Русский крушитель осадил канадского хулигана и стал жертвой судей. Теперь он в шаге от отпуска
Никита Задоров и его «Колорадо» горят в серии с «Сан-Хосе».
Никита Задоров и его «Колорадо» горят в серии с «Сан-Хосе».
Ранним утром субботы по московскому времени «Сан-Хосе» в пятом матче полуфинала Западной конференции обыграл «Колорадо» и повел в серии со счетом 3−2. Sport24 рассказывает о главных действующих лицах этой игры.
Никита Задоров, конечно, не главная русская звезда в Национальной хоккейной лиге, но в нынешнем
Насыщенным получился для Задорова и пятый матч этой серии. Например, уже в первом периоде российский защитник умудрился заблокировать сразу пять бросков хоккеистов «Шаркс» — если по
Во второй двадцатиминутке россиянин поставил на место Мишеля Хэйли, который ниже Задорова почти на 20 сантиметров. Канадский хулиган, который любит сбрасывать перчатки, в этом противостоянии очень нечасто появляется на площадке, но едва ли не в каждой смене пытается вывести русского крушителя из себя. Никита уже объяснял журналистам, почему он не собирается драться с канадцем, а сегодня, во время очередного конфликта доступно объяснил все самому Хэйли. «Ты играешь по пять минут за матч, я вообще не вижу тебя на льду» — примерно так Задоров, получающий по 20 минут айстайма, осадил неугомонного соперника. Отправляться в штрафной бокс вместе с человеком, который не представляет для «Сан-Хосе» никакой хоккейной важности, в планы российского игрока не входило.
Но арбитры и без этого нашли поводы, чтобы дважды удалить Задорова. Если по первому моменту и опасной игре высоко поднятой клюшкой нет никаких вопросов, то второе удаление получилось странным. Защитник «Сан-Хосе» Джо Торнтон атаковал вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра, тот ответил, в итоге в погашении конфликта приняли участие едва ли не все хоккеисты, находившиеся на площадке. Но 2 минуты выписали только Задорову, который выключил из эпизода одного из соперников, без лишней агрессии повалив его на лед. Возможно, Никита наиграл на малый штраф, но где тогда аналогичное наказание для Торнтона? Американские судьи в этом
Немецкий кипер, который в прошлом сезоне бэкапил в «Вашингтоне» и в июне вместе с Александром Овечкиным поднимал над головой Кубок Стэнли, в этом чемпионате «съел» российского вратаря Семена Варламова, став к
Важнейшую победу «Сан-Хосе» принес 25-летний чешский форвард Томаш Гертл. За 20 секунд до конца второго периода именно его клюшка оказалась на пути броска Логана Кутюра — подправление заставило впервые за вечер капитулировать Грубауэера.
А в третьем периоде Гертл отвоевал пятак у лидера «Колорадо» Нэтана Маккиннона и занес шайбу в пустые ворота. С восемью голами чешский форвард вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов нынешнего
|Питер Дебур
|Джаред Беднар
|Мартин Джонс
|Филипп Грубауэр
|07:04
|Тимо Майер
|15:54
|Микко Рантанен
|29:31
|Карл Седерберг
|32:35
|Бренден Диллон
|34:46
|Эвандер Кейн
|37:01
|Тайсон Жост
|38:54
|Тайсон Бэрри
|39:40
|Томаш Хертл(Логан Кутюр, Эрик Карлссон)
|40:31
|Никита Задоров
|46:26
|Томаш Хертл(Марк-Эдуард Власик, Йоонас Донской)
|47:31
|Никита Задоров
Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Мартин Джонс (Сан-Хосе Шаркс), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0