Прохоркин заявил, что договорился о контракте на год с «Лос-Анджелесом»

Контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля. 25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвертом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провел восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.