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11:19 (мск), источник: Sport24

Радулов выдает свой лучший плей-офф в Америке. Он набрал уже 10 очков и тащит клуб в финал Запада

«Старз» впервые повели в серии с «Сент-Луисом».

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24 апреля 2019 года

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери:

«Я люблю совершать перестановки в звеньях. Но, когда тройка Сегина настолько доминирует над любыми оппонентами, я перехитрю сам себя, если буду пытаться её разбить». (Официальный сайт НХЛ).

1 мая 2019 года

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери:

«Я думаю, игроки уже привыкли к тому, что мы постоянно ищем новые сочетания. Этот посыл мы давали хоккеистам с начала сезона, и теперь они умеют быстро адаптироваться к новым партнерам. Перед матчем я говорил, что регулярно проигрываю у себя в голове идею развести по разным тройкам Бенна, Сегина и Радулова». (Официальный сайт НХЛ).

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Тренер «Далласа» «переобулся» в течение недели, но какое это имеет значение, если в четвертой игре серии с «Сент-Луисом» его ход сработал. Монтгомери разбил ударную тройку нападения Бенн — Сегин — Радулов, в итоге новая версия стартовой пятерки создала два гола, а переведенный во второе звено Радулов отметился двумя результативными передачами. Логично, что перед матчем номер пять ничего менять Монтгомери не стал.

На этот раз «Даллас» забил уже на третьей минуте — контратаку организовали хоккеисты четвертой тройки, но в самый нужный момент к ним подключился выскочивший со скамейки Тайлер Сегин. Он и открыл счет после «слепого» паса Джейсона Спеццы из-за ворот.

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Тут же «Звезды» могли удваивать преимущество — неудачная попытка броска из-под соперника в исполнении шведского защитника Джона Клингберга вывела его один на один с Джорданом Биннингтоном, но претендент на «Колдер Трофи» хозяев выручил.

В целом равный период мог закончиться справедливо — за 3 минуты до его окончания, по ходу очередной атаки «Блюзменов» Бен Бишоп потерял шайбу из виду, однако вовремя завалился на спину и накрыл ее своим телом. «Сент-Луис» остановился в сантиметрах или секундах от гола.

Бишоп — уроженец Сент-Луиса, но это не мешает ему становиться одним из героев серии и приближать клуб из родного города к отпуску. При этом, кипер успевает не только исполнять свои непосредственные обязанности. Во втором периоде пятой игры он, например, начал голевую атаку. Вовремя выкатился из ворот, отдал пас на Клингберга, а тот от греха подальше выбросил шайбу в среднюю зону. Там ее подобрал Александр Радулов, который доехал до чужой зоны и сделал скидку на финна Эса Линделля. Бросок с неудобной и на этот раз Биннингтон не был образцом надежности. Россиянин, к слову, набирает результативные баллы в третьей встрече кряду.

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И снова «Сент-Луис» мог избежать «сухого» периода, на этот раз «Даллас», возможно, не выручил бы даже Бишоп, но на помощь голкиперу пришел Джейсон Дикинсон. Новоявленный левый край первого звена снял шайбу с клюшки Алекса Пьетранжело, который заложил классный вираж за воротами гостей.

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В третьей двадцатиминутке «Блюзмены» перебросали соперника со счетом 15−5, правда, могли так и остаться без гола, если бы не Бишоп. Бен сжалился над клубом, который 14 лет назад выбрал его в третьем раунде драфта, и подарил ему надежду. Уверенность американца в собственных силах на какое-то мгновение превратилась в самоуверенность — наказание от Джейдена Шварца последовало незамедлительно.

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«Сент-Луис» до последнего пытался спасти этот матч, но игроки «Далласа» больше не ошибались, а придумать гол сами хозяева не смогли. Одним из ключевых стал эпизод в концовке, когда Бенн Хинтц и Радулов больше 40 секунд удерживали шайбу в чужой зоне, не давая Биннингтону смениться, а «Блюзменам» начать последний штурм. 2−1 в матче и 3−2 в серии — все может закончиться уже в воскресенье вечером по московскому времени в Техасе. Ну, а российский форвард «Старз» проводит лучший розыгрыш Кубка Стэнли в карьере — никогда ранее в плей-офф НХЛ он не набирал 10 очков, да и в финале конференции не играл ни разу. До второй цели остался шаг.

Сент-Луис Блюз
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала4.05.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжим Монтгомери
Вратари
Джордан БиннингтонБен Бишоп
1-й период
02:42Джейсон Спецца(Тайлер Сегин, Маттиас Янмарк)
06:57Брэйден Шенн
19:24Роман Полак
2-й период
26:13Эса Линделл(Александр Радулов, Йон Клингберг)
29:47Блэйк Комо
37:14Эндрю Кольяно
3-й период
48:26Джейден Шворц
48:47Джейми Бенн
Лучшие игроки матча
Бен Бишоп (Даллас Старз), Эса Линделл (Даллас Старз), Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз)
Статистика
2Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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