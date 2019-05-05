«Коламбус» выдал чудо-камбэк, но все равно проиграл. Панарин и Бобровский — в шаге от вылета из Кубка Стэнли
«Бостон» одолел дома «Коламбус» и повел в серии 3−2.
«Бостон» одолел дома «Коламбус» и повел в серии 3−2.
Зажигательная концовка буквально перевернула ход вялотекущей пятой игры и подарила всей Новой Англии невероятные эмоции. Сначала «Коламбус» выдал потрясающий камбэк и бился в чужой зоне до последних секунд, но Туукка Раск и его штанги не допустили овертайма. Финский голкипер больше двух часов сохранял ворота в неприкосновенности, но сухую серию неожиданно оборвал неудачный рикошет от своего же защитника. «Джекетс» зубами вцепились в свои шансы, и Дзингел и Кукан вернули гостей в игру. Все же в этом
Голевую феерию в последнюю десятиминутку не предвещало абсолютно ничего. Бросали поначалу мало, большинство не работало, и болельщики чаще курсировали между баром и трибуной. В
Чтобы подобрать ключи к воротам Раска, «Джекетс» искали нестандартные решения и рисковали, чем и воспользовались терпеливые хозяева. Дюбуа с Панариным так не вовремя потеряли шайбу в атаке, что оборона оказалась абсолютно не готова к подстраховке. Дэвид Бэкес умчался в контратаку так, будто помолодел на 15 лет, и настолько гармонично разыграл «три в два» с Дебрюском и Крейчи, что даже Бобровский залюбовался комбинацией и завершением от чешского форварда.
Полевые «Коламбуса» зазевались, пока новичок Клифтон спокойно пролетел по флангу и выложил шайбу на блюдечке на пустой угол Маршану. На первый бросок противника Бобровский чудом среагировал и выловил снаряд из девятки, но выручить от второго выстрела в упор было просто невозможно. Торторелла наверняка высказал пару ласковых своим подопечным, оставившим кипера на произвол судьбы, а случившееся в концовке явно станет поводом для разбора с особым пристрастием.
Четвертого мая в Северной Америке традиционно обыгрывается тема Звездных Войн
|Брюс Кэссиди
|Джон Торторелла
|Туукка Раск
|Сергей Бобровский
|09:03
|Кэм Аткинсон
|11:35
|Чарли Макэвой
|13:43
|Командный штраф
|21:39
|Давид Крейчи(Джейк Дебраск, Дэвид Бэкес)
|29:52
|Тори Краг
|44:51
|Брэд Маршан(Коннор Клифтон, Патрис Бержерон)
|50:33
|Сет Джонс(Зак Веренски, Кэм Аткинсон)
|51:16
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
|52:07
|Райан Дзингел(Мэтт Дюшен, Дэвид Савар)
|53:58
|Дин Кукан(Артемий Панарин, Джош Андерсон)
|58:32
|Давид Пастрняк(Брэндон Карло, Брэд Маршан)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0