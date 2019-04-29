«Колорадо» сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Сан-Хосе»
ТАСС, 29 апреля. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» во втором матче второго раунда
ТАСС, 29 апреля. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» во втором матче второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (29-я минута), Тайсон Барри (37), Мэтт Нието (51) и Натан Маккинон (59).
У проигравших отличились Эвандер Кейн (8) и Брент Бернс (56, 60). Лучшим игроком встречи был признан защитник «Колорадо» Барри, набравший три очка (гол + 2 результативные передачи). Второй звездой стал Ландеског, третьей — Бернс.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 20 минут, провел семь силовых приемов, нанес один бросок и трижды заблокировал броски хоккеистов «Сан-Хосе», но результативными действиями не отметился.
В первом раунде
Счет в серии до четырех побед стал равный — 1−1. В первой игре «Сан-Хосе» победил со счетом 5:2. Третий матч серии состоится в ночь на 1 мая по московскому времени в Денвере (штат Колорадо).
|Питер Дебур
|Джаред Беднар
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|Филипп Грубауэр
|07:57
|Эвандер Кейн(Томаш Хертл, Брент Бернс)
|15:05
|Никита Задоров
|24:37
|Карл Седерберг
|28:21
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
|36:31
|Тайсон Бэрри(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
|39:16
|Марк-Эдуард Власик
|50:10
|Мэтью Нието(Мэттью Колверт, Тайсон Бэрри)
|55:26
|Брент Бернс(Эрик Карлссон, Маркус Серенсен)
|56:15
|Тимо Майер
|58:58
|Натан Маккиннон(Мэттью Колверт, Филипп Грубауэр)
|59:42
|Ян Коул
|59:49
|Брент Бернс(Томаш Хертл, Эвандер Кейн)
Тайсон Бэрри (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0