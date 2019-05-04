Русский вундеркинд идет за Кубком Стэнли. Его гол добил команду бывшего тренера Овечкина
Свечников и «Каролина» — в финале Востока!
Свечников и «Каролина» — в финале Востока!
Когда в первом матче полуфинала Восточной конференции «Харрикейнз» и «Айлендерс» промучились без голов 60 основных минут, не было сомнений, что такой получится и вся серия — тягучей, малорезультативной и очень долгой. Но во второй игре «Каролина» снова победила, на этот раз за счет двух шайб, заброшенных в течение 48 секунд в начале третьего периода, и получила шанс закончить противостояние уже в двух следующих встречах на родном льду. Правда, в тот вечер «Кэнс» потеряли
Началось для хозяев все не очень — 19-летний русский вундеркинд Андрей Свечников уже на второй минуте схватил удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а 21-летний канадец Мэтью Барзэл хорошенько потрудился на пятаке.
Но
Есть ощущение, что
Спустя минуту контратака хозяев закончилась зарядом от синей линии в исполнении Бретта Пеши и добиванием Грега Маккегга. Поплывший во второй половине серии шведский вратарь «Айлендерс» Робин Ленер в этом эпизоде потерял шайбу из виду, окончательно расстроил Тротца и отправился на скамейку запасных, сезон в ворота «Нью-Йорка» заканчивал немец Томас Грайсс.
Грайсс был сухим всего пять с небольшим минут. «Ураганы» выстояли в очередном меньшинстве, а затем отправили «Осторовитян» в нокаут. Швейцарец Нино Нидеррайтер повозил шайбу по чужой зоне, не устоял на ногах, но даже лежа смог отдать передачу на Джордана Стаала. Тот заехал за ворота гостей и нашел на пятаке Джастина Уильямса — 4:1.
Возможно ли отыграться за период со счета 1:4? Похожие прецеденты в нынешнем
5:2 — по ходу регулярного чемпионата над «Каролиной» смеялись и называли «кучкой придурков» за ее победные празднования, по ходу противостояния с «Вашингтоном» ее досрочно отправляли в отпуск, а перед серией с «Нью-Йорком» никто не верил, что Род Бриндамор сможет переиграть Барри Тротца. Но «кучка придурков» на наших с вами глазах превратилась в финалиста Восточной конференции, и никто не решится утверждать, что на этом она остановится.
|Род Бриндамор
|Барри Тротц
|Кертис Макэлхинни
|Робин Ленер(Томас Грайсс, Томас Грайсс)
|01:13
|Андрей Свечников
|02:30
|Мэтью Барзал(Девон Тэйвз, Джордан Эберле)
|04:02
|Леонид Комаров
|04:44
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен, Джастин Фольк)
|06:33
|Джордан Мартинук
|06:33
|Скотт Мэйфилд
|22:11
|Теуво Терявяйнен(Себастьян Ахо, Уоррен Фегеле)
|23:17
|Грег Маккег(Бретт Песке, Джордан Мартинук)
|25:38
|Брок Макгинн
|28:51
|Джастин Уильямс(Джордан Стаал, Нино Нидеррайтер)
|29:54
|Скотт Мэйфилд
|34:47
|Нино Нидеррайтер
|37:40
|Кейси Сизикас
|45:02
|Леонид Комаров
|55:13
|Андрей Свечников(Джастин Фольк)
|58:51
|Брок Нельсон(Скотт Мэйфилд, Девон Тэйвз)
Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Кертис Макэлхинни (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0