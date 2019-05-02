«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии, Радулов набрал 2 очка
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своей арене обыграли «Сент-Луис Блюз» и сравняли счет в серии второго раунда
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своей арене обыграли «Сент-Луис Блюз» и сравняли счет в серии второго раунда
Встреча в Далласе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Шайбы в составе «Далласа» забросили Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20), Йон Клингберг (30) и Роопе Хинц (38). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов записал на свой счет две голевые передачи. У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (6) и Роберт Томас (54).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятая игра состоится на площадке «Блюз» 3 мая.
|Джим Монтгомери
|Крэйг Беруби
|Бен Бишоп
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|04:44
|Джейсон Дикинсон
|05:02
|Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Винс Данн)
|11:23
|Джейсон Дикинсон(Матс Цуккарелло, Тайлер Сегин)
|17:15
|Тайлер Бозак
|19:08
|Джейсон Спецца(Эса Линделл, Александр Радулов)
|29:26
|Йон Клингберг(Тайлер Сегин, Матс Цуккарелло)
|30:33
|Радек Факса
|37:28
|Роопе Хинтс(Александр Радулов, Джейми Бенн)
|40:00
|Джейми Бенн
|40:00
|Джордан Биннингтон
|40:00
|Джордан Биннингтон
|42:47
|Тайлер Питлик
|53:44
|Роберт Томас(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Джейми Бенн (Даллас Старз), Матс Цуккарелло (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0