серии состоится в ночь на 1 мая по московскому времени в Денвере (штат Колорадо).

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
3:4
1:0, 0:2, 2:2
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала29.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурДжаред Беднар
Вратари
Мартин Джонс(Мартин Джонс)Филипп Грубауэр
1-й период
07:57Эвандер Кейн(Томаш Хертл, Брент Бернс)
15:05Никита Задоров
2-й период
24:37Карл Седерберг
28:21Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
36:31Тайсон Бэрри(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
39:16Марк-Эдуард Власик
3-й период
50:10Мэтью Нието(Мэттью Колверт, Тайсон Бэрри)
55:26Брент Бернс(Эрик Карлссон, Маркус Серенсен)
56:15Тимо Майер
58:58Натан Маккиннон(Мэттью Колверт, Филипп Грубауэр)
59:42Ян Коул
59:49Брент Бернс(Томаш Хертл, Эвандер Кейн)
Лучшие игроки матча
Тайсон Бэрри (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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