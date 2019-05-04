Вратарь «Салавата Юлаева» Тарасов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус»

Источник: РИА "Новости"

20-летний хоккеист выступает за команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Торос» из Нефтекамска, который является фарм-клубом «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых одержал 17 побед и отразил 92,8% бросков. В плей-офф он провел 17 матчей, одержал девять побед и отбил 93% бросков.

Тарасов дважды выходил в составе уфимского «Салавата Юлаева» в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем отражая 91,7% бросков. В составе молодежной сборной России Тарасов стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года в Канаде.

Даниил Тарасов является сыном известного в прошлом вратаря новокузнецкого «Металлурга», чемпиона России 2008 года в составе «Салавата Юлаева» Вадима Тарасова.