«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

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В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (4-я минута), Патрис Бержерон (8, 58) и Шон Курали (49). У проигравших единственный гол на свой счет записал российский форвард Артемий Панарин (9). На седьмой минуте первого периода нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер не смог реализовать буллит.

Панарин набрал свое 10-е (5+5) очко в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. По этому показателю российский форвард вышел на первое место среди всех игроков команды, опередив нападающего Мэтта Дюшена (9). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 41 сейв.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.