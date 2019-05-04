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22:47 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Салавата Юлаева» Тарасов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус»

ТАСС, 4 мая. Российский голкипер Даниил Тарасов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

20-летний хоккеист выступает за команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Торос» из Нефтекамска, который является фарм-клубом «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых одержал 17 побед и отразил 92,8% бросков. В плей-офф он провел 17 матчей, одержал девять побед и отбил 93% бросков.

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Тарасов дважды выходил в составе уфимского «Салавата Юлаева» в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем отражая 91,7% бросков. В составе молодежной сборной России Тарасов стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года в Канаде.

Даниил Тарасов является сыном известного в прошлом вратаря новокузнецкого «Металлурга», чемпиона России 2008 года в составе «Салавата Юлаева» Вадима Тарасова.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

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