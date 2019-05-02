«Каролина» повела со счетом 3−0 в серии с «Айлендерс»
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей арене обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей арене обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда
Встреча в Роли завершилась победой «Каролины» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Дубль в составе победителей сделал Теуво Терявяйнен (7-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Джастин Фолк (32), Джастин Уильямс (51) и Себастьян Ахо (60). У «Айлендерс» отличились Девон Тэйвз (9) и Джош Бэйли (35).
Игра в Роли стала первой для российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова после травмы, которую он получил в драке с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в одном из матчей предыдущего раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 3 мая на льду «Харрикейнз».
|Род Бриндамор
|Барри Тротц
|Кертис Макэлхинни
|Робин Ленер(Робин Ленер, Робин Ленер)
|06:41
|Теуво Терявяйнен(Джейкоб Славин, Дуги Хэмилтон)
|07:03
|Уоррен Фегеле
|08:20
|Девон Тэйвз(Джордан Эберле, Джош Бэйли)
|10:25
|Брок Макгинн
|16:12
|Кейси Сизикас
|29:51
|Джастин Фольк
|31:58
|Джастин Фольк(Уоррен Фегеле, Джордан Стаал)
|34:13
|Джош Бэйли(Том Кюнхакль)
|37:09
|Кейси Сизикас
|50:15
|Джастин Уильямс(Себастьян Ахо)
|59:02
|Теуво Терявяйнен(Джейкоб Славин, Бретт Песке)
|59:55
|Себастьян Ахо(Лукас Валлмарк)
Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз), Джастин Фольк (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0