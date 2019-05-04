Русский вундеркинд идет за Кубком Стэнли. Его гол добил команду бывшего тренера Овечкина

Когда в первом матче полуфинала Восточной конференции «Харрикейнз» и «Айлендерс» промучились без голов 60 основных минут, не было сомнений, что такой получится и вся серия — тягучей, малорезультативной и очень долгой. Но во второй игре «Каролина» снова победила, на этот раз за счет двух шайб, заброшенных в течение 48 секунд в начале третьего периода, и получила шанс закончить противостояние уже в двух следующих встречах на родном льду. Правда, в тот вечер «Кэнс» потеряли из-за травм сразу трех хоккеистов, включая основного вратаря и одного из главных героев нынешнего плей-офф Петра Мразека, зато приобрели кое-что очень важное — дикий кураж и уверенность в своих силах. В среду они помогли «Каролине» разобраться с «Нью-Йорком» со счетом 5:2, а в пятницу «Ураганы» добили соперника, который заходил в серию в статусе фаворита.

Началось для хозяев все не очень — 19-летний русский вундеркинд Андрей Свечников уже на второй минуте схватил удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а 21-летний канадец Мэтью Барзэл хорошенько потрудился на пятаке.

Но что-что, а наигрываться в нынешнем плей-офф «Харрикейнз» научились. Помните ведь, как они горели в серии с «Вашингтоном» 1−3, а затем в ее седьмом матче 0:2? Разницей в одну шайбу этих парней точно не испугать. Прошло всего полторы минуты после гола Барзэла, как «Кэнс» получили свой шанс поиграть в большинстве, а реализовать численное преимущество им помог защитник «Островитян» Адам Пелек, закинувший шайбу в свои ворота. Гол записали на финна Себастьяна Ахо.

Есть ощущение, что где-то в этот момент у новой команды бывшего тренера Александра Овечкина Барри Тротца опустились руки. Кажется, «Нью-Йорк» понял — эту команду, которую не ломают вообще никакие сложности, ему не пересилить. «Каролина» же почувствовала слабость соперника и уничтожила его за 9 минут второго периода. Сперва Себастьяна Ахо выгрыз шайбу в чужой зоне, скинул ее на Уоррена Фогеле, а тот вместо бездумного броска отдал шикарнейший пас на Теуво Терявяйнена. Красотища!

Спустя минуту контратака хозяев закончилась зарядом от синей линии в исполнении Бретта Пеши и добиванием Грега Маккегга. Поплывший во второй половине серии шведский вратарь «Айлендерс» Робин Ленер в этом эпизоде потерял шайбу из виду, окончательно расстроил Тротца и отправился на скамейку запасных, сезон в ворота «Нью-Йорка» заканчивал немец Томас Грайсс.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SyAY4d0VLeA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Грайсс был сухим всего пять с небольшим минут. «Ураганы» выстояли в очередном меньшинстве, а затем отправили «Осторовитян» в нокаут. Швейцарец Нино Нидеррайтер повозил шайбу по чужой зоне, не устоял на ногах, но даже лежа смог отдать передачу на Джордана Стаала. Тот заехал за ворота гостей и нашел на пятаке Джастина Уильямса — 4:1.

Возможно ли отыграться за период со счета 1:4? Похожие прецеденты в нынешнем плей-офф уже были, но в «Айлендерс» как-то не верилось. Серию они давно не контролировали, а переломить ее ход за 20 минут казалось задачей нереальной. Команда Тротца с ней и не справилась, хоть в заключительном отрезке и перебросала соперника почти в три раза. Добил ее Андрей Свечников. В концовке матча защитник «Каролины» Джастин Фолк протащил шайбу через всю площадку и оставил русского таланта с глазу на глаз с Грайссом. 19-летний форвард ничего лишнего придумывать не стал, а просто бросил мимо немецкого голкипера. Гола престижа в исполнении Брока Нелсона уже никто и не заметил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nFMseJQXChE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.