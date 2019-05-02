«Каролина» повела со счетом 3−0 в серии с «Айлендерс»

Источник: AP 2019

Встреча в Роли завершилась победой «Каролины» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Дубль в составе победителей сделал Теуво Терявяйнен (7-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Джастин Фолк (32), Джастин Уильямс (51) и Себастьян Ахо (60). У «Айлендерс» отличились Девон Тэйвз (9) и Джош Бэйли (35).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UCKm5K4QJdU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра в Роли стала первой для российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова после травмы, которую он получил в драке с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в одном из матчей предыдущего раунда розыгрыша Кубка Стэнли.