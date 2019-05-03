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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацюк улетел в США после ухода из СКА

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Павел Дацюк, объявивший об уходе из СКА, улетел вместе с семьей в США, сообщает официальный сайт НХЛ.

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Агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что Дацюк прилетел в Детройт, чтобы показать двум дочерям и сыну место, где он жил 15 лет, защищая цвета «Детройт Ред Уингз».

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Ожидается, что именно в США Дацюк может принять решение о дальнейшем продолжении карьеры.

Дацюк в составе петербургского клуба провел три сезона и в 2017 году стал победителем Кубка Гагарина. Форвард за СКА набрал 133 очка (40 голов+93 передачи) в 169 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ.

Контракт Дацюка со СКА истек 30 апреля. Форвард, которому в июле исполнится 41 год, в прошлом неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».

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