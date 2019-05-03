Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. Европа
2.05
Финляндия3
Чехия2
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Бостон Брюинз4
Хоккей. Европа
4.05
Россия
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
16:31 (мск), источник: ТАСС

Овечкин: Хоккеисты «Вашингтона» сами виноваты в вылете из Кубка Стэнли

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин считает, что его клуб сам виноват в том, что уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Каролине». Об этом он рассказал журналистам в пятницу.

Наверх
Источник: AP 2019

«Вашингтон», выигравший Кубок Стэнли в прошлом сезоне, проиграл «Каролине» в первом раунде текущего розыгрыша со счетом 3−4 в серии.

«Мы сами упустили победу — это случилось и в третьем, и в четвертом, и в седьмом матчах. Сами наступили на грабли. НХЛ — непредсказуемая лига, все вы видели, что происходило, когда все команды, претендовавшие на то, чтобы играть в финале, вылетели», — сказал он.

В третьем матче с «Каролиной» на своей площадке (0:5) Овечкин и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников устроили драку на 11-й минуте первого периода. Капитан «Вашингтона» отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча.

«Я не особо люблю драться. Думаю, если я был бы молодым на месте Свечникова, то драться не пошел бы», — сказал Овечкин.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Прощай, Лига чемпионов? Месси расплачивается за удар соперника
«Фенербахче» хочет подписать игрока «Динамо»
Брошенная Кацалаповым: трагедия карьеры Ильиных
Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной на ЧМ
Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
Дацюк улетел в США после ухода из СКА
Шайбы Овечкина, Афиногенова и Каменского в топ-5 в истории НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь