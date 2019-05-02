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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии, Радулов набрал 2 очка

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своей арене обыграли «Сент-Луис Блюз» и сравняли счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Далласе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Шайбы в составе «Далласа» забросили Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20), Йон Клингберг (30) и Роопе Хинц (38). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов записал на свой счет две голевые передачи. У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (6) и Роберт Томас (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятая игра состоится на площадке «Блюз» 3 мая.

Даллас Старз
4:2
2:1, 2:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала2.05.2019, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center, 18790 зрителей
Главные тренеры
Джим МонтгомериКрэйг Беруби
Вратари
Бен БишопДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
04:44Джейсон Дикинсон
05:02Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Винс Данн)
11:23Джейсон Дикинсон(Матс Цуккарелло, Тайлер Сегин)
17:15Тайлер Бозак
19:08Джейсон Спецца(Эса Линделл, Александр Радулов)
2-й период
29:26Йон Клингберг(Тайлер Сегин, Матс Цуккарелло)
30:33Радек Факса
37:28Роопе Хинтс(Александр Радулов, Джейми Бенн)
3-й период
40:00Джейми Бенн
40:00Джордан Биннингтон
40:00Джордан Биннингтон
42:47Тайлер Питлик
53:44Роберт Томас(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
Лучшие игроки матча
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Джейми Бенн (Даллас Старз), Матс Цуккарелло (Даллас Старз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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