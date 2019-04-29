Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт лиги определил трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.



Главной звездой дня стал канадский вратарь «Каролины Харрикейз» Кёртис Макиленни, удачно вышедший на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2−0). Голкипер отразил 17 бросков по своим воротам.



Второй звездой признан защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) балла в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3, 1−1 в серии).



Замкнул тройку нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског, во встрече с «Айлендерс» отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.