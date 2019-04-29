«Колорадо» сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Сан-Хосе»

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В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (29-я минута), Тайсон Барри (37), Мэтт Нието (51) и Натан Маккинон (59).

У проигравших отличились Эвандер Кейн (8) и Брент Бернс (56, 60). Лучшим игроком встречи был признан защитник «Колорадо» Барри, набравший три очка (гол + 2 результативные передачи). Второй звездой стал Ландеског, третьей — Бернс.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 20 минут, провел семь силовых приемов, нанес один бросок и трижды заблокировал броски хоккеистов «Сан-Хосе», но результативными действиями не отметился.

В первом раунде плей-офф «Сан-Хосе» обыграл в семи матчах прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас» (4−3). «Колорадо» со счетом 4−1 победил «Калгари» — лучшую команду Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 1−1. В первой игре «Сан-Хосе» победил со счетом 5:2. Третий матч серии состоится в ночь на 1 мая по московскому времени в Денвере (штат Колорадо).