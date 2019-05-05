«Коламбус» выдал чудо-камбэк, но все равно проиграл. Панарин и Бобровский — в шаге от вылета из Кубка Стэнли

Источник: Спорт-Экспресс

Финал

Зажигательная концовка буквально перевернула ход вялотекущей пятой игры и подарила всей Новой Англии невероятные эмоции. Сначала «Коламбус» выдал потрясающий камбэк и бился в чужой зоне до последних секунд, но Туукка Раск и его штанги не допустили овертайма. Финский голкипер больше двух часов сохранял ворота в неприкосновенности, но сухую серию неожиданно оборвал неудачный рикошет от своего же защитника. «Джекетс» зубами вцепились в свои шансы, и Дзингел и Кукан вернули гостей в игру. Все же в этом плей-офф «Бостон» не упускает своего, ведя после двух периодов. Как бы ни били у своей лавки Здено Хару, его партнеры стерпели и ответили за капитана. Давид Пастрняк вырвал победу всего за 90 секунд до сирены.

Голевую феерию в последнюю десятиминутку не предвещало абсолютно ничего. Бросали поначалу мало, большинство не работало, и болельщики чаще курсировали между баром и трибуной. В VIP-ложе заскучал легенда «Брюинс» Бобби Орр, чей легендарный гол возглавил недавно рейтинг топ-50 от NHL Network. Виновниками продлившейся период «засухи» стали Раск и Сергей Бобровский. Когда на их пятаках становилось жарко, оба супервратаря исправно выручали и устроили настоящую дуэль, услаждая взор трибун TD Garden фантастическими сэйвами.

Чтобы подобрать ключи к воротам Раска, «Джекетс» искали нестандартные решения и рисковали, чем и воспользовались терпеливые хозяева. Дюбуа с Панариным так не вовремя потеряли шайбу в атаке, что оборона оказалась абсолютно не готова к подстраховке. Дэвид Бэкес умчался в контратаку так, будто помолодел на 15 лет, и настолько гармонично разыграл «три в два» с Дебрюском и Крейчи, что даже Бобровский залюбовался комбинацией и завершением от чешского форварда.

Полевые «Коламбуса» зазевались, пока новичок Клифтон спокойно пролетел по флангу и выложил шайбу на блюдечке на пустой угол Маршану. На первый бросок противника Бобровский чудом среагировал и выловил снаряд из девятки, но выручить от второго выстрела в упор было просто невозможно. Торторелла наверняка высказал пару ласковых своим подопечным, оставившим кипера на произвол судьбы, а случившееся в концовке явно станет поводом для разбора с особым пристрастием.

Дебют

Четвертого мая в Северной Америке традиционно обыгрывается тема Звездных Войн из-за игры слов May the 4th be with you. Даже Дон Черри вышел в эфир в костюме с имперскими штурмовиками. Символично, что две четверки украшают спину Владислава Гаврикова, который накануне дебютировал за «Коламбус». Российский защитник оставил приятное впечатление — он уверенно отрабатывал в обороне и несколько раз опасно атаковал бостонские ворота. Увы, Влад оказался бессилен, чтобы остановить прорыв Пастрняка и Бержерона перед третьей шайбой. Однако тренер продолжал выпускать новичка до последних минут.