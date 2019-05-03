Никита Кучеров: Мне без разницы на ЦСКА

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По словам форварда, ему не так интересна КХЛ из-за ее предсказуемости.

— Кого-то поздравили с победой в Кубке Гагарина?

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— За ребят, конечно, порадовался — молодцы. В ЦСКА много друзей, поздравил, кого смог.

— Следили за его ходом?

— Я читал немножко и счета видел. Не очень тяжело им оказалось, по ходу (улыбается).

— Тренер «Авангарда» Боб Хартли сказал, что не видел такую непроходимую защиту.

— Мне без разницы на ЦСКА. У меня есть свой клуб. ЦСКА — молодцы и выиграли.

— Никита Нестеров сказал, что победа ЦСКА далась нелегко. Насколько дико это смотрится для Северной Америки, что четыре победителя дивизиона слетели в первом раунде?