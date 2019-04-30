«Вашингтон» — один из фаворитов Кубка Стэнли-2020. Овечкин и Кузнецов еще могут стать чемпионами

Источник: Спорт-Экспресс

Самое главное наблюдение по раздевалке «Вашингтона» по ходу плей-офф озвучили Овечкин и Нисканен: в ней было куда меньше голодных до побед людей, чем год назад. В это все и уперлось, учитывая, что играли «Кэпиталз» хорошо. И по игре должны были проходить дальше. Кубкового похмелья как такового не наблюдалось. По крайней мере — под финиш регулярного чемпионата. Разве что у Кузнецова, который не просто так жаловался на бесконечные празднования, мешавшие ему провести продуктивное лето. Если бы Евгений был в своей лучшей форме, даже сытость не помешала бы «Столичным» вынести «Каролину». Даже неопытность Тодда Рирдена в качестве главного. А там уже — «Айлендерс» с Барри Тротцем и соответствующей дополнительной мотивацией. Горящие ныне 0−2.

Проиграли — и проиграли. Что уж теперь. Зато пообещали быть в куда лучшей форме в следующем году. И, конечно, побороться за Кубок Стэнли. Реально ли? Ну, а почему нет.

Овечкин сбавлять обороты явно не собирается. В плей-офф он играл гениально. И собирается за лето прокачать какие-то аспекты, в которых можно добавить — в игре в обороне, например. Кузнецов определенно будет сильнее. Бэкстрем марку держит. И не должен просесть — его игра практически не зависит от «физики». Карлсон, Уилсон и Орлов в прайме. Оши по-прежнему хорош, Эллер играет на своем уровне. Опять же — они не должны сбавить. Врана еще способен добавить — травма ему помешала себя проявить в плей-офф. Зигенталер обещает вырасти в очень сильного защитника.

Орпик уйдет. Возможно, вообще завершит карьеру. Нисканена хотят обменять. Он провел очень посредственный сезон, ошибаясь даже больше, чем Орлов. Удастся ли за него что-то интересное — это вопрос. Хороший защитник не помешал бы, но и без замены вполне можно входить в сезон линией Карлсон — Кемпни — Орлов — Дженсен — Зигенталер — Юс, держа в уме Алексеева и Фехервари. А потом уже найти что-то интересное на рынке.

Даже с учетом штрафа за бонусы Орпика, Зигенталера и Враны — 1,15 миллиона долларов в потолке зарплат следующего сезона будут зарезервированы под него, на продление контрактов с Враной и Бураковски пространства вполне хватит. Вот между Коннолли и Хагелином, вероятно, придется выбирать. Бретт претендует на солидное увеличение зарплаты с нынешних 1,5 миллиона, но его реальная ценность сомнительна. Бросок — это замечательно, но в остальном он вполне заменим. Уйдет — и плакать никто не будет. Хагелин же предстал настоящим монстром меньшинства и нападающим, способным сыграть в любом звене на любом из флангов, совершенно не портя картины. Ничего необычного — все это мы уже видели в его исполнении. Стоит ли он своих 4 миллионов — это уже другой вопрос. Но минус Яшкин и Смит-Пелли, а они уйдут — и вот тебе половина его контракта.

Все это к чему — чемпионское окно у «Вашингтона» по-прежнему открыто. Ничто не предвещает провала и даже каких-то проблем в следующей регулярке. Мощи предостаточно. Опыта хоть завались. Команда в рабочем возрасте. Есть внутренние резервы — в первую очередь речь о Вране, наконец-то нашедшем себя Бураковски, Зигенталере и Кузнецове. Их мало для того, чтобы через год окно не схлопнулось — там ведь придется продлевать контракты с Бэкстремом и Холтби, а Овечкин приблизится к 35-летию, но на ближайший год их вполне достаточно. Поэтому «Вашингтон» — очень даже претендент на Кубок Стэнли-2020.

Пугает, конечно, полное отсутствие по-настоящему толковых проспектов в атаке. В фарм-клубе за вычетом Барбера, который все никак не дорастет до основной команды — шаром покати. Более-менее готовых задрафтованных в CHL — и близко нет. И дорастут ли они до «Вашингтона» — неизвестно. По большому счету, «Кэпиталз» — самая скудная на таланты система. Алексеев и Фехервари — ее сильнейшие проспекты, причем сильнейшие с большим отрывом. Так что провалы на драфте больно по ней ударят — года через два, если не раньше. Но прямо сейчас это очевидный контендер. И в следующем году у них вполне может все срастись. Хотя у «Тампы» может быть свое мнение.