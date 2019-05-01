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19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин: К слухам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно

СТОКГОЛЬМ, 1 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России Евгений Малкин заявил, что спокойно относится к разговорам про обмен из клуба НХЛ «Питтсбург», потому что сам провалил сезон и теперь сам должен исправлять ситуацию.

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Источник: AP 2019

Сборная России в среду в Стокгольме со счетом 4:6 уступила команде Швеции в вынесенном матче чешского этапа Евротура. Малкин был на льду при трех пропущенных в равных составах шайбах (всех, кроме гола шведов в пустые ворота), хоккеист заработал 6 минут штрафа, после его удалений шведы забросил три шайбы (две — сразу после выхода игрока из штрафного бокса). В НХЛ активно обсуждается возможность обмена «Питтсбургом» игрока в другой клуб. Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

«Ко всем этим разговорам про обмен из “Питтсбурга” отношусь спокойно, всякое бывает. Сейчас я приехал в сборную, и надо играть за свою страну. Я буду доказывать, все от меня зависит. Сам провалил сезон и сам буду выбираться из этой ямы. Критика бывает обоснованной, наверное, это тот случай», — сказал Малкин журналистам.

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