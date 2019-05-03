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09:03 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

ТАСС, 3 мая. «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

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В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (4-я минута), Патрис Бержерон (8, 58) и Шон Курали (49). У проигравших единственный гол на свой счет записал российский форвард Артемий Панарин (9). На седьмой минуте первого периода нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер не смог реализовать буллит.

Панарин набрал свое 10-е (5+5) очко в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. По этому показателю российский форвард вышел на первое место среди всех игроков команды, опередив нападающего Мэтта Дюшена (9). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 41 сейв.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коламбус Блю Джэкетс
1:4
1:2, 0:0, 0:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала3.05.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаБрюс Кэссиди
Вратари
Сергей БобровскийТуукка Раск
1-й период
03:33Давид Пастрняк(Чарли Макэвой)
06:38Александр Тексье
06:52Бун Дженнер
07:18Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Тори Краг)
08:46Артемий Панарин(Оливер Бьоркстранд, Пьер-Люк Дюбуа)
08:55Джош Андерсон
12:30Дин Кукан
16:00Брэд Маршан
2-й период
26:48Коннор Клифтон
32:06Адам Кленденинг
34:19Джош Андерсон
38:01Брэд Маршан
3-й период
48:40Шон Керали(Здено Хара, Дэвид Бэкес)
52:12Джейк Дебраск
55:59Пьер-Люк Дюбуа
57:30Патрис Бержерон(Давид Пастрняк, Тори Краг)
57:30Пьер-Люк Дюбуа
Лучшие игроки матча
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
22Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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