Вратарь «Салавата Юлаева» Тарасов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус»
ТАСС, 4 мая. Российский голкипер Даниил Тарасов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом сообщает
ТАСС, 4 мая. Российский голкипер Даниил Тарасов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом сообщает
20-летний хоккеист выступает за команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Торос» из Нефтекамска, который является
Тарасов дважды выходил в составе уфимского «Салавата Юлаева» в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем отражая 91,7% бросков. В составе молодежной сборной России Тарасов стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года в Канаде.
Даниил Тарасов является сыном известного в прошлом вратаря новокузнецкого «Металлурга», чемпиона России 2008 года в составе «Салавата Юлаева» Вадима Тарасова.
Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в