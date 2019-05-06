«Сент-Луис» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Далласом»
ТАСС, 6 мая. «Сент-Луис» в гостях одержал победу над «Далласом» со счетом 4:1 в шестом матче серии второго раунда
ТАСС, 6 мая. «Сент-Луис» в гостях одержал победу над «Далласом» со счетом 4:1 в шестом матче серии второго раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело (2-я минута), Давид Перрон (36), Джейден Шварц (48) и Сэмми Блейз (49), у проигравших отличился Тайлер Сегин (12).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. Его одноклубник форвард Владимир Тарасенко и нападающий «Далласа» Александр Радулов очков не набрали. После четвертого гола «Сент-Луиса» вместо голкипера «Далласа» Бена Бишопа вышел российский вратарь Антон Худобин.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.
В сезоне-2015/16, когда «Даллас» в предыдущий раз играл в
Заключительный матч серии пройдет в ночь на 8 мая в
|Джим Монтгомери
|Крэйг Беруби
|Бен Бишоп(Антон Худобин, Антон Худобин)
|Джордан Биннингтон
|01:03
|Алекс Пьетранджело(Джоэль Эдмундсон, Джейден Шворц)
|03:06
|Маттиас Янмарк
|10:58
|Винс Данн
|11:35
|Тайлер Сегин(Матс Цуккарелло, Джейми Бенн)
|13:07
|Александр Радулов
|13:13
|Брэйден Шенн
|17:29
|Блэйк Комо
|19:06
|Патрик Марун
|35:24
|Дэвид Перрон(Оскар Сундквист, Иван Барбашев)
|47:37
|Джейден Шворц(Александр Стин, Колтон Парэйко)
|48:10
|Сэм Блэй(Райан О`Райлли)
|55:58
|Александр Радулов
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0