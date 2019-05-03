Дацюк улетел в США после ухода из СКА
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Павел Дацюк, объявивший об уходе из СКА, улетел вместе с семьей в США, сообщает официальный сайт НХЛ.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Павел Дацюк, объявивший об уходе из СКА, улетел вместе с семьей в США, сообщает официальный сайт НХЛ.
Агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что Дацюк прилетел в Детройт, чтобы показать двум дочерям и сыну место, где он жил 15 лет, защищая цвета «Детройт Ред Уингз».
Ожидается, что именно в США Дацюк может принять решение о дальнейшем продолжении карьеры.
Дацюк в составе петербургского клуба провел три сезона и в 2017 году стал победителем Кубка Гагарина. Форвард за СКА набрал 133 очка (40 голов+93 передачи) в 169 матчах регулярных чемпионатов и
Контракт Дацюка со СКА истек 30 апреля. Форвард, которому в июле исполнится 41 год, в прошлом неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».