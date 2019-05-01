Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в
«Коламбус» во вторник дома переиграл «Бостон Брюинз» в третьем матче серии ¼ финала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был признан первой звездой встречи.
Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, который в победном матче против «Колорадо Эвеланш» (4:2) оформил
Третьей звездой дня признан партнер Кутюра по атаке Тимо Мейер, который набрал 3 очка (1 гол+2 передачи).