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15:55 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Овечкина, Афиногенова и Каменского вошли в топ-5 лучших в истории НХЛ

ТАСС, 3 мая. Голы россиян Александра Овечкина, Максима Афиногенова и Валерия Каменского вошли в пятерку лучших за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба лиги.

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Всего в список лучших голов НХЛ вошли 50 шайб. Отмечается, что рейтинг был составлен не только на основе того, насколько был эффектен гол, но и по его важности для игрока или команды.

Третье место заняла шайба нападающего «Вашингтона» Овечкина (16 января 2006 года) в ворота «Финикса» (ныне — «Аризона»). Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1. На четвертом месте гол Афиногенова «Тампе» в составе «Баффало» (1:2, 22 ноября 2003 года). Шайба нападающего «Колорадо» Валерия Каменского в ворота «Флориды» (4:2, 20 января 1997 года) замкнула топ-5.

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Первое место заняла шайба Бобби Орра, которая принесла чемпионство «Бостону» в 1970 году в четвертом матче финальной серии против «Сент-Луиса» (4:3 ОТ).

На втором месте шайба Стефана Матто в составе «Рейнджерс», которая была заброшена во втором овертайме седьмого матча полуфинала плей-офф с «Нью-Джерси» (2:1). Благодаря голу Матто «Рейнджерс» пробились в финал Кубка Стэнли 1994 года, который позднее выиграли.

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