Более 200 хоккеисток женской НХЛ могут бойкотировать сезон

«Мы не будем выступать в профессиональных лигах Северной Америки в этом сезоне, пока не получим необходимые ресурсы, которых заслуживает наш хоккей. Мы не можем вести нормальную жизнь, играя в профессиональных лигах так, как это происходит сейчас. Отсутствие медицинской страховки и низкие зарплаты означают, что игроки не могут нормально тренироваться и готовиться к играм на высоком уровне», — указано в заявлении хоккеисток.