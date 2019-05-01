Клуб НХЛ «Торонто» подписал контракт с российским форвардом Коршковым

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году Коршков был выбран «Торонто» во втором раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером.

В прошедшем сезоне Коршков провел в составе ярославского «Локомотива» 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В плей-офф он трижды ассистировал партнерам, сыграв девять матчей. В сезоне-2015/16 в составе ярославского «Локо» форвард стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги.