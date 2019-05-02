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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Каролина» повела со счетом 3−0 в серии с «Айлендерс»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей арене обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Роли завершилась победой «Каролины» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Дубль в составе победителей сделал Теуво Терявяйнен (7-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Джастин Фолк (32), Джастин Уильямс (51) и Себастьян Ахо (60). У «Айлендерс» отличились Девон Тэйвз (9) и Джош Бэйли (35).

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра в Роли стала первой для российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова после травмы, которую он получил в драке с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в одном из матчей предыдущего раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 3 мая на льду «Харрикейнз».

Каролина Харрикейнз
5:2
1:1, 1:1, 3:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала2.05.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 19066 зрителей
Главные тренеры
Род БриндаморБарри Тротц
Вратари
Кертис МакэлхинниРобин Ленер(Робин Ленер, Робин Ленер)
1-й период
06:41Теуво Терявяйнен(Джейкоб Славин, Дуги Хэмилтон)
07:03Уоррен Фегеле
08:20Девон Тэйвз(Джордан Эберле, Джош Бэйли)
10:25Брок Макгинн
16:12Кейси Сизикас
2-й период
29:51Джастин Фольк
31:58Джастин Фольк(Уоррен Фегеле, Джордан Стаал)
34:13Джош Бэйли(Том Кюнхакль)
37:09Кейси Сизикас
3-й период
50:15Джастин Уильямс(Себастьян Ахо)
59:02Теуво Терявяйнен(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
59:55Себастьян Ахо(Лукас Валлмарк)
Лучшие игроки матча
Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз), Джастин Фольк (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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