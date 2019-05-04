Радулов выдает свой лучший плей-офф в Америке. Он набрал уже 10 очков и тащит клуб в финал Запада
«Старз» впервые повели в серии с «Сент-Луисом».
«Старз» впервые повели в серии с «Сент-Луисом».
24 апреля 2019 года
Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери:
«Я люблю совершать перестановки в звеньях. Но, когда тройка Сегина настолько доминирует над любыми оппонентами, я перехитрю сам себя, если буду пытаться её разбить». (Официальный сайт НХЛ).
1 мая 2019 года
Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери:
«Я думаю, игроки уже привыкли к тому, что мы постоянно ищем новые сочетания. Этот посыл мы давали хоккеистам с начала сезона, и теперь они умеют быстро адаптироваться к новым партнерам. Перед матчем я говорил, что регулярно проигрываю у себя в голове идею развести по разным тройкам Бенна, Сегина и Радулова». (Официальный сайт НХЛ).
Тренер «Далласа» «переобулся» в течение недели, но какое это имеет значение, если в четвертой игре серии с «Сент-Луисом» его ход сработал. Монтгомери разбил ударную тройку нападения Бенн — Сегин — Радулов, в итоге новая версия стартовой пятерки создала два гола, а переведенный во второе звено Радулов отметился двумя результативными передачами. Логично, что перед матчем номер пять ничего менять Монтгомери не стал.
На этот раз «Даллас» забил уже на третьей минуте — контратаку организовали хоккеисты четвертой тройки, но в самый нужный момент к ним подключился выскочивший со скамейки Тайлер Сегин. Он и открыл счет после «слепого» паса Джейсона Спеццы
Тут же «Звезды» могли удваивать преимущество — неудачная попытка броска
В целом равный период мог закончиться справедливо — за 3 минуты до его окончания, по ходу очередной атаки «Блюзменов» Бен Бишоп потерял шайбу из виду, однако вовремя завалился на спину и накрыл ее своим телом. «Сент-Луис» остановился в сантиметрах или секундах от гола.
Бишоп — уроженец
И снова «Сент-Луис» мог избежать «сухого» периода, на этот раз «Даллас», возможно, не выручил бы даже Бишоп, но на помощь голкиперу пришел Джейсон Дикинсон. Новоявленный левый край первого звена снял шайбу с клюшки Алекса Пьетранжело, который заложил классный вираж за воротами гостей.
В третьей двадцатиминутке «Блюзмены» перебросали соперника со счетом 15−5, правда, могли так и остаться без гола, если бы не Бишоп. Бен сжалился над клубом, который 14 лет назад выбрал его в третьем раунде драфта, и подарил ему надежду. Уверенность американца в собственных силах на
«Сент-Луис» до последнего пытался спасти этот матч, но игроки «Далласа» больше не ошибались, а придумать гол сами хозяева не смогли. Одним из ключевых стал эпизод в концовке, когда Бенн Хинтц и Радулов больше 40 секунд удерживали шайбу в чужой зоне, не давая Биннингтону смениться, а «Блюзменам» начать последний штурм. 2−1 в матче и 3−2 в серии — все может закончиться уже в воскресенье вечером по московскому времени в Техасе. Ну, а российский форвард «Старз» проводит лучший розыгрыш Кубка Стэнли в карьере — никогда ранее в
|Крэйг Беруби
|Джим Монтгомери
|Джордан Биннингтон
|Бен Бишоп
|02:42
|Джейсон Спецца(Тайлер Сегин, Маттиас Янмарк)
|06:57
|Брэйден Шенн
|19:24
|Роман Полак
|26:13
|Эса Линделл(Александр Радулов, Йон Клингберг)
|29:47
|Блэйк Комо
|37:14
|Эндрю Кольяно
|48:26
|Джейден Шворц
|48:47
|Джейми Бенн
Бен Бишоп (Даллас Старз), Эса Линделл (Даллас Старз), Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0