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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Бриндамор — о травмах «Каролины»: Мы мрём как мухи

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после второй победы в полуфинале Восточной конференции над «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1) поделился мнением о ситуации с травмированными.

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Сразу три игрока получили повреждения: нападающий Саку Мяэналанен, защитник Тревор ван Римсдайк и вратарь Петр Мразек, которого заменил Кёртис Макэлинни.

«Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде “Его надо ставить в ворота, только не это”. Скорее, мы думали “Такая уж игра, мы мрём как мухи, теперь и наш вратарь получил травму”. Я рад, что Макэлинни был готов. Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить — разве так бывает? Но мы всё равно рассчитываем побеждать», — цитирует Бриндамора FOX Sports Carolinas.

Нью-Йорк Айлендерс
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала28.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Barclays Center
Главные тренеры
Барри ТротцРод Бриндамор
Вратари
Робин ЛенерПетр Мразек(Кертис Макэлхинни)
1-й период
07:13Адам Пелеч
12:29Джастин Уильямс
13:17Мэтью Барзал(Андерс Ли, Джордан Эберле)
2-й период
23:16Джордан Эберле
23:51Скотт Мэйфилд
3-й период
40:17Уоррен Фегеле(Лукас Валлмарк, Саку Мяеналанен)
41:05Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Джейкоб Славин)
49:11Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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