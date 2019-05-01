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13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в плей-офф НХЛ, сообщается на сайте лиги.

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«Коламбус» во вторник дома переиграл «Бостон Брюинз» в третьем матче серии ¼ финала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был признан первой звездой встречи.

Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, который в победном матче против «Колорадо Эвеланш» (4:2) оформил хет-трик.

Третьей звездой дня признан партнер Кутюра по атаке Тимо Мейер, который набрал 3 очка (1 гол+2 передачи).

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