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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прохоркин заявил, что договорился о контракте на год с «Лос-Анджелесом»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Олимпийский чемпион Николай Прохоркин заявил, что договорился о контракте сроком на один сезон с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля. 25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвертом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провел восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом», — сказал Прохоркин журналистам.

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