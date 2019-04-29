Бриндамор — о травмах «Каролины»: Мы мрём как мухи

«Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде “Его надо ставить в ворота, только не это”. Скорее, мы думали “Такая уж игра, мы мрём как мухи, теперь и наш вратарь получил травму”. Я рад, что Макэлинни был готов. Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить — разве так бывает? Но мы всё равно рассчитываем побеждать», — цитирует Бриндамора FOX Sports Carolinas.