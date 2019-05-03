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09:41 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» всухую обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли

ТАСС, 3 мая. «Колорадо» дома обыграл «Сан-Хосе» в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

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В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (31-я минута), Колин Уилсон (44) и Эрик Джонсон (59).

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Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр, который сделал 32 сейва. Второй звездой стал Маккиннон (1+0), третьей — нападающий хозяев Микко Рантанен (0+2).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 20 минут 30 секунд, провел два силовых приема и заблокировал четыре броска хоккеистов «Сан-Хосе».

Результативными действиями игрок не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч состоится в ночь на 5 мая в Сан-Хосе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала3.05.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарПитер Дебур
Вратари
Филипп ГрубауэрМартин Джонс(Мартин Джонс)
2-й период
20:23Тимо Майер
26:15Александр Керфут
26:48Кевин Лабанк
30:34Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Кейл Макар)
39:40Тайсон Бэрри
3-й период
42:32Джастин Браун
43:11Колин Уилсон(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
45:29Габриэль Ландескуг
45:29Тимо Майер
51:55Джастин Браун
53:38Брент Бернс
58:51Эрик Джонсон(Мэттью Колверт, Мэтью Нието)
Лучшие игроки матча
Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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