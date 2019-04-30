Дуэль русских звезд в плей-офф НХЛ: Радулов наконец-то забил, Русский Танк катит в финал Запада

Первые два матча серии «Сент-Луис» — «Даллас», которые на прошлой неделе принял «Энтерпрайз-центр», не прояснили в этом противостоянии ровным счетом ничего. После них преимуществом в две победы могли завладеть, как «Блюз», так и «Старз», но в итоге все разрешилось самым справедливым образом — в Техас полуфиналисты переехали при равном счете.

Игра номер три прошла по новому для серии сценарию — она превратилась в бесконечную погоню. Началась она уже на второй минуте, когда у «Сент-Луиса» сработало главное оружие команд по итогам прошлой встречи. В субботу 25-летний канадский защитник Колтон Парайко набрал «1+1», оба раза заряжая от синей, в понедельник он снова повторил этот незамысловатый трюк. Человеком, который превратил бросок оборонца в гол, как и два дня назад, стал Джейден Шварц.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/schwartz-gets-blues-going-early/t-306627774/c-68010903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На то, чтобы придумать ответ и впервые за вечер нагнать соперника у «Далласа» ушел почти период. Но болельщики «Звезд» ждали не зря — счет сравнял человек, гола которого перед матчем очень ждали. В первом раунде Александр Радулов лишь раз ушел со льда без набранных очков, а вот в двух стартовых играх противостояния с «Сент-Луисом» шайб не забрасывал и ассистов не отдавал. Исправил самый горячий российский форвард в большинстве — хозяева выиграли борьбу у борта, Джейсон Спецца отыскал россиянина, а тот бросил над плечом Джордана Биннигтона — 1:1. Огненное празднование — как обязательное приложение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VS5k-5MPYtA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период целиком и полностью оказался периодом «Сент-Луиса». Гости успели 15 раз бросить в створ ворот Бена Бишопа, трижды удалиться и снова выйти вперед Винс Данн повозил соперника по его зоне, сбросил шайбу на Роберта Томаса, который вполне мог стать героем эпизода. Но им стал Тайлер Бозак — для этого канадцу необходимо было не промахнуться по пустым воротам с расстояния в несколько сантиметров. С задачей он справился.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/bozaks-tap-in-goal/t-306627774/c-68012303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь должно быть предложение про то, как Александр Радулов во второй раз за вечер украл у «Сент-Луиса» лидерство, но все испортил Джордан Биннингтон. Номинант на награду лучшему новичку сезона в середине двадцатиминутки оказался с глазу на глаз с потенциальным автором дубля и уверенно зачехлил его. Особенно горячо Биннингтона за этот сэйв должен благодарить Владимир Тарасенко, обрез которого и закончился выходом Радулова «1 в 0».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yRRKlVcb4sw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое интересное команды приберегли на концовке третьего периода, когда в течение 5 минут устроили крутую хоккейную перестрелку. Запустил ее Эндрю Кольяно — за свой первый гол в нынешнем плей-офф он должен благодарить Маттиаса Янмарка. Швед совершил мощный рывок из своей зоны в угол чужой, подобрал там шайбу и доставил до Кольяно. Эндрю оставалось повторить подвиг Бозака из второго игрового отрезка.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/cogliano-ties-it-with-shg/t-306627774/c-68013603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре позиционную атаку «Блюзменов» качественным выстрелом завершил Алекс Пьетранжело. Герой прошлой встречи Бен Бишоп даже не шелохнулся.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/pietrangelos-top-shelf-rocket/t-306627774/c-68013803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но удержать счет 3:2 гости не смогли, самостоятельно придумав себе проблемы. Пьетранжело и О’Райлли совместными усилиями подарили шайбу «Старз», а 19-летний защитник Миро Хейсканен наглядно объяснил, за что его номинировали на «Колдера». Передача финна на Тайлера Сегина получилась очень эффектной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ckeuF0GflNk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овертайм? Пока эта пара предпочитает выяснять свои отношения исключительно в основное время. Четвертый период отменил Патрик Марун, красиво упаковавший шайбу в девятку и не сразу поверивший в своей счастье — 4:3.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5NkrPV5rrQs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.