Клуб НХЛ «Торонто» подписал контракт с российским форвардом Коршковым
ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» подписал двухлетний контракт новичка с 22-летним российским нападающим Егором Коршковым. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» подписал двухлетний контракт новичка с 22-летним российским нападающим Егором Коршковым. Об этом сообщает
В 2016 году Коршков был выбран «Торонто» во втором раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером.
В прошедшем сезоне Коршков провел в составе ярославского «Локомотива» 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ «Торонто» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда