Николай Прохоркин: У меня остались хорошие отношения с руководством СКА

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«Серия против ЦСКА — лучший момент сезона»

— Завершившийся сезон вы провели на очень хорошем уровне, но сыграли всего 41 матч в «регулярке». Кажется, в последний раз так мало игр у вас было еще в ЦСКА в сезоне-2014/15. Такая ротация нервировала?

— Не особо. Нервничать — только себя раздражать. Я был готов к тому, что могут быть паузы. Со мной постоянно разговаривали. Объясняли, где нужно добавить, переключиться. У меня была возможность подготовиться и вернуться в основу. Тем более, что я достаточно много матчей пропустил из-за травмы. Когда восстановился, то уже играл до конца.

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— Какой момент из прошлого сезона стал самым ярким для вас?

— Наверное, последние матчи с ЦСКА. И по накалу, и по сути игры они были самыми интересными в сезоне. Те встречи, в которых я принимал участие, сложились хорошо — выиграли два домашних матча. Для меня это лучшие моменты сезона.

— Показалось, что в серии против ЦСКА петербуржцам не хватило наигранных звеньев. Вы по ходу сезона играли то с Андреем Кузьменко и Александром Барабановым, то с Никитой Гусевым, то с кем-то еще. Тяжело постоянно адаптироваться к новым партнерам?

— В серии против ЦСКА я провел всего 3 матча, два из них мы выиграли дома, показали очень хороший хоккей. Нельзя кого-то упрекнуть в том, что он выпадал из команды — мы действовали одним кулаком. В любом случае, хоккеистам рассуждать об этом тяжело. Все решает тренерский штаб, им виднее. Тебе может нравиться с кем-то играть, но за результат отвечают тренеры, и решения принимают они.

— Почему вы не смогли сыграть в шестом и седьмом матчах серии против ЦСКА? В некоторых СМИ писали, что это связано с тем, что вы не захотели продлевать контракт и решили уехать в НХЛ по окончанию сезона.

— Подцепил вирус. Пять дней лежал с температурой 38−39 градусов. Не мог ни играть, ни тренироваться. Я уже пятый матч играл с температурой — с утра она была не очень высокой, а прямо во время матча поднялась до 38. Было тяжело. Физически плохо себя чувствовал. После матча стало понятно, что шестую игру просто не выдержу.

— Когда по ходу сезона стало понятно, что вы уходите, СКА пытался вас удержать?

— Практически по ходу всего сезона мы общались с Романом Ротенбергом. У нас был контакт, были предложения, но я уже был серьезно настроен отыграть этот год на сто процентов, не осторожничая, а потом ехать в НХЛ. Мыслей о том, чтобы поберечь себя от травм, не было. Мы все бились до конца, и я в том числе. Может быть, что-то не получалось, но играл я от и до.

— Давления со стороны клуба для того, чтобы вы продлили контракт, не было?

— Было не давление — были переговоры. Все по делу — это обычная работа клуба. Никто не говорил: «Подписывай контракт, или не будешь играть». У нас до сих пор остались хорошие отношения с руководством СКА.

«Хоккейному английскому научился у Торчетти»

— Когда вы планируете присоединиться к «Лос-Анджелесу»?

— В Америку поедем ближе к сезону, ближе к сентябрю. Обговорим все с клубом, когда подпишем контракт. Пока детали подготовки не обсуждали.

— Артемий Панарин перед отъездом в НХЛ говорил, что знает английский на 5 баллов из тысячи. Как у вас с языком?

— Дела с английским — so-so (постольку-поскольку — прим. авт.). Говорю и понимаю, но неидеально из-за того, что нет практики. Хоккейную терминологию знаю хорошо — в ЦСКА Джон Торчетти постоянно разговаривал на английском, а я все впитывал.

— Летом заниматься языком не планируете?

— В Питере я занимался с учителем. Постараюсь летом найти педагога и подтянуть английский.

— Несколько лет назад вы уже провели некоторое время в Лос-Анджелесе. Осталось представление о жизни в Америке?

— Я был там не очень долго, и вся жизнь шла по графику «арена — гостиница — арена». Поэтому вообще никакого представления не осталось.

Был один в большом городе, без языка. Никого не знал, не был в курсе куда можно съездить. Гулял только по ближайшему району. Там же ходил в рестораны поесть. Вот и все.

— С Ильей Ковальчуком вы еще не общались. Зато с Виктором Тихоновым, у которого дом неподалеку от Лос-Анджелеса, наверняка многое успели обсудить.

— Точно! С Витей много общались, еще по ходу сезона обсуждали эту тему. Мы с ним всегда на связи. Он сказал, что в случае чего поможет по всем вопросам.

— Сейчас самый известный игрок «Лос-Анджелеса» — Анже Копитар, центральный нападающий. Он же похож на вас по стилю игры.

— Скорее это я на него похож (смеется). Это очень лестное сравнение для меня. Никогда вживую не видел, как он играет и тренируется. Будет очень круто поиграть рядом с ним, набраться опыта. Это выдающийся хоккеист.

— Вы очень любите баскетбол, а в Лос-Анджелесе сразу две команды НБА — «Лейкерс» и «Клипперс». За какую будете болеть?

— В этом году «Клипперс» выдали суперсезон, они вышли в плей-офф. А «Лейкерс» с Леброном наоборот повалился. Хотя такого вроде бы не должно было случиться. Мне очень хочется сходить на матчи НБА. С удовольствием сходил бы на матчи обеих команд.

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