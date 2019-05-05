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11:27 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Бостона» Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 5 мая. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу лиги.

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Источник: AP 2019

В воскресенье «Бостон» на своей площадке победил «Коламбус» со счетом 4:3 и вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф лиги (3−2). Пастрняк отметился двумя заброшенными шайбами, одна из которых стала победной.

Второй звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл, две шайбы которого помогли клубу дома победить «Колорадо» (2:1) в другой встрече ¼ финала. «Сан-Хосе» вышел вперед в серии — 3−2.

Третьей звездой признан нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, набравший три очка (шайба + две передачи).

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