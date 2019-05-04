Фридман: «Рейнджерс» и «Флорида» будут следить за ситуацией с Малкиным
Два клуба Национальной хоккейной лиги будут внимательно следить за ситуацией с возможным обменом нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Два клуба Национальной хоккейной лиги будут внимательно следить за ситуацией с возможным обменом нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Об этом информирует в подкасте обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Элиотт Фридман.
Ранее сообщалось, что клуб из Пенсильвании рассматривает возможность обмена трёхкратного обладателя Кубка Стэнли.
«Рейнджерс» и «Флорида» будут пристально следить за ситуацией с Малкиным, — сказал Фридман.
В нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли-2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».