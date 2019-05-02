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12:33 (мск), источник: Матч ТВ

Панарин: Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь это мой родной клуб

Корреспондент «Матч ТВ» в Коламбусе после третьей игры серии с «Бостоном» (2:1) взял интервью у форварда «Блю Джекетс» Артемия Панарина.

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Источник: AP 2019

В этом материале вы найдете:

  • репортаж из Коламбуса, как был обыгран «Бостон»
  • кое-что о подлом поступке Брэда Маршана
  • веселое интервью Артемия Панарина
  • расписание второго раунда Кубка Стэнли
  • кто из россиян еще остался в седле

Зрители встретили Боба оглушительной овацией

Крутая серия получается у «Бостона» и «Коламбуса»! Первые два матча завершились в дополнительное время. В одном победили «Брюинз», в другом — «Блю Джекетс». Артемий Панарин в предыдущей игре устроил шоу, забросив две шайбы и ассистировав победному голу Дюшена во втором овертайме. Понятно, кто — лучший бомбардир клуба в плей-офф.

Игра началась. Естественно, в старте — Панарин, в воротах — Сергей Бобровский, которого зрители встретили оглушительной овацией. Первый момент у ворот Боба, но он уверенно накрывает шайбу на пятачке…

И вот под занавес первого периода открывает счет Бун Дженнер.

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А за 55 секунд до перерыва Панарин на финте ловит сразу двух защитников «Бостона», и один из них фолит. Полезная работа!

Во втором периоде потрясающие две минуты проводит пятерка Панарина — не выпускает «Бостон» из зоны ни на секунду, забивает второй гол. Отличился Мэтт Дюшен. Инициатива полностью перехвачена «Коламбусом».

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«Брюинз» в легком нокдауне. Три подряд сэйва Бобровского взрывают трибуны. Но концовка периода ознаменована просмотром эпизода, в котором шайба каким-то образом, по мнению судей, все-таки пересекает линию ворот.

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2:1. Но больше этого «Бостон» не может сделать ничего. Да еще игра омрачена грязной выходкой форварда «Брюинз» Брэда Маршана. В толчее на пятачке защитник Скотт Харрингтон стоит на коленях у своих ворот. Сзади подкатывает Маршан, берет клюшку двумя руками и подло бьет в голову игроку «Коламбуса». Выглядит это ужасно…

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Парни, может, вам никуда не уезжать?

Спускаюсь в раздевалку «Коламбуса» и сразу подхожу к Артемию. Он, как всегда, охотно соглашается на разговор, несмотря на усталость. После беседы с Панариным отправляюсь к герою матча Бобровскому, благодарю за игру. Он только что закончил разговаривать с американской прессой, принимает поздравления.

Настроение у наших ребят хорошее. День отдыха, и следующая игра второго раунда через сутки. Панарин с Бобровским уже сделали из Коламбуса реальный хоккейный город. Ребята, может, вам никуда не уезжать?

Но я уверен в одном: фанаты «Блю Джекетс» с благодарностью примут любое ваше решение.

Артемий Панарин: «Я как будто в Коркино вернулся!»

— Примите поздравления с первой домашней победой над «Брюинз». Этот матч сложился тяжелее, чем игры в Бостоне?

— Спасибо за добрые слова. Было тяжелее, если честно. Не могу отвечать за всех. Но мы победили, вели в счете почти всю игру. Может, хоккеистам «Бостона» было посложнее. Но лично я почувствовал побольше усталости.

— В концовке даже при скользком счете 2:1 я не сомневался, что вы дожмете «Брюинз». Такое чувство на лавке «Коламбуса» было?

— Так даже думать опасно! Все играли на 100 процентов, будто счет 0:0. Особо не зацикливались на том, что мы ведем.

— Насколько дают уверенность всем «Блю Джекетс» гениальные сэйвы Сергея Бобровского?

— Я не знаю, как вам описать. Очень много! Это важно для нас. Наполняет силами, когда мы знаем, что за спиной у нас — стена. Больше уверенности.

Источник: AP 2019

— Предыдущая игра завершилась в овертайме, после чего у команд было два дня перерыва. Они важны?

— Это было очень важно! — смеется Панарин. — Мы поиграли в хоккей, как говорится. Вышли в четверть первого ночи со льда. Как будто в Коркино вернулся! Подустали чуть-чуть. И вот эти два дня на восстановление очень пригодились.

— А между первым и вторым раундами «Коламбус» отдыхал вообще восемь дней. И в эту паузу провел двусторонний матч. Понедельник, середина рабочего дня. Но на трибунах собралось пять тысяч зрителей. Вы впервые видите такое?

— Я думаю, что да. Может, в Чикаго было что-то подобное. Но не так много.

— Вечером того же дня, кажется, собралось бы тысяч десять. Даже ваш главный тренер Джон Торторелла воскликнул: «Почему люди не работают?!».

— Да-да. Видите, как в Америке все хорошо с экономикой, — смеется Панарин. — На пособии люди. Все пять тыщ.

«Даже думать не буду о чемпионате мира!»

— Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Ваши комментарии по этому поводу?

— Левый край сейчас освобождают под меня, — улыбается Артемий. — Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее.

— Олег Валерьевич уже сказал, что место в команде под вас бережется, если грянет локаут.

— Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали.

— Или это будет родной СКА?

— Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще будет видно.

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— Мы желаем «Коламбусу» пройти как можно дальше, взять Кубок Стэнли. Но если вдруг так сложится и вы вылетите, есть ли вероятность, что вы приедете на чемпионат мира без контракта?

— Даже думать об этом не буду! У нас идет плей-офф. Мы сейчас играем. Надеемся на самое лучшее.

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— Тем более многие россияне уже вылетели из розыгрыша. А вы с Сергеем теперь отдуваетесь за всех.

— А больше никого не осталось? Ведь еще есть Радулов, Тарасенко…

— Но все равно мало.

— В принципе, мы об этом не думаем! Сейчас идет плей-офф, через день — игры. Особо нет времени размышлять на такие темы. Не слежу сейчас ни за какими новостями из России. Просто спишь, ешь, восстанавливаешься. Вся концентрация только на хоккее.

«В плей-офф нужно добавить немного пофигизма»

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— Вы выставили в инстаграме фото, что отмечали Пасху. А встретите Первомай?

— Может, новые снимки и появятся. Но особо нет времени праздновать. И не ждите голых фото с Бобровским. Их не будет — пока идет плей-офф!

— Такое впечатление, вы в эти дни почти на расслабоне. Так кажется?

— Это не мой характер. Но вам и не кажется. Я всегда сосредоточен. Но в последнее время добавляю немного пофигизма.

Мое мнение — плей-офф нужно играть так же, как регулярку. Может, немного серьезнее в обороне. Но нервозность — убирать! Потому что это общая ошибка, особенно у молодых. Я сам через это проходил. Когда ты начинаешь думать, будто в плей-офф идет какой-то другой хоккей. Начинаешь закрепощаться. Нужно создавать моменты, но тебя захлестывают нервы. И ты не можешь ничего сделать, только ошибаешься. А нужно быть на расслабоне!

— Возвращаясь к серии с «Бостоном», как вы работаете по персоналиям? Вот как играть против баскетболиста Здено Хары? У защитника «Брюинз» рост 206 см.

— Если Хара, то надо играть внизу. Без вариантов!

Но я же готовился к Харе. Вы не видели? Тренировался на собачке! Просто надо играть в хоккей, и больше к этому ничего не добавить. Не могу на этот счет отмочить какой-то перл.

Играем в свою игру, концентрируемся на себе. Вот и все!

Второй раунд Кубка Стэнли-2019

«Бостон» — «Коламбус»

4 и 8* мая — в Бостоне, 2 и 6* мая — в Коламбусе.

Счет в серии: 1−2.

«Сент-Луис» — «Даллас»

3 и 7* мая — в Сент-Луисе, 1 и 5* мая — в Далласе.

Счет в серии: 2−1.

«Айлендерс» — «Каролина»

5* и 8* мая — в Нью-Йорке, 1, 3 и 7* мая — в Роли.

Счет в серии: 0−2.

«Сан-Хосе» — «Колорадо»

4 и 8* мая — в Сан-Хосе, 30 апреля, 2 и 6* мая — в Денвере.

Счет в серии: 2−1.

* Если потребуется (серия до четырех побед), даты указаны по времени Нью-Йорка.

Россияне в плей-офф Кубка Стэнли-2019

  • «Коламбус» (в Сергей Бобровский, з Владислав Гавриков, ф Артемий Панарин)
  • «Даллас» (в Антон Худобин, ф Валерий Ничушкин, ф Александр Радулов)
  • «Колорадо» (в Семен Варламов, з Никита Задоров)
  • «Сент-Луис» (ф Владимир Тарасенко, ф Иван Барбашев)
  • «Каролина» (ф Андрей Свечников)
Коламбус Блю Джэкетс
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала1.05.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena, 19337 зрителей
Главные тренеры
Джон ТортореллаБрюс Кэссиди
Вратари
Сергей БобровскийТуукка Раск
1-й период
11:17Ник Фолиньо
18:37Бун Дженнер(Райли Нэш, Скотт Харрингтон)
19:04Тори Краг
2-й период
30:49Брэд Маршан
32:42Мэтт Дюшен(Ник Фолиньо, Кэм Аткинсон)
39:20Джейк Дебраск(Давид Крейчи, Карсон Кулман)
3-й период
51:18Дэвид Савар
51:35Патрис Бержерон
Лучшие игроки матча
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Бун Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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