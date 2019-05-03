«Колорадо» всухую обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли
ТАСС, 3 мая. «Колорадо» дома обыграл «Сан-Хосе» в четвертом матче второго раунда
ТАСС, 3 мая. «Колорадо» дома обыграл «Сан-Хосе» в четвертом матче второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (31-я минута), Колин Уилсон (44) и Эрик Джонсон (59).
Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр, который сделал 32 сейва. Второй звездой стал Маккиннон (1+0), третьей — нападающий хозяев Микко Рантанен (0+2).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 20 минут 30 секунд, провел два силовых приема и заблокировал четыре броска хоккеистов «Сан-Хосе».
Результативными действиями игрок не отметился.
Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч состоится в ночь на 5 мая в
|Джаред Беднар
|Питер Дебур
|Филипп Грубауэр
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|20:23
|Тимо Майер
|26:15
|Александр Керфут
|26:48
|Кевин Лабанк
|30:34
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Кейл Макар)
|39:40
|Тайсон Бэрри
|42:32
|Джастин Браун
|43:11
|Колин Уилсон(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
|45:29
|Габриэль Ландескуг
|45:29
|Тимо Майер
|51:55
|Джастин Браун
|53:38
|Брент Бернс
|58:51
|Эрик Джонсон(Мэттью Колверт, Мэтью Нието)
Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0