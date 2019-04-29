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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2019

Официальный сайт лиги определил трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня стал канадский вратарь «Каролины Харрикейз» Кёртис Макиленни, удачно вышедший на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2−0). Голкипер отразил 17 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) балла в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3, 1−1 в серии).

Замкнул тройку нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског, во встрече с «Айлендерс» отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.

Каролина Харрикейнз
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