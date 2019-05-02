«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии, Радулов набрал 2 очка

Встреча в Далласе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Шайбы в составе «Далласа» забросили Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20), Йон Клингберг (30) и Роопе Хинц (38). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов записал на свой счет две голевые передачи. У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (6) и Роберт Томас (54).