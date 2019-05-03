Россияне Кравцов и Шестеркин подписали контракты с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

23-летний голкипер Шестеркин в сезоне-2018/19 провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей «на ноль»), отразив 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

Кравцов сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе челябинского «Трактора», в которых набрал 21 очко (8 голов + 13 результативных передач). В плей-офф 19-летний форвард провел четыре матча и отдал две голевые передачи.