Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. Европа
4.05
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
4.05
Чехия
Швеция
Все события
Фоторепортажи
13Величие Месси: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
10«Барселона» отпраздновала чемпионство
18:07 (мск), источник: ТАСС

Россияне Кравцов и Шестеркин подписали контракты с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

ТАСС, 3 мая. Российские хоккеисты Виталий Кравцов и Игорь Шестеркин подписали стандартные контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

23-летний голкипер Шестеркин в сезоне-2018/19 провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей «на ноль»), отразив 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

Кравцов сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе челябинского «Трактора», в которых набрал 21 очко (8 голов + 13 результативных передач). В плей-офф 19-летний форвард провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Прощай, Лига чемпионов? Месси расплачивается за удар соперника
«Фенербахче» хочет подписать игрока «Динамо»
Бердыев прагматичнее Федотова. «Рубин» обыграл «Оренбург»
Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с финнами
Шайбы Овечкина, Афиногенова и Каменского в топ-5 в истории НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь