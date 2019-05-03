Шайбы Овечкина, Афиногенова и Каменского вошли в топ-5 лучших в истории НХЛ

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Всего в список лучших голов НХЛ вошли 50 шайб. Отмечается, что рейтинг был составлен не только на основе того, насколько был эффектен гол, но и по его важности для игрока или команды.

Третье место заняла шайба нападающего «Вашингтона» Овечкина (16 января 2006 года) в ворота «Финикса» (ныне — «Аризона»). Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1. На четвертом месте гол Афиногенова «Тампе» в составе «Баффало» (1:2, 22 ноября 2003 года). Шайба нападающего «Колорадо» Валерия Каменского в ворота «Флориды» (4:2, 20 января 1997 года) замкнула топ-5.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_L5YlpBHVbY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первое место заняла шайба Бобби Орра, которая принесла чемпионство «Бостону» в 1970 году в четвертом матче финальной серии против «Сент-Луиса» (4:3 ОТ).