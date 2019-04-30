«Проиграл спор — надел майку сборной США. Зачем обсуждать, что я не патриот?»
Павел Бучневич — о сезоне, американском подкасте, критикующем Россию и своём нашумевшем проигранном споре во время МЧМ.
Павел Бучневич — о сезоне, американском подкасте, критикующем Россию и своём нашумевшем проигранном споре во время МЧМ.
Нападающий Павел Бучневич отыграл третий сезон в НХЛ за «Рейнджерс», и он получился для него противоречивым. Новый тренер, травма руки, попадания в запас и маленькое игровое время в конце чемпионата сменились игрой в ведущих звеньях и семиматчевой серии с набранными очками. Мы созвонились с Бучневичем, чтобы поговорить с ним о сезоне и других насущных вопросах. Например, узнали, почему в «Рейнджерс» ему не разрешают ходить на концерты и почему Лундквист всё ещё крут.
— Как ваши дела, отдыхаете, расслабляетесь?
— Всё хорошо, сейчас в Череповце, скоро поеду в Италию на футбол.
— Приятно вернуться домой после сезона, соскучились, наверное?
— Всегда хочется домой, это мой любимый город. Друзья, семья, все тут живут. Я всегда с радостью сюда приезжаю.
— По чему скучаете в
— По собаке.
— Большая собака?
— Лабрадор.
— Почему не перевезёте с собой её?
— Там есть свои нюансы.
— Дмитрий Куликов говорил, что раньше в Америку приезжал, и его бесило, что все улыбаются, потом привыкал. Потом приезжал в Россию, и бесило, что все хмурые, нагрубить могут. Нет такого у вас?
— Нет такого. Конечно, здесь все угрюмые ходят, но если ты на позитиве относишься, то и к тебе люди с позитивом будут, никто просто так грубить не будет.
— Как отдыхаете во время сезона? Видела, вы на баскетбол ходили.
— Особо времени нет, на концерты нам не дают ходить, потому что они часов в девять вечера начинаются и заканчиваются ближе к полуночи. А у нас, как правило, на следующий день игры, директоры не особо рады, что мы будем ходить на концерты. А баскетбол заканчивается часов в десять, это нормально. Ужинать ходим часто ещё, ничего такого. Как обычные люди.
— А если сходишь на концерт, что будет?
— Не знаю, не ходил.
— Не следят же за вами?
— Ты же через них билеты достаёшь. Хотел на Maroon 5 сходить, не разрешили. Больше не спрашивал.
— Это именно вам, как молодому, не разрешают, или всем?
— Не знаю,
— Кажется, вы в прямые эфиры к Радулову включались в чате?
— Я на него подписан,
— Вот кстати похожая тема есть — подкаст Биссоннетта и Уитни, по сути тоже прямые эфиры, где люди ржут.
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— В России этот подкаст обсуждают как раз потому, что игроки рассказывают об ужасах игры в России. У вас в команде не обсуждают это, может, вас о
—
— А какой город худший в НХЛ?
— Не знаю. Есть Эдмонтон, Виннипег, где всегда холодно, темно, некуда особо сходить. Типа Череповца. Во всех странах есть такие города. У нас в КХЛ тоже есть Питер, Москва — хорошие города, а есть Череповец, Нижнекамск. Это обычная ситуация.
— В подкасте постоянно поднимают тему
— Откуда я могу знать? Может, им
— Понятно, что бред, интересно, откуда эта байка пошла.
— Не знаю, откуда собирают эти неимоверные истории и чешут их людям. А люди думают, что это всё правда.
— Расскажите о споре, когда вы надели майку США? В России это неоднозначно восприняли, хотя вроде пару лет назад Тэйвз Кейну такой же спор проиграл и тоже майку США надевал, и никто не раздувал ничего.
— Люди любят попиариться. Не знаю, зачем Андрей Викторович (Назаров — Прим. «Чемпионата») это сказал. Это спор, все люди спорят. Проиграл — надел, не вижу проблемы. Зачем обсуждать, что я не патриот, это фигня
— Не спорили бы, если бы не были уверены, что победите?
— Я до этого выиграл два спора по МЧМ и был уверен, что выиграю третий. Так получилось.
— Кто проспорил и что он делал?
— Не буду говорить, это останется секретом.
— В следующий раз будете спорить?
— Конечно.
— Это у вас такая традиция в «Рейнджерс»?
— Везде спорят. Так же спорили, когда Хабиб с Макгрегором дрались. Или когда Россия со шведами играет, или в футболе русская команда против
— Сами довольны сезоном — вроде противоречивый, но в итоге 21 гол забили. Чувствуете, что близки к прорыву?
— Стечение обстоятельств, хорошо финишировал. Кто бы знал, как было бы, если бы я каждый матч по 20 минут играл? Надеюсь на лучшее в следующем сезоне.
— Тренер
— После каждого сезона мне одно и то же говорят — чтобы подтянул физическую подготовку и больше бросал по воротам.
— В концовке сезона у вас была серия с очками из семи матчей, да и играть вы стали помногу. Это взаимосвязанные вещи?
— До того, как меня посадили в запас в последний раз, мы разговаривали с тренером, но не приходили к общему знаменателю. А тут
— Почему раньше не получалось прийти к общему знаменателю?
— Хоккейные нюансы. Иногда ты пытаешься отдать пас, а
— Если бы Цукарелло и Хейз не ушли, думаете, получили бы такое доверие?
— Я уверен в себе, в том, что я хороший хоккеист. Я не игрок по 6−7 минут за матч, как я месяц подряд играл. Мне дали время, я показал, что могу.
— Кстати, после ухода Цукарелло кто теперь главный юморист в команде?
— Не было такого. Все сплотились, были на одной волне. Поняли, что сложная ситуация, много молодых, был дружный коллектив.
— Вы сами на английском можете пошутить? Вас поймут ребята?
— Могу пошутить, но все смеются над тем, что я
— Не обидно?
— Нет, все же понимают.
— Английский стал лучше за три года?
— Конечно, я спокойно разговариваю в раздевалке, со всеми ребятами общаюсь на английском, на ужины хожу. Мне только интервью не нравится на английском давать, поэтому все думают, что у меня с языком всё плохо.
— Почему не любите, боитесь ошибиться?
— Вдруг скажешь
— Смешная у вас драка получилась. Как раз только у коллег вышло ваше интервью, где вы говорили, что драки это не ваше. Показалось, вы даже не хотели драться с Гурдом.
— Не хотел, да. Нам обменяли парня из «Виннипега» — Лемье, а он боевой, любит потолкаться на пятаке. Приходится в кучу всё время лезть. Я приехал туда, чтобы взять игрока и уехать, и пусть там дальше разбираются. А он меня толкнул на ворота, я упал, вот и начали драться. Я не особо этого хотел.
— Лемье — он же не только для подраться?
— Хороший парень, энерджайзер. Завести команду, подраться, побросать. Большой, играет в тело.
— Папа у него легенда, несколько Кубков выиграл.
— Слышал, но не видел. Когда у него папа играл, у меня ещё телевизора не было.
— Лундквист
— Да.
— Он сам признался, что этот сезон ему дался крайне тяжело, тем более что его переиграл молодой Георгиев.
— Вы говорите, что он не выигрывает, но вы просто не смотрите, как он играет! Мы даже смеялись в команде. Георгиев то ли позицию правильно выбирает, то ли ещё что, но когда ему бросают с центра, всегда попадают в живот. А посмотрите, какой гол нам забил «Нью-Джерси»! Человек бросил и попал именно в то место, в которое можно было забить. От крестовины залетела. И Лундквист говорит — я уже не знаю, что делать, если не идёт, то не идёт, чёрная полоса началась. Просто не везло человеку,
— «Рейнджерс» в следующем году могут стать самой русской командой — вы, Наместников, Георгиев, Шестёркин, Кравцов. Общались уже с ребятами?
— С Шестёрой общался, спросил, подписал уже контракт или нет. Он сказал, что пока нет. Не знаю нюансы, подпишут или нет, не лезу в их дела по контрактам, это их жизнь, их карьера. Мне он задал вопросы о клубе, я ответил.
— Если все приедут, будет одна русская речь в раздевалке?
— Тренер против, когда я
— А на льду можно на русском говорить?
— Это эмоции, все понимают. Если
— А у вас по контракту переговоры уже начались?
— Не хочу сейчас об этом говорить.
— Перестройка в «Рейнджерс» идёт уже полтора сезона…
— Почему перестройка?
— Так руководство клуба сказало в прошлом сезоне.
— Не скажу, что перестройка. Мы играем в хоккей, никто не пытается проигрывать, чтобы получать
— Но президент клуба об этом говорил.
— Это было два года назад. Может, они за год уже сделали перестройку? У нас все хотели выиграть прямо сейчас.
— Когда ждать «Рейнджерс» в
— Надеюсь, что в следующем году, и я буду частью этой команды, которая будет биться в
— Следили за
— Следил. Видел хайлайты, про Хьюза говорят, что он напоминает Кейна, Келлера, которые маленькие и скилловые. Но Какко большой и тоже скилловой парень. Мне Какко больше нравится, по хайлайтам он меня больше удивил. Хьюз набирает много очков, но с юниорами, а Какко уже с мужиками играет и всё показывает.
— Вы всегда переживаете за родной клуб. Честно, верили, что «Северсталь» не исключат?
— Знаю, что поставили хороших менеджера и директора, со всеми общался. Знал, что люди, которые сейчас пришли, сделали всё, чтобы клуб остался в КХЛ, и работают на благо команды. Меня не удивило, что клуб оставили, был уверен в этом. Поменяли тренера, поставили Разина, команда начала выигрывать, хорошую серию провели. Это вселяет веру в болельщиков на следующий год. Главное, что они опять вернулись на трибуны, а не как было раньше, когда на матчи по 2000 болельщиков ходило.
— Сейчас довольны тем, что с клубом происходит?
— У меня там остались друзья, с кем я играл в Череповце. Радует, что люди горят, хотят показать результат. Команда
— Какой результат можно считать удачным для «Северстали», если в
— Если команда хорошо проведёт сезон, Мордашов увидит, что команда билась, даст больше денег. Надо же результат показывать, а если его нет, зачем ему повышать бюджет?