Умер восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли

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«Детройт» очень гордился своими многочисленными хоккейными достижениями. Келли был тронут десятилетиями любви и поддержки со стороны фанатов «Детройта». Нам приятно осознавать, что он повлиял на многих людей как на катке, так и за его пределами, — говорится в заявлении клуба.

Келли провел в НХЛ 20 сезонов в качестве игрока, 13 из которых — в «Детройте». В составе «Детройта» Келли завоевал четыре Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955), трижды становился обладателем премии «Леди Бинг Трофи» (трофей, ежегодно присуждаемый игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) и один раз — «Джеймс Норрис Трофи» (приз, вручаемый лучшему защитнику НХЛ).

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В 1961 году Келли из-за разногласий с руководством «Детройта» принял решение завершить карьеру игрока, однако главный тренер «Торонто» Панч Имлач уговорил хоккеиста перейти в канадский клуб, где Келли сменил амплуа с защитника на центрального нападающего. В составе «Торонто» Келли еще четыре раза выиграл Кубок Стэнли (1962−1964, 1967), а также в четвертый раз стал обладателем «Леди Бинг Трофи».

В 1969 году Келли был введен в Зал славы НХЛ. В январе 2017 года он был назван в первой группе хоккеистов, вошедших в список 100 величайших игроков НХЛ в истории. «Торонто» и «Детройт» вывели из обращения 4-й номер, под которым играл Келли.