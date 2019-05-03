«Колорадо» всухую обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли

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В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (31-я минута), Колин Уилсон (44) и Эрик Джонсон (59).

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Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр, который сделал 32 сейва. Второй звездой стал Маккиннон (1+0), третьей — нападающий хозяев Микко Рантанен (0+2).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл в матче 20 минут 30 секунд, провел два силовых приема и заблокировал четыре броска хоккеистов «Сан-Хосе».

Результативными действиями игрок не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч состоится в ночь на 5 мая в Сан-Хосе.