Прохоркин заявил, что договорился о контракте на год с «Лос-Анджелесом»
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Олимпийский чемпион Николай Прохоркин заявил, что договорился о контракте сроком на один сезон с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Олимпийский чемпион Николай Прохоркин заявил, что договорился о контракте сроком на один сезон с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
Контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля. 25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвертом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провел восемь матчей за
«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом», — сказал Прохоркин журналистам.