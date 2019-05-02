Панарин: Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь это мой родной клуб
Корреспондент «Матч ТВ» в Коламбусе после третьей игры серии с «Бостоном» (2:1) взял интервью у форварда «Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Корреспондент «Матч ТВ» в Коламбусе после третьей игры серии с «Бостоном» (2:1) взял интервью у форварда «Блю Джекетс» Артемия Панарина.
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Крутая серия получается у «Бостона» и «Коламбуса»! Первые два матча завершились в дополнительное время. В одном победили «Брюинз», в другом — «Блю Джекетс». Артемий Панарин в предыдущей игре устроил шоу, забросив две шайбы и ассистировав победному голу Дюшена во втором овертайме. Понятно, кто — лучший бомбардир клуба в
Игра началась. Естественно, в старте — Панарин, в воротах — Сергей Бобровский, которого зрители встретили оглушительной овацией. Первый момент у ворот Боба, но он уверенно накрывает шайбу на пятачке…
И вот под занавес первого периода открывает счет Бун Дженнер.
А за 55 секунд до перерыва Панарин на финте ловит сразу двух защитников «Бостона», и один из них фолит. Полезная работа!
Во втором периоде потрясающие две минуты проводит пятерка Панарина — не выпускает «Бостон» из зоны ни на секунду, забивает второй гол. Отличился Мэтт Дюшен. Инициатива полностью перехвачена «Коламбусом».
«Брюинз» в легком нокдауне. Три подряд сэйва Бобровского взрывают трибуны. Но концовка периода ознаменована просмотром эпизода, в котором шайба
2:1. Но больше этого «Бостон» не может сделать ничего. Да еще игра омрачена грязной выходкой форварда «Брюинз» Брэда Маршана. В толчее на пятачке защитник Скотт Харрингтон стоит на коленях у своих ворот. Сзади подкатывает Маршан, берет клюшку двумя руками и подло бьет в голову игроку «Коламбуса». Выглядит это ужасно…
Спускаюсь в раздевалку «Коламбуса» и сразу подхожу к Артемию. Он, как всегда, охотно соглашается на разговор, несмотря на усталость. После беседы с Панариным отправляюсь к герою матча Бобровскому, благодарю за игру. Он только что закончил разговаривать с американской прессой, принимает поздравления.
Настроение у наших ребят хорошее. День отдыха, и следующая игра второго раунда через сутки. Панарин с Бобровским уже сделали из Коламбуса реальный хоккейный город. Ребята, может, вам никуда не уезжать?
Но я уверен в одном: фанаты «Блю Джекетс» с благодарностью примут любое ваше решение.
— Примите поздравления с первой домашней победой над «Брюинз». Этот матч сложился тяжелее, чем игры в Бостоне?
— Спасибо за добрые слова. Было тяжелее, если честно. Не могу отвечать за всех. Но мы победили, вели в счете почти всю игру. Может, хоккеистам «Бостона» было посложнее. Но лично я почувствовал побольше усталости.
— В концовке даже при скользком счете 2:1 я не сомневался, что вы дожмете «Брюинз». Такое чувство на лавке «Коламбуса» было?
— Так даже думать опасно! Все играли на 100 процентов, будто счет 0:0. Особо не зацикливались на том, что мы ведем.
— Насколько дают уверенность всем «Блю Джекетс» гениальные сэйвы Сергея Бобровского?
— Я не знаю, как вам описать. Очень много! Это важно для нас. Наполняет силами, когда мы знаем, что за спиной у нас — стена. Больше уверенности.
— Предыдущая игра завершилась в овертайме, после чего у команд было два дня перерыва. Они важны?
— Это было очень важно! — смеется Панарин. — Мы поиграли в хоккей, как говорится. Вышли в четверть первого ночи со льда. Как будто в Коркино вернулся! Подустали
— А между первым и вторым раундами «Коламбус» отдыхал вообще восемь дней. И в эту паузу провел двусторонний матч. Понедельник, середина рабочего дня. Но на трибунах собралось пять тысяч зрителей. Вы впервые видите такое?
— Я думаю, что да. Может, в Чикаго было
— Вечером того же дня, кажется, собралось бы тысяч десять. Даже ваш главный тренер Джон Торторелла воскликнул: «Почему люди не работают?!».
—
— Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Ваши комментарии по этому поводу?
— Левый край сейчас освобождают под меня, — улыбается Артемий. — Всем левым нападающим «Спартака» теперь надо поаккуратнее.
— Олег Валерьевич уже сказал, что место в команде под вас бережется, если грянет локаут.
— Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали.
— Или это будет родной СКА?
— Так ведь тестярик сейчас в «Спартаке». Теперь уже родной «Спартак»! А вообще будет видно.
— Мы желаем «Коламбусу» пройти как можно дальше, взять Кубок Стэнли. Но если вдруг так сложится и вы вылетите, есть ли вероятность, что вы приедете на чемпионат мира без контракта?
— Даже думать об этом не буду! У нас идет
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— Тем более многие россияне уже вылетели из розыгрыша. А вы с Сергеем теперь отдуваетесь за всех.
— А больше никого не осталось? Ведь еще есть Радулов, Тарасенко…
— Но все равно мало.
— В принципе, мы об этом не думаем! Сейчас идет
— Вы выставили в инстаграме фото, что отмечали Пасху. А встретите Первомай?
— Может, новые снимки и появятся. Но особо нет времени праздновать. И не ждите голых фото с Бобровским. Их не будет — пока идет
— Такое впечатление, вы в эти дни почти на расслабоне. Так кажется?
— Это не мой характер. Но вам и не кажется. Я всегда сосредоточен. Но в последнее время добавляю немного пофигизма.
Мое мнение —
— Возвращаясь к серии с «Бостоном», как вы работаете по персоналиям? Вот как играть против баскетболиста Здено Хары? У защитника «Брюинз» рост 206 см.
— Если Хара, то надо играть внизу. Без вариантов!
Но я же готовился к Харе. Вы не видели? Тренировался на собачке! Просто надо играть в хоккей, и больше к этому ничего не добавить. Не могу на этот счет отмочить
Играем в свою игру, концентрируемся на себе. Вот и все!
4 и 8* мая — в Бостоне, 2 и 6* мая — в Коламбусе.
Счет в серии: 1−2.
3 и 7* мая — в
Счет в серии: 2−1.
5* и 8* мая — в
Счет в серии: 0−2.
4 и 8* мая — в
Счет в серии: 2−1.
* Если потребуется (серия до четырех побед), даты указаны по времени
|Джон Торторелла
|Брюс Кэссиди
|Сергей Бобровский
|Туукка Раск
|11:17
|Ник Фолиньо
|18:37
|Бун Дженнер(Райли Нэш, Скотт Харрингтон)
|19:04
|Тори Краг
|30:49
|Брэд Маршан
|32:42
|Мэтт Дюшен(Ник Фолиньо, Кэм Аткинсон)
|39:20
|Джейк Дебраск(Давид Крейчи, Карсон Кулман)
|51:18
|Дэвид Савар
|51:35
|Патрис Бержерон
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Бун Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0