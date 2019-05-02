Панарин: Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь это мой родной клуб

Источник: AP 2019

В этом материале вы найдете:

репортаж из Коламбуса, как был обыгран «Бостон»

кое-что о подлом поступке Брэда Маршана

о подлом поступке Брэда Маршана веселое интервью Артемия Панарина

расписание второго раунда Кубка Стэнли

кто из россиян еще остался в седле

Зрители встретили Боба оглушительной овацией

Крутая серия получается у «Бостона» и «Коламбуса»! Первые два матча завершились в дополнительное время. В одном победили «Брюинз», в другом — «Блю Джекетс». Артемий Панарин в предыдущей игре устроил шоу, забросив две шайбы и ассистировав победному голу Дюшена во втором овертайме. Понятно, кто — лучший бомбардир клуба в плей-офф.

Игра началась. Естественно, в старте — Панарин, в воротах — Сергей Бобровский, которого зрители встретили оглушительной овацией. Первый момент у ворот Боба, но он уверенно накрывает шайбу на пятачке…

И вот под занавес первого периода открывает счет Бун Дженнер.

А за 55 секунд до перерыва Панарин на финте ловит сразу двух защитников «Бостона», и один из них фолит. Полезная работа!

Во втором периоде потрясающие две минуты проводит пятерка Панарина — не выпускает «Бостон» из зоны ни на секунду, забивает второй гол. Отличился Мэтт Дюшен. Инициатива полностью перехвачена «Коламбусом».

«Брюинз» в легком нокдауне. Три подряд сэйва Бобровского взрывают трибуны. Но концовка периода ознаменована просмотром эпизода, в котором шайба каким-то образом, по мнению судей, все-таки пересекает линию ворот.

2:1. Но больше этого «Бостон» не может сделать ничего. Да еще игра омрачена грязной выходкой форварда «Брюинз» Брэда Маршана. В толчее на пятачке защитник Скотт Харрингтон стоит на коленях у своих ворот. Сзади подкатывает Маршан, берет клюшку двумя руками и подло бьет в голову игроку «Коламбуса». Выглядит это ужасно…

Парни, может, вам никуда не уезжать?

Спускаюсь в раздевалку «Коламбуса» и сразу подхожу к Артемию. Он, как всегда, охотно соглашается на разговор, несмотря на усталость. После беседы с Панариным отправляюсь к герою матча Бобровскому, благодарю за игру. Он только что закончил разговаривать с американской прессой, принимает поздравления.

Настроение у наших ребят хорошее. День отдыха, и следующая игра второго раунда через сутки. Панарин с Бобровским уже сделали из Коламбуса реальный хоккейный город. Ребята, может, вам никуда не уезжать?

Но я уверен в одном: фанаты «Блю Джекетс» с благодарностью примут любое ваше решение.

Артемий Панарин: «Я как будто в Коркино вернулся!»

— Примите поздравления с первой домашней победой над «Брюинз». Этот матч сложился тяжелее, чем игры в Бостоне?

— Спасибо за добрые слова. Было тяжелее, если честно. Не могу отвечать за всех. Но мы победили, вели в счете почти всю игру. Может, хоккеистам «Бостона» было посложнее. Но лично я почувствовал побольше усталости.

— В концовке даже при скользком счете 2:1 я не сомневался, что вы дожмете «Брюинз». Такое чувство на лавке «Коламбуса» было?

— Так даже думать опасно! Все играли на 100 процентов, будто счет 0:0. Особо не зацикливались на том, что мы ведем.

— Насколько дают уверенность всем «Блю Джекетс» гениальные сэйвы Сергея Бобровского?

— Я не знаю, как вам описать. Очень много! Это важно для нас. Наполняет силами, когда мы знаем, что за спиной у нас — стена. Больше уверенности.

Источник: AP 2019

— Предыдущая игра завершилась в овертайме, после чего у команд было два дня перерыва. Они важны?

— Это было очень важно! — смеется Панарин. — Мы поиграли в хоккей, как говорится. Вышли в четверть первого ночи со льда. Как будто в Коркино вернулся! Подустали чуть-чуть. И вот эти два дня на восстановление очень пригодились.

— А между первым и вторым раундами «Коламбус» отдыхал вообще восемь дней. И в эту паузу провел двусторонний матч. Понедельник, середина рабочего дня. Но на трибунах собралось пять тысяч зрителей. Вы впервые видите такое?

— Я думаю, что да. Может, в Чикаго было что-то подобное. Но не так много.

— Вечером того же дня, кажется, собралось бы тысяч десять. Даже ваш главный тренер Джон Торторелла воскликнул: «Почему люди не работают?!».

— Да-да. Видите, как в Америке все хорошо с экономикой, — смеется Панарин. — На пособии люди. Все пять тыщ.

«Даже думать не буду о чемпионате мира!»

— Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Ваши комментарии по этому поводу?

— Левый край сейчас освобождают под меня, — улыбается Артемий. — Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее.

— Олег Валерьевич уже сказал, что место в команде под вас бережется, если грянет локаут.

— Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали.

— Или это будет родной СКА?

— Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще будет видно.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bw1emedgvHC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T10:10:19+00:00">29 Апр 2019 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы желаем «Коламбусу» пройти как можно дальше, взять Кубок Стэнли. Но если вдруг так сложится и вы вылетите, есть ли вероятность, что вы приедете на чемпионат мира без контракта?

— Даже думать об этом не буду! У нас идет плей-офф. Мы сейчас играем. Надеемся на самое лучшее.

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— Тем более многие россияне уже вылетели из розыгрыша. А вы с Сергеем теперь отдуваетесь за всех.

— А больше никого не осталось? Ведь еще есть Радулов, Тарасенко…

— Но все равно мало.

— В принципе, мы об этом не думаем! Сейчас идет плей-офф, через день — игры. Особо нет времени размышлять на такие темы. Не слежу сейчас ни за какими новостями из России. Просто спишь, ешь, восстанавливаешься. Вся концентрация только на хоккее.

«В плей-офф нужно добавить немного пофигизма»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw18l9aAdrr/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw18l9aAdrr/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bw18l9aAdrr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T14:32:23+00:00">29 Апр 2019 в 7:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы выставили в инстаграме фото, что отмечали Пасху. А встретите Первомай?

— Может, новые снимки и появятся. Но особо нет времени праздновать. И не ждите голых фото с Бобровским. Их не будет — пока идет плей-офф!

— Такое впечатление, вы в эти дни почти на расслабоне. Так кажется?

— Это не мой характер. Но вам и не кажется. Я всегда сосредоточен. Но в последнее время добавляю немного пофигизма.

Мое мнение — плей-офф нужно играть так же, как регулярку. Может, немного серьезнее в обороне. Но нервозность — убирать! Потому что это общая ошибка, особенно у молодых. Я сам через это проходил. Когда ты начинаешь думать, будто в плей-офф идет какой-то другой хоккей. Начинаешь закрепощаться. Нужно создавать моменты, но тебя захлестывают нервы. И ты не можешь ничего сделать, только ошибаешься. А нужно быть на расслабоне!

— Возвращаясь к серии с «Бостоном», как вы работаете по персоналиям? Вот как играть против баскетболиста Здено Хары? У защитника «Брюинз» рост 206 см.

— Если Хара, то надо играть внизу. Без вариантов!

Но я же готовился к Харе. Вы не видели? Тренировался на собачке! Просто надо играть в хоккей, и больше к этому ничего не добавить. Не могу на этот счет отмочить какой-то перл.

Играем в свою игру, концентрируемся на себе. Вот и все!

Второй раунд Кубка Стэнли-2019

«Бостон» — «Коламбус»

4 и 8* мая — в Бостоне, 2 и 6* мая — в Коламбусе.

Счет в серии: 1−2.

«Сент-Луис» — «Даллас»

3 и 7* мая — в Сент-Луисе, 1 и 5* мая — в Далласе.

Счет в серии: 2−1.

«Айлендерс» — «Каролина»

5* и 8* мая — в Нью-Йорке, 1, 3 и 7* мая — в Роли.

Счет в серии: 0−2.

«Сан-Хосе» — «Колорадо»

4 и 8* мая — в Сан-Хосе, 30 апреля, 2 и 6* мая — в Денвере.

Счет в серии: 2−1.

* Если потребуется (серия до четырех побед), даты указаны по времени Нью-Йорка.

Россияне в плей-офф Кубка Стэнли-2019