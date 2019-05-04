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10:41 (мск), источник: ТАСС

Коршков забросил шайбу в первом матче за фарм-клуб «Торонто» в плей-офф АХЛ

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий Егор Коршков стал автором гола в своем первом матче за фарм-клуб «Торонто» в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). «Марлиз» во второй игре серии оказались сильнее «Кливленда» в овертайме со счетом 4:3.

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Коршков забросил третью шайбу команды на 19-й минуте второго периода. «Торонто Марлиз» является действующим победителем «Кубка Колдера» (главный приз плей-офф АХЛ — прим. ТАСС). В текущей серии второго раунда команда российского хоккеиста ведет со счетом 2−0.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» 1 мая подписал контракт новичка сроком на два года с 22-летним российским нападающим. Коршков был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером.

В прошедшем сезоне игрок провел в составе ярославского «Локомотива» 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В плей-офф он трижды ассистировал партнерам, сыграв девять матчей. В сезоне-2015/16 в составе ярославского «Локо» форвард стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ «Торонто» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф канадский клуб уступил «Бостону» в семи матчах со счетом 3−4. В сезоне-2018/19 за «Торонто» выступали россияне Никита Зайцев (контракт до 2024 года) и Игорь Ожиганов, чье соглашение завершится 1 июля.

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