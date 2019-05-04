Коршков забросил шайбу в первом матче за фарм-клуб «Торонто» в плей-офф АХЛ
ТАСС, 4 мая. Российский нападающий Егор Коршков стал автором гола в своем первом матче за
ТАСС, 4 мая. Российский нападающий Егор Коршков стал автором гола в своем первом матче за
Коршков забросил третью шайбу команды на 19-й минуте второго периода. «Торонто Марлиз» является действующим победителем «Кубка Колдера» (главный приз
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» 1 мая подписал контракт новичка сроком на два года с 22-летним российским нападающим. Коршков был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим 31-м номером.
В прошедшем сезоне игрок провел в составе ярославского «Локомотива» 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ «Торонто» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда