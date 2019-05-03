Дацюк улетел в США после ухода из СКА

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Агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что Дацюк прилетел в Детройт, чтобы показать двум дочерям и сыну место, где он жил 15 лет, защищая цвета «Детройт Ред Уингз».

Ожидается, что именно в США Дацюк может принять решение о дальнейшем продолжении карьеры.

Дацюк в составе петербургского клуба провел три сезона и в 2017 году стал победителем Кубка Гагарина. Форвард за СКА набрал 133 очка (40 голов+93 передачи) в 169 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ.