Фридман: «Рейнджерс» и «Флорида» будут следить за ситуацией с Малкиным

«Рейнджерс» и «Флорида» будут пристально следить за ситуацией с Малкиным, — сказал Фридман.

В нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли-2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».