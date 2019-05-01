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16:46 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Торонто» подписал контракт с российским форвардом Коршковым

ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» подписал двухлетний контракт новичка с 22-летним российским нападающим Егором Коршковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В 2016 году Коршков был выбран «Торонто» во втором раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером.

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В прошедшем сезоне Коршков провел в составе ярославского «Локомотива» 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В плей-офф он трижды ассистировал партнерам, сыграв девять матчей. В сезоне-2015/16 в составе ярославского «Локо» форвард стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ «Торонто» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф канадский клуб уступил «Бостону» в семи матчах со счетом 3−4. В канадском клубе в сезоне-2018/19 выступали россияне Никита Зайцев (контракт до 2024 года) и Игорь Ожиганов, чей контракт завершится 1 июля.

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