Русский крушитель осадил канадского хулигана и стал жертвой судей. Теперь он в шаге от отпуска

Ранним утром субботы по московскому времени «Сан-Хосе» в пятом матче полуфинала Западной конференции обыграл «Колорадо» и повел в серии со счетом 3−2. Sport24 рассказывает о главных действующих лицах этой игры.

Задоров

Никита Задоров, конечно, не главная русская звезда в Национальной хоккейной лиге, но в нынешнем плей-офф играет очень заметную роль. Во-первых, в отличии от Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Евгения Малкина и других наших топов защитник «Колорадо» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Во-вторых, едва ли не в каждой игре Задоров подкидывает поводы, поговорить о нем. Взять хотя бы продолжающий полуфинал Западной конференции против «Сан-Хосе»: в нем русского крушитель успел провести матч, в котором совершил 11 (!) хитов, и стать одним из виновников поражения «Лавин» в четвертой встрече, когда вместо того, чтобы охранять собственный пятак, понесся уничтожать соперника в очередной зоне.

Насыщенным получился для Задорова и пятый матч этой серии. Например, уже в первом периоде российский защитник умудрился заблокировать сразу пять бросков хоккеистов «Шаркс» — если по каким-то хоккейным качествам к Никите могут быть вопросы, то с самоотверженностью у него точно полный порядок.

Во второй двадцатиминутке россиянин поставил на место Мишеля Хэйли, который ниже Задорова почти на 20 сантиметров. Канадский хулиган, который любит сбрасывать перчатки, в этом противостоянии очень нечасто появляется на площадке, но едва ли не в каждой смене пытается вывести русского крушителя из себя. Никита уже объяснял журналистам, почему он не собирается драться с канадцем, а сегодня, во время очередного конфликта доступно объяснил все самому Хэйли. «Ты играешь по пять минут за матч, я вообще не вижу тебя на льду» — примерно так Задоров, получающий по 20 минут айстайма, осадил неугомонного соперника. Отправляться в штрафной бокс вместе с человеком, который не представляет для «Сан-Хосе» никакой хоккейной важности, в планы российского игрока не входило.

Но арбитры и без этого нашли поводы, чтобы дважды удалить Задорова. Если по первому моменту и опасной игре высоко поднятой клюшкой нет никаких вопросов, то второе удаление получилось странным. Защитник «Сан-Хосе» Джо Торнтон атаковал вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра, тот ответил, в итоге в погашении конфликта приняли участие едва ли не все хоккеисты, находившиеся на площадке. Но 2 минуты выписали только Задорову, который выключил из эпизода одного из соперников, без лишней агрессии повалив его на лед. Возможно, Никита наиграл на малый штраф, но где тогда аналогичное наказание для Торнтона? Американские судьи в этом плей-офф работают очень слабо.

Грубаэур

Немецкий кипер, который в прошлом сезоне бэкапил в «Вашингтоне» и в июне вместе с Александром Овечкиным поднимал над головой Кубок Стэнли, в этом чемпионате «съел» российского вратаря Семена Варламова, став к плей-офф безоговорочным первым номером «Эвеланш». В субботней игре Грубаэур в очередной раз доказал, что прямо сейчас он в большом порядке — за один второй период он совершил 17 сэйвов. Если бы не вдохновенная игра немца, для «Колорадо» все могло закончиться уже ко второму перерыву. Филипп больше остальных «Лавин» заслуживал победы в этот вечер, ну, а Варламова, возможно, в скором времени придется готовится к переезду — не факт, что «Колорадо» будет заинтересовано в продолжении сотрудничества с 31-летним россиянином.

Хертл

Важнейшую победу «Сан-Хосе» принес 25-летний чешский форвард Томаш Гертл. За 20 секунд до конца второго периода именно его клюшка оказалась на пути броска Логана Кутюра — подправление заставило впервые за вечер капитулировать Грубауэера.

А в третьем периоде Гертл отвоевал пятак у лидера «Колорадо» Нэтана Маккиннона и занес шайбу в пустые ворота. С восемью голами чешский форвард вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов нынешнего плей-офф. «Акулам» же, чтобы продлить сезон и отправить «Лавин» в отпуск теперь нужна всего одна победа.