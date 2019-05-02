«Питтсбург» готов обменять Малкина. Безумие или необходимость?

Источник: AP 2019

На днях известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман поделился соображением о том, что «Питтсбург» может рассмотреть возможность обмена Евгения Малкина. Для многих хоккейных болельщиков эта мысль показалась бредовой — кто же будет избавляться от игрока, с которым «пингвины» завоевали три Кубка Стэнли, в то время сам Евгений является признанной суперзвездой и обладателем множества разнообразных «трофи». Однако на деле оказалось, что не всё так просто, и полностью исключить переход российского центрфорварда в другую команду нельзя.

Причины обмена

Главных ответов на вопрос о том, почему Малкин стал героем слухов об обмене, два. Первый заключается в неважных результатах «Питтсбурга» в двух последних сезонах. Вернее, неудачными они являются именно по мерке фанатов «Пингвинз», которые привыкли к максимальному успеху команды, которая с 2008 по 2017 годы выиграла три Кубка Стэнли.



В прошлом сезоне «пингвины» вылетели во втором раунде, впервые проиграв своему извечному сопернику «Вашингтону», который после такого успеха взял заветную Чашу. Нынче результат оказался ещё скромнее — третье место в дивизионе и скорейший вылет от «Айлендерс» (0−4 в серии). Столь невесёлая тенденция сразу же спровоцировала обсуждения о том, какие меры стоит предпринять генеральному менеджеру «Питтсбурга» Джиму Рутерфорду, благо, что этот клубный босс известен своей смелостью в обменах.

Второй причиной стала игра самого Малкина. Уралец набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, что было бы неплохо для любого игрока лиги, кроме него самого. Евгений показал худший результат в карьере по голам (если брать в расчёт полные сезоны) и стал худшим команде по показателю полезности, заработав ужасающие «-25». По ходу сезона Малкина обвиняли в неудачной игре в обороне и большом количестве ошибок, которые влияли на результат, и сам Евгений не стал отрицать эти неудачи.

Ко всем этим разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно, всякое бывает. Сам провалил сезон и сам буду выбираться из этой ямы. Критика бывает обоснованной, наверное, это тот случай. Евгений Малкин хоккеист «Питтсбурга»



Евгений Малкин в сезоне-2018/19:

68 матчей, 21 гол, 51 передача.

«-25», 9 голов в большинстве, 5 победных голов, 187 бросков.

Среднее игровое время — 18:48.

Вбрасывания — 45,7%.

54 силовых приёма, 33 блокированных броска.

84 потери, 64 перехвата.

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Что говорит руководство?

Фигура Малкина оказалась настолько противоречивой, что боссы «Питтсбурга» разделились на два условных лагеря. Один, во главе с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом, признаёт заслуги Евгения перед клубом, но рассматривает возможность потенциальной сделки — если появится подходящий вариант, то Рутерфорд, без сомнения, предпримет определённые действия для того, чтобы россиянин отказался от запрета на обмен.



«Малкин — всё ещё элитный игрок уровня НХЛ. У него был хороший сезон. Конечно, были моменты в обороне, когда он мог бы сыграть сильнее, это наверняка. Но он остаётся элитным хоккеистом и будет им ещё несколько лет. Я не вижу никакого падения по физике из-за его возраста. Какой будет костяк команды в будущем? Если бы я сейчас мог это знать… Это одна из тех вещей, над которыми я буду думать. Буду ли я держать вместе всех этих парней — Кросби, Малкина, Кессела, Летанга… Все возможности сейчас рассматриваются, все варианты на столе», — сказал Рутерфорд, и его слова подтверждают тезис о том, что ради хорошей компенсации «Питтсбург» готов на любой обмен.



Понять генменеджера «пингвинов» нетрудно. Стремительный вылет из плей-офф он назвал недопустимым, заявив, что «островитяне» — хорошая команда, но она не должна была так легко обыгрывать его подопечных. В связи с этим, он объявил о том, что в ближайшие пару месяцев будут приняты непростые решения, но, одновременно с этим, Рутерфорд охарактеризовал свои личные отношения с Евгением как хорошие.

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В то же время, многие источники сообщали о том, что между Малкиным и главным тренером «Питтсбурга» Майком Салливаном весь сезон длились вялотекущие конфликты. В ноябре Малкин рассердился на наставника за публичную критику во время разбора видео: в одном из представленных эпизодов матча одинокий защитник Чад Руведель бился за шайбу в своей зоне, в то время как ни один из нападающих и близко не был к месту действия событий. «Он в НХЛ. Он сам может кататься на коньках», — якобы сказал тогда Евгений.



По неофициальной информации, тренировки в нынешнем сезона проходили не так гладко, как обычно, и в первую очередь это относится к звёздам «Пингвинз». Когда начнётся следующий регулярный чемпионат, Малкину исполнится 33 года, Кросби, Кесселу и Летангу будет по 32, что ещё больше наводит на размышления генерального менеджера команды. «Могут быть перемены. Могут быть большие перемены. Какие-то изменения точно будут. Все они — отличные игроки. Но есть решения, которые нужно принять», — строго сказал Рутерфорд.

Явный противник обмена Малкина — совладелец команды и легенда клуба Марио Лемье. Он уже неоднократно говорил о том, что россиянин должен завершить карьеру как игрок «Питтсбурга», а обмен такого таланта был бы явной ошибкой. К мнению Марио в клубе, без сомнения, прислушаются, но даже учитывая его авторитет, Лемье — миноритарный акционер. А за кадровый состав игроков отвечает Рутерфорд, который умеет делать свою работу, не оглядываясь на личные симпатии и ностальгию. В словах Марио же видно саднящее чувство ошибочного обмена Яромира Ягра в 2001 году, и теперь он не хочет, что с Малкиным повторилась та же ситуация.

Эксперты: за и против

Экспертное сообщество, глядя на то, как заканчивается эпоха нынешних звёздных «пингвинов», также разделились во мнениях относительно справедливости резких мер.



«Нынешнее ядро “Питтсбурга” рано или поздно распадётся. Возраст не победить. Но Малкин имеет полный запрет на обмен. Он согласился на контракт меньше своей реальной рыночной стоимости ($ 9,5 млн), специально, чтобы получить эту оговорку в контракте. Если бы он этого не сделал и вышел на рынок свободных агентов в 2013 году, то получал бы сейчас по $ 11 млн в год. Кроме того, он никогда не проявлял интереса к отъезду из Стального города», — отметил обозреватель The Athletic Роб Росси.

«Обмен Малкина — не блеф и не поддельная новость. “Пингвины” действительно готовы им торговать. Он набирал более одного очка за матч, но по показателю полезности был худшим в команде и 84 раза потерял шайбу при 89 минутах штрафа. Он слишком часто бесполезно катался и допускал ошибки на обеих синих линиях. 21 гол — худший снайперский показатель в полном сезоне за карьеру, за исключением чемпионата-2010/11, когда с ним случилась травма колена и Евгений сыграл только 43 матча. Малкин не подчинялся тренеру Майку Салливану — об этом говорит минимум один задокументированный случай. Он показывает нулевую склонность к тому, чтобы исправлять свои ошибки, он хочет играть так, как ему нравится. Но “пингвинам” нужно быть осторожными, как только тема снятия запрета на обмен станет реальной. Из-за этого отношения между хоккеистом и клубом могут разрушиться. Конечно, такой обмен не будет лёгким. Но не забывайте: билеты на трибуны продаёт не Малкин. Их продаёт Кросби», — отметил журналист Марк Мэдден в своей колонке для Pittsburgh Tribune Review.

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Его коллега Кевин Горман обращает внимание на историю и вспоминает, как «Питтсбург» менял Ягра 18 лет назад. Тогда за 28-летнего чеха «пингвины» получили таких персонажей, как Росс Лупачук, Михал Сивек и Крис Бич, а Яромир, промучавшись немного в «Вашингтоне», восстановил свою игру и даже в 33-летнем возрасте забил 54 гола за «Рейнджерс».