«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
ТАСС, 3 мая. «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в четвертом матче второго раунда
ТАСС, 3 мая. «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в четвертом матче второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (4-я минута), Патрис Бержерон (8, 58) и Шон Курали (49). У проигравших единственный гол на свой счет записал российский форвард Артемий Панарин (9). На седьмой минуте первого периода нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер не смог реализовать буллит.
Панарин набрал свое 10-е (5+5) очко в текущем розыгрыше
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
|Джон Торторелла
|Брюс Кэссиди
|Сергей Бобровский
|Туукка Раск
|03:33
|Давид Пастрняк(Чарли Макэвой)
|06:38
|Александр Тексье
|06:52
|Бун Дженнер
|07:18
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Тори Краг)
|08:46
|Артемий Панарин(Оливер Бьоркстранд, Пьер-Люк Дюбуа)
|08:55
|Джош Андерсон
|12:30
|Дин Кукан
|16:00
|Брэд Маршан
|26:48
|Коннор Клифтон
|32:06
|Адам Кленденинг
|34:19
|Джош Андерсон
|38:01
|Брэд Маршан
|48:40
|Шон Керали(Здено Хара, Дэвид Бэкес)
|52:12
|Джейк Дебраск
|55:59
|Пьер-Люк Дюбуа
|57:30
|Патрис Бержерон(Давид Пастрняк, Тори Краг)
|57:30
|Пьер-Люк Дюбуа
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|22
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0