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09:03 (мск), источник: Sport24

Дуэль русских звезд в плей-офф НХЛ: Радулов наконец-то забил, Русский Танк катит в финал Запада

«Сент-Луис» вышел вперед в серии с «Далласом».

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Первые два матча серии «Сент-Луис» — «Даллас», которые на прошлой неделе принял «Энтерпрайз-центр», не прояснили в этом противостоянии ровным счетом ничего. После них преимуществом в две победы могли завладеть, как «Блюз», так и «Старз», но в итоге все разрешилось самым справедливым образом — в Техас полуфиналисты переехали при равном счете.

Игра номер три прошла по новому для серии сценарию — она превратилась в бесконечную погоню. Началась она уже на второй минуте, когда у «Сент-Луиса» сработало главное оружие команд по итогам прошлой встречи. В субботу 25-летний канадский защитник Колтон Парайко набрал «1+1», оба раза заряжая от синей, в понедельник он снова повторил этот незамысловатый трюк. Человеком, который превратил бросок оборонца в гол, как и два дня назад, стал Джейден Шварц.

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На то, чтобы придумать ответ и впервые за вечер нагнать соперника у «Далласа» ушел почти период. Но болельщики «Звезд» ждали не зря — счет сравнял человек, гола которого перед матчем очень ждали. В первом раунде Александр Радулов лишь раз ушел со льда без набранных очков, а вот в двух стартовых играх противостояния с «Сент-Луисом» шайб не забрасывал и ассистов не отдавал. Исправил самый горячий российский форвард в большинстве — хозяева выиграли борьбу у борта, Джейсон Спецца отыскал россиянина, а тот бросил над плечом Джордана Биннигтона — 1:1. Огненное празднование — как обязательное приложение.

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Второй период целиком и полностью оказался периодом «Сент-Луиса». Гости успели 15 раз бросить в створ ворот Бена Бишопа, трижды удалиться и снова выйти вперед Винс Данн повозил соперника по его зоне, сбросил шайбу на Роберта Томаса, который вполне мог стать героем эпизода. Но им стал Тайлер Бозак — для этого канадцу необходимо было не промахнуться по пустым воротам с расстояния в несколько сантиметров. С задачей он справился.

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Здесь должно быть предложение про то, как Александр Радулов во второй раз за вечер украл у «Сент-Луиса» лидерство, но все испортил Джордан Биннингтон. Номинант на награду лучшему новичку сезона в середине двадцатиминутки оказался с глазу на глаз с потенциальным автором дубля и уверенно зачехлил его. Особенно горячо Биннингтона за этот сэйв должен благодарить Владимир Тарасенко, обрез которого и закончился выходом Радулова «1 в 0».

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Но самое интересное команды приберегли на концовке третьего периода, когда в течение 5 минут устроили крутую хоккейную перестрелку. Запустил ее Эндрю Кольяно — за свой первый гол в нынешнем плей-офф он должен благодарить Маттиаса Янмарка. Швед совершил мощный рывок из своей зоны в угол чужой, подобрал там шайбу и доставил до Кольяно. Эндрю оставалось повторить подвиг Бозака из второго игрового отрезка.

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Вскоре позиционную атаку «Блюзменов» качественным выстрелом завершил Алекс Пьетранжело. Герой прошлой встречи Бен Бишоп даже не шелохнулся.

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Но удержать счет 3:2 гости не смогли, самостоятельно придумав себе проблемы. Пьетранжело и О’Райлли совместными усилиями подарили шайбу «Старз», а 19-летний защитник Миро Хейсканен наглядно объяснил, за что его номинировали на «Колдера». Передача финна на Тайлера Сегина получилась очень эффектной.

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Овертайм? Пока эта пара предпочитает выяснять свои отношения исключительно в основное время. Четвертый период отменил Патрик Марун, красиво упаковавший шайбу в девятку и не сразу поверивший в своей счастье — 4:3.

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Радулов и Тарасенко бросили по воротам по 4 раза и заработали показатели полезности «-1», у Ивана Барбашева — 2 хита, а у «Сент-Луиса» — минимально преимущество в серии. В серии, которая прямо сейчас очень похожа на семиматчевую.

Даллас Старз
3:4
1:1, 0:1, 2:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала30.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериКрэйг Беруби
Вратари
Бен БишопДжордан Биннингтон
1-й период
01:27Джейден Шворц(Райан О`Райлли, Колтон Парэйко)
13:11Джейми Бенн
15:36Джей Боумистер
17:12Александр Радулов(Джастин Даулинг, Джейсон Спецца)
2-й период
20:57Джей Боумистер
28:30Тайлер Бозак(Винс Данн, Роберт Томас)
36:10Карл Гуннарссон
36:29Эса Линделл
36:29Роберт Бортуццо
3-й период
52:07Роман Полак
53:06Эндрю Кольяно(Маттиас Янмарк)
54:24Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
55:52Тайлер Сегин(Миро Хейсканен, Матс Цуккарелло)
58:22Патрик Марун(Тайлер Бозак, Джей Боумистер)
59:16Колтон Парэйко
Лучшие игроки матча
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Патрик Марун (Сент-Луис Блюз), Тайлер Сегин (Даллас Старз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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