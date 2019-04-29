Бриндамор — о травмах «Каролины»: Мы мрём как мухи
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после второй победы в полуфинале Восточной конференции над «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1) поделился мнением о ситуации с травмированными.
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после второй победы в полуфинале Восточной конференции над «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1) поделился мнением о ситуации с травмированными.
Сразу три игрока получили повреждения: нападающий Саку Мяэналанен, защитник Тревор ван Римсдайк и вратарь Петр Мразек, которого заменил Кёртис Макэлинни.
«Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде “Его надо ставить в ворота, только не это”. Скорее, мы думали “Такая уж игра, мы мрём как мухи, теперь и наш вратарь получил травму”. Я рад, что Макэлинни был готов. Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить — разве так бывает? Но мы всё равно рассчитываем побеждать», — цитирует Бриндамора FOX Sports Carolinas.
|Барри Тротц
|Род Бриндамор
|Робин Ленер
|Петр Мразек(Кертис Макэлхинни)
|07:13
|Адам Пелеч
|12:29
|Джастин Уильямс
|13:17
|Мэтью Барзал(Андерс Ли, Джордан Эберле)
|23:16
|Джордан Эберле
|23:51
|Скотт Мэйфилд
|40:17
|Уоррен Фегеле(Лукас Валлмарк, Саку Мяеналанен)
|41:05
|Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Джейкоб Славин)
|49:11
|Дуги Хэмилтон
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0