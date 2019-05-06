«Сент-Луис» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Далласом»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело (2-я минута), Давид Перрон (36), Джейден Шварц (48) и Сэмми Блейз (49), у проигравших отличился Тайлер Сегин (12).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. Его одноклубник форвард Владимир Тарасенко и нападающий «Далласа» Александр Радулов очков не набрали. После четвертого гола «Сент-Луиса» вместо голкипера «Далласа» Бена Бишопа вышел российский вратарь Антон Худобин.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.

В сезоне-2015/16, когда «Даллас» в предыдущий раз играл в плей-офф НХЛ, во втором раунде он также встречался с «Сент-Луисом», для определения победителя также потребовалось семь матчей. В той серии сильнее оказался «Сент-Луис».

Заключительный матч серии пройдет в ночь на 8 мая в Сент-Луисе.