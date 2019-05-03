Овечкин: Хоккеисты «Вашингтона» сами виноваты в вылете из Кубка Стэнли

Источник: AP 2019

«Вашингтон», выигравший Кубок Стэнли в прошлом сезоне, проиграл «Каролине» в первом раунде текущего розыгрыша со счетом 3−4 в серии.

«Мы сами упустили победу — это случилось и в третьем, и в четвертом, и в седьмом матчах. Сами наступили на грабли. НХЛ — непредсказуемая лига, все вы видели, что происходило, когда все команды, претендовавшие на то, чтобы играть в финале, вылетели», — сказал он.

В третьем матче с «Каролиной» на своей площадке (0:5) Овечкин и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников устроили драку на 11-й минуте первого периода. Капитан «Вашингтона» отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча.