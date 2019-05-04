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10:59 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд идет за Кубком Стэнли. Его гол добил команду бывшего тренера Овечкина

Свечников и «Каролина» — в финале Востока!

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Когда в первом матче полуфинала Восточной конференции «Харрикейнз» и «Айлендерс» промучились без голов 60 основных минут, не было сомнений, что такой получится и вся серия — тягучей, малорезультативной и очень долгой. Но во второй игре «Каролина» снова победила, на этот раз за счет двух шайб, заброшенных в течение 48 секунд в начале третьего периода, и получила шанс закончить противостояние уже в двух следующих встречах на родном льду. Правда, в тот вечер «Кэнс» потеряли из-за травм сразу трех хоккеистов, включая основного вратаря и одного из главных героев нынешнего плей-офф Петра Мразека, зато приобрели кое-что очень важное — дикий кураж и уверенность в своих силах. В среду они помогли «Каролине» разобраться с «Нью-Йорком» со счетом 5:2, а в пятницу «Ураганы» добили соперника, который заходил в серию в статусе фаворита.

Началось для хозяев все не очень — 19-летний русский вундеркинд Андрей Свечников уже на второй минуте схватил удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а 21-летний канадец Мэтью Барзэл хорошенько потрудился на пятаке.

Но что-что, а наигрываться в нынешнем плей-офф «Харрикейнз» научились. Помните ведь, как они горели в серии с «Вашингтоном» 1−3, а затем в ее седьмом матче 0:2? Разницей в одну шайбу этих парней точно не испугать. Прошло всего полторы минуты после гола Барзэла, как «Кэнс» получили свой шанс поиграть в большинстве, а реализовать численное преимущество им помог защитник «Островитян» Адам Пелек, закинувший шайбу в свои ворота. Гол записали на финна Себастьяна Ахо.

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Есть ощущение, что где-то в этот момент у новой команды бывшего тренера Александра Овечкина Барри Тротца опустились руки. Кажется, «Нью-Йорк» понял — эту команду, которую не ломают вообще никакие сложности, ему не пересилить. «Каролина» же почувствовала слабость соперника и уничтожила его за 9 минут второго периода. Сперва Себастьяна Ахо выгрыз шайбу в чужой зоне, скинул ее на Уоррена Фогеле, а тот вместо бездумного броска отдал шикарнейший пас на Теуво Терявяйнена. Красотища!

Спустя минуту контратака хозяев закончилась зарядом от синей линии в исполнении Бретта Пеши и добиванием Грега Маккегга. Поплывший во второй половине серии шведский вратарь «Айлендерс» Робин Ленер в этом эпизоде потерял шайбу из виду, окончательно расстроил Тротца и отправился на скамейку запасных, сезон в ворота «Нью-Йорка» заканчивал немец Томас Грайсс.

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Грайсс был сухим всего пять с небольшим минут. «Ураганы» выстояли в очередном меньшинстве, а затем отправили «Осторовитян» в нокаут. Швейцарец Нино Нидеррайтер повозил шайбу по чужой зоне, не устоял на ногах, но даже лежа смог отдать передачу на Джордана Стаала. Тот заехал за ворота гостей и нашел на пятаке Джастина Уильямса — 4:1.

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Возможно ли отыграться за период со счета 1:4? Похожие прецеденты в нынешнем плей-офф уже были, но в «Айлендерс» как-то не верилось. Серию они давно не контролировали, а переломить ее ход за 20 минут казалось задачей нереальной. Команда Тротца с ней и не справилась, хоть в заключительном отрезке и перебросала соперника почти в три раза. Добил ее Андрей Свечников. В концовке матча защитник «Каролины» Джастин Фолк протащил шайбу через всю площадку и оставил русского таланта с глазу на глаз с Грайссом. 19-летний форвард ничего лишнего придумывать не стал, а просто бросил мимо немецкого голкипера. Гола престижа в исполнении Брока Нелсона уже никто и не заметил.

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5:2 — по ходу регулярного чемпионата над «Каролиной» смеялись и называли «кучкой придурков» за ее победные празднования, по ходу противостояния с «Вашингтоном» ее досрочно отправляли в отпуск, а перед серией с «Нью-Йорком» никто не верил, что Род Бриндамор сможет переиграть Барри Тротца. Но «кучка придурков» на наших с вами глазах превратилась в финалиста Восточной конференции, и никто не решится утверждать, что на этом она остановится.

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Каролина Харрикейнз
5:2
1:1, 3:0, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала4.05.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморБарри Тротц
Вратари
Кертис МакэлхинниРобин Ленер(Томас Грайсс, Томас Грайсс)
1-й период
01:13Андрей Свечников
02:30Мэтью Барзал(Девон Тэйвз, Джордан Эберле)
04:02Леонид Комаров
04:44Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Джастин Фольк)
06:33Джордан Мартинук
06:33Скотт Мэйфилд
2-й период
22:11Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо, Уоррен Фегеле)
23:17Грег Маккег(Бретт Песке, Джордан Мартинук)
25:38Брок Макгинн
28:51Джастин Уильямс(Джордан Стаал, Нино Нидеррайтер)
29:54Скотт Мэйфилд
34:47Нино Нидеррайтер
37:40Кейси Сизикас
3-й период
45:02Леонид Комаров
55:13Андрей Свечников(Джастин Фольк)
58:51Брок Нельсон(Скотт Мэйфилд, Девон Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Кертис Макэлхинни (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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