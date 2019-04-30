Дуэль русских звезд в плей-офф НХЛ: Радулов наконец-то забил, Русский Танк катит в финал Запада
«Сент-Луис» вышел вперед в серии с «Далласом».
«Сент-Луис» вышел вперед в серии с «Далласом».
Первые два матча серии «Сент-Луис» — «Даллас», которые на прошлой неделе принял «Энтерпрайз-центр», не прояснили в этом противостоянии ровным счетом ничего. После них преимуществом в две победы могли завладеть, как «Блюз», так и «Старз», но в итоге все разрешилось самым справедливым образом — в Техас полуфиналисты переехали при равном счете.
Игра номер три прошла по новому для серии сценарию — она превратилась в бесконечную погоню. Началась она уже на второй минуте, когда у «Сент-Луиса» сработало главное оружие команд по итогам прошлой встречи. В субботу 25-летний канадский защитник Колтон Парайко набрал «1+1», оба раза заряжая от синей, в понедельник он снова повторил этот незамысловатый трюк. Человеком, который превратил бросок оборонца в гол, как и два дня назад, стал Джейден Шварц.
На то, чтобы придумать ответ и впервые за вечер нагнать соперника у «Далласа» ушел почти период. Но болельщики «Звезд» ждали не зря — счет сравнял человек, гола которого перед матчем очень ждали. В первом раунде Александр Радулов лишь раз ушел со льда без набранных очков, а вот в двух стартовых играх противостояния с «Сент-Луисом» шайб не забрасывал и ассистов не отдавал. Исправил самый горячий российский форвард в большинстве — хозяева выиграли борьбу у борта, Джейсон Спецца отыскал россиянина, а тот бросил над плечом Джордана Биннигтона — 1:1. Огненное празднование — как обязательное приложение.
Второй период целиком и полностью оказался периодом «Сент-Луиса». Гости успели 15 раз бросить в створ ворот Бена Бишопа, трижды удалиться и снова выйти вперед Винс Данн повозил соперника по его зоне, сбросил шайбу на Роберта Томаса, который вполне мог стать героем эпизода. Но им стал Тайлер Бозак — для этого канадцу необходимо было не промахнуться по пустым воротам с расстояния в несколько сантиметров. С задачей он справился.
Здесь должно быть предложение про то, как Александр Радулов во второй раз за вечер украл у «Сент-Луиса» лидерство, но все испортил Джордан Биннингтон. Номинант на награду лучшему новичку сезона в середине двадцатиминутки оказался с глазу на глаз с потенциальным автором дубля и уверенно зачехлил его. Особенно горячо Биннингтона за этот сэйв должен благодарить Владимир Тарасенко, обрез которого и закончился выходом Радулова «1 в 0».
Но самое интересное команды приберегли на концовке третьего периода, когда в течение 5 минут устроили крутую хоккейную перестрелку. Запустил ее Эндрю Кольяно — за свой первый гол в нынешнем
Вскоре позиционную атаку «Блюзменов» качественным выстрелом завершил Алекс Пьетранжело. Герой прошлой встречи Бен Бишоп даже не шелохнулся.
Но удержать счет 3:2 гости не смогли, самостоятельно придумав себе проблемы. Пьетранжело и О’Райлли совместными усилиями подарили шайбу «Старз», а 19-летний защитник Миро Хейсканен наглядно объяснил, за что его номинировали на «Колдера». Передача финна на Тайлера Сегина получилась очень эффектной.
Овертайм? Пока эта пара предпочитает выяснять свои отношения исключительно в основное время. Четвертый период отменил Патрик Марун, красиво упаковавший шайбу в девятку и не сразу поверивший в своей счастье — 4:3.
Радулов и Тарасенко бросили по воротам по 4 раза и заработали показатели полезности «-1», у Ивана Барбашева — 2 хита, а у «Сент-Луиса» — минимально преимущество в серии. В серии, которая прямо сейчас очень похожа на семиматчевую.
|Джим Монтгомери
|Крэйг Беруби
|Бен Бишоп
|Джордан Биннингтон
|01:27
|Джейден Шворц(Райан О`Райлли, Колтон Парэйко)
|13:11
|Джейми Бенн
|15:36
|Джей Боумистер
|17:12
|Александр Радулов(Джастин Даулинг, Джейсон Спецца)
|20:57
|Джей Боумистер
|28:30
|Тайлер Бозак(Винс Данн, Роберт Томас)
|36:10
|Карл Гуннарссон
|36:29
|Эса Линделл
|36:29
|Роберт Бортуццо
|52:07
|Роман Полак
|53:06
|Эндрю Кольяно(Маттиас Янмарк)
|54:24
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
|55:52
|Тайлер Сегин(Миро Хейсканен, Матс Цуккарелло)
|58:22
|Патрик Марун(Тайлер Бозак, Джей Боумистер)
|59:16
|Колтон Парэйко
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Патрик Марун (Сент-Луис Блюз), Тайлер Сегин (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0