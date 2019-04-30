«Проиграл спор — надел майку сборной США. Зачем обсуждать, что я не патриот?»

Источник: AP 2019

Нападающий Павел Бучневич отыграл третий сезон в НХЛ за «Рейнджерс», и он получился для него противоречивым. Новый тренер, травма руки, попадания в запас и маленькое игровое время в конце чемпионата сменились игрой в ведущих звеньях и семиматчевой серии с набранными очками. Мы созвонились с Бучневичем, чтобы поговорить с ним о сезоне и других насущных вопросах. Например, узнали, почему в «Рейнджерс» ему не разрешают ходить на концерты и почему Лундквист всё ещё крут.

О досуге в Нью-Йорке: хотел сходить на Maroon 5, в клубе не разрешили

— Как ваши дела, отдыхаете, расслабляетесь?

— Всё хорошо, сейчас в Череповце, скоро поеду в Италию на футбол.



— Приятно вернуться домой после сезона, соскучились, наверное?

— Всегда хочется домой, это мой любимый город. Друзья, семья, все тут живут. Я всегда с радостью сюда приезжаю.

— По чему скучаете в Нью-Йорке?

— По собаке.



— Большая собака?

— Лабрадор.



— Почему не перевезёте с собой её?

— Там есть свои нюансы.



— Дмитрий Куликов говорил, что раньше в Америку приезжал, и его бесило, что все улыбаются, потом привыкал. Потом приезжал в Россию, и бесило, что все хмурые, нагрубить могут. Нет такого у вас?

— Нет такого. Конечно, здесь все угрюмые ходят, но если ты на позитиве относишься, то и к тебе люди с позитивом будут, никто просто так грубить не будет.



— Как отдыхаете во время сезона? Видела, вы на баскетбол ходили.

— Особо времени нет, на концерты нам не дают ходить, потому что они часов в девять вечера начинаются и заканчиваются ближе к полуночи. А у нас, как правило, на следующий день игры, директоры не особо рады, что мы будем ходить на концерты. А баскетбол заканчивается часов в десять, это нормально. Ужинать ходим часто ещё, ничего такого. Как обычные люди.



— А если сходишь на концерт, что будет?

— Не знаю, не ходил.



— Не следят же за вами?

— Ты же через них билеты достаёшь. Хотел на Maroon 5 сходить, не разрешили. Больше не спрашивал.



— Это именно вам, как молодому, не разрешают, или всем?

— Не знаю, кто-то, может, и ходил, но насколько я знаю, нет.

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О подкасте Spittin Chicklets: откуда они собирают эти неимоверные истории и чешут их?

— Кажется, вы в прямые эфиры к Радулову включались в чате?

— Я на него подписан, как-то заходил в прямой эфир, смотрю — он и Цукарелло. Я с Цукарелло нормально общаюсь, поэтому что-то писал. Но я не в таких хороших отношениях с ним, чтобы вступать в эфир, и не такой медийный, мне это особо не надо.



— Вот кстати похожая тема есть — подкаст Биссоннетта и Уитни, по сути тоже прямые эфиры, где люди ржут.

— Да-да, знаю.

— В России этот подкаст обсуждают как раз потому, что игроки рассказывают об ужасах игры в России. У вас в команде не обсуждают это, может, вас о чём-то спрашивали?

— Кто-то смотрит, если что-то интересное, то всегда показывают, мы обсуждаем. Но я особо не смотрю. Видел, как какой-то игрок «Тампы» обозвал Омск (Имеется в виду Тедди Пёрселл. — Прим. «Чемпионата»). В НХЛ тоже есть города не лучше наших, не знаю, что они возникают? Нет ничего такого. Кто был в России в хороших городах, никто плохо не отзывается. Может, у них не пошла карьера и они так разговнились. У меня в команде никто плохо к России не относится.



— А какой город худший в НХЛ?

— Не знаю. Есть Эдмонтон, Виннипег, где всегда холодно, темно, некуда особо сходить. Типа Череповца. Во всех странах есть такие города. У нас в КХЛ тоже есть Питер, Москва — хорошие города, а есть Череповец, Нижнекамск. Это обычная ситуация. Хоккеисту-то, по сути, много не надо, у него тренировки да игры. Главное, чтобы было, куда сходить поужинать и какие-то минимальные удобства. Не знаю, что там на город смотреть.



— В подкасте постоянно поднимают тему чудо-уколов, которые в КХЛ делают игрокам перед матчем. Это правда?

— Откуда я могу знать? Может, им кто-то колол, может, они сами себе что-то кололи и потом что-то придумывают.



— Понятно, что бред, интересно, откуда эта байка пошла.

— Не знаю, откуда собирают эти неимоверные истории и чешут их людям. А люди думают, что это всё правда.

О проигранном споре: проиграл — надел майку США, зачем обсуждать, что я не патриот?

— Расскажите о споре, когда вы надели майку США? В России это неоднозначно восприняли, хотя вроде пару лет назад Тэйвз Кейну такой же спор проиграл и тоже майку США надевал, и никто не раздувал ничего.

— Люди любят попиариться. Не знаю, зачем Андрей Викторович (Назаров — Прим. «Чемпионата») это сказал. Это спор, все люди спорят. Проиграл — надел, не вижу проблемы. Зачем обсуждать, что я не патриот, это фигня какая-то!

— Не спорили бы, если бы не были уверены, что победите?

— Я до этого выиграл два спора по МЧМ и был уверен, что выиграю третий. Так получилось.



— Кто проспорил и что он делал?

— Не буду говорить, это останется секретом.



— В следующий раз будете спорить?

— Конечно.



— Это у вас такая традиция в «Рейнджерс»?

— Везде спорят. Так же спорили, когда Хабиб с Макгрегором дрались. Или когда Россия со шведами играет, или в футболе русская команда против кого-то играет. Это просто похихикать! Все люди ищут повод обсудить, но мы же обычные люди, все спорят. Не вижу в этом ничего страшного.

О сезоне: я не игрок по 6−7 минут, как месяц подряд играл. Дали время — показал, что могу

— Сами довольны сезоном — вроде противоречивый, но в итоге 21 гол забили. Чувствуете, что близки к прорыву?

— Стечение обстоятельств, хорошо финишировал. Кто бы знал, как было бы, если бы я каждый матч по 20 минут играл? Надеюсь на лучшее в следующем сезоне.



— Тренер какое-то напутствие на лето дал?

— После каждого сезона мне одно и то же говорят — чтобы подтянул физическую подготовку и больше бросал по воротам. Вначале-то претензии были потому, что я не вообще не бросал по воротам. У меня за 30 игр было 50 бросков, а у людей уже под 200 было. В конце сезона начал больше бросать, и пошло больше голов, статистика улучшилась.



— В концовке сезона у вас была серия с очками из семи матчей, да и играть вы стали помногу. Это взаимосвязанные вещи?

— До того, как меня посадили в запас в последний раз, мы разговаривали с тренером, но не приходили к общему знаменателю. А тут как-то спокойно сели, он выслушал, что я думаю, сказал всё, что мне нужно делать. Пришли к одному знаменателю, я понял его, он начал мне доверять. Начал лучше играть, почувствовал уверенность, доверие тренера, и всё сложилось. Он доволен, я доволен.



— Почему раньше не получалось прийти к общему знаменателю?

— Хоккейные нюансы. Иногда ты пытаешься отдать пас, а кто-то подставил клюшку, и нам забили. Ты виновен, и тебя начинают прессовать. Много нюансов было, и я играл плохо, шайба не шла в ворота. После травмы не мог найти свою игру, меня присаживали. Одно на другое наложилось, и не играл. А когда прошёл дедлайн, обменяли лидеров, и так получилось, что в меня поверили. Начал играть больше.

— Если бы Цукарелло и Хейз не ушли, думаете, получили бы такое доверие?

— Я уверен в себе, в том, что я хороший хоккеист. Я не игрок по 6−7 минут за матч, как я месяц подряд играл. Мне дали время, я показал, что могу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwC-lsnBSTX/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwC-lsnBSTX/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwC-lsnBSTX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you @nyrangers fans for everything this season! Have a great summer?? #lgr</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bucha89/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Buchnevich Pavel</a> (@bucha89) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-09T19:28:33+00:00">9 Апр 2019 в 12:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кстати, после ухода Цукарелло кто теперь главный юморист в команде?

— Не было такого. Все сплотились, были на одной волне. Поняли, что сложная ситуация, много молодых, был дружный коллектив.



— Вы сами на английском можете пошутить? Вас поймут ребята?

— Могу пошутить, но все смеются над тем, что я что-то неправильно говорю.



— Не обидно?

— Нет, все же понимают.



— Английский стал лучше за три года?

— Конечно, я спокойно разговариваю в раздевалке, со всеми ребятами общаюсь на английском, на ужины хожу. Мне только интервью не нравится на английском давать, поэтому все думают, что у меня с языком всё плохо.



— Почему не любите, боитесь ошибиться?

— Вдруг скажешь что-то не так. Имеешь в виду одно, сказал другое. Из-за одного слова всё раздуют, зачем мне это надо? С клубными журналистами спокойно могу поговорить. Если кто-то сильно настаивает, тоже не откажу. Кто около клуба работает, всегда переспросят, то ли я имел в виду. С другими я редко общаюсь, стараюсь обходить их стороной.

О Лундквисте: он по-прежнему крут, просто ему не везло, какие-то какашки залетали

— Смешная у вас драка получилась. Как раз только у коллег вышло ваше интервью, где вы говорили, что драки это не ваше. Показалось, вы даже не хотели драться с Гурдом.

— Не хотел, да. Нам обменяли парня из «Виннипега» — Лемье, а он боевой, любит потолкаться на пятаке. Приходится в кучу всё время лезть. Я приехал туда, чтобы взять игрока и уехать, и пусть там дальше разбираются. А он меня толкнул на ворота, я упал, вот и начали драться. Я не особо этого хотел.

— Лемье — он же не только для подраться?

— Хороший парень, энерджайзер. Завести команду, подраться, побросать. Большой, играет в тело.



— Папа у него легенда, несколько Кубков выиграл.

— Слышал, но не видел. Когда у него папа играл, у меня ещё телевизора не было.



— Лундквист по-прежнему крут?

— Да.



— Он сам признался, что этот сезон ему дался крайне тяжело, тем более что его переиграл молодой Георгиев.

— Вы говорите, что он не выигрывает, но вы просто не смотрите, как он играет! Мы даже смеялись в команде. Георгиев то ли позицию правильно выбирает, то ли ещё что, но когда ему бросают с центра, всегда попадают в живот. А посмотрите, какой гол нам забил «Нью-Джерси»! Человек бросил и попал именно в то место, в которое можно было забить. От крестовины залетела. И Лундквист говорит — я уже не знаю, что делать, если не идёт, то не идёт, чёрная полоса началась. Просто не везло человеку, какие-то нелепые голы залетали, неимоверные броски удавались. Для меня он хороший вратарь. Его возраст — это всё фигня.

О драфте НХЛ: по хайлайтам Какко впечатлил больше Хьюза

— «Рейнджерс» в следующем году могут стать самой русской командой — вы, Наместников, Георгиев, Шестёркин, Кравцов. Общались уже с ребятами?

— С Шестёрой общался, спросил, подписал уже контракт или нет. Он сказал, что пока нет. Не знаю нюансы, подпишут или нет, не лезу в их дела по контрактам, это их жизнь, их карьера. Мне он задал вопросы о клубе, я ответил.



— Если все приедут, будет одна русская речь в раздевалке?

— Тренер против, когда я по-русски говорю. Общаюсь с ребятами, конечно, но тренер ругается, когда слышит.



— А на льду можно на русском говорить?

— Это эмоции, все понимают. Если что-то не так и ты начнёшь по-русски материться, тебе никто ничего не скажет. Но тренер требует, чтобы все на одном языке общались. Не то, чтобы запрещают, но чтобы иностранцы не думали, что мы их обзываем. Конечно, рабочие моменты мы обсуждаем на английском, а о бытовых вещах на русском говорим.

Бучневич: в «Рейнджерс» можно материться по-русски на льду

— А у вас по контракту переговоры уже начались?

— Не хочу сейчас об этом говорить.



— Перестройка в «Рейнджерс» идёт уже полтора сезона…

— Почему перестройка?

— Так руководство клуба сказало в прошлом сезоне.

— Не скажу, что перестройка. Мы играем в хоккей, никто не пытается проигрывать, чтобы получать драфт-пики. Все хотят выигрывать.



— Но президент клуба об этом говорил.

— Это было два года назад. Может, они за год уже сделали перестройку? У нас все хотели выиграть прямо сейчас.



— Когда ждать «Рейнджерс» в плей-офф?

— Надеюсь, что в следующем году, и я буду частью этой команды, которая будет биться в плей-офф, а не сидеть дома в апреле.



— Следили за драфт-лотереей? Кто вам больше нравится — Хьюз или Какко? («Рейнджерс» будут выбирать вторыми на драфте-2019. — Прим. «Чемпионата»).

— Следил. Видел хайлайты, про Хьюза говорят, что он напоминает Кейна, Келлера, которые маленькие и скилловые. Но Какко большой и тоже скилловой парень. Мне Какко больше нравится, по хайлайтам он меня больше удивил. Хьюз набирает много очков, но с юниорами, а Какко уже с мужиками играет и всё показывает.

— Вы всегда переживаете за родной клуб. Честно, верили, что «Северсталь» не исключат?

— Знаю, что поставили хороших менеджера и директора, со всеми общался. Знал, что люди, которые сейчас пришли, сделали всё, чтобы клуб остался в КХЛ, и работают на благо команды. Меня не удивило, что клуб оставили, был уверен в этом. Поменяли тренера, поставили Разина, команда начала выигрывать, хорошую серию провели. Это вселяет веру в болельщиков на следующий год. Главное, что они опять вернулись на трибуны, а не как было раньше, когда на матчи по 2000 болельщиков ходило.



— Сейчас довольны тем, что с клубом происходит?

— У меня там остались друзья, с кем я играл в Череповце. Радует, что люди горят, хотят показать результат. Команда чуть-чуть омолодилась, люди хотят играть в хоккей, доказывать, что они хорошие игроки. Надеюсь, всё срастётся, это хорошо для Череповца.