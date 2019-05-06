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07:58 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Далласом»

ТАСС, 6 мая. «Сент-Луис» в гостях одержал победу над «Далласом» со счетом 4:1 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело (2-я минута), Давид Перрон (36), Джейден Шварц (48) и Сэмми Блейз (49), у проигравших отличился Тайлер Сегин (12).

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. Его одноклубник форвард Владимир Тарасенко и нападающий «Далласа» Александр Радулов очков не набрали. После четвертого гола «Сент-Луиса» вместо голкипера «Далласа» Бена Бишопа вышел российский вратарь Антон Худобин.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.

В сезоне-2015/16, когда «Даллас» в предыдущий раз играл в плей-офф НХЛ, во втором раунде он также встречался с «Сент-Луисом», для определения победителя также потребовалось семь матчей. В той серии сильнее оказался «Сент-Луис».

Заключительный матч серии пройдет в ночь на 8 мая в Сент-Луисе.

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Даллас Старз
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала5.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center, 18876 зрителей
Главные тренеры
Джим МонтгомериКрэйг Беруби
Вратари
Бен Бишоп(Антон Худобин, Антон Худобин)Джордан Биннингтон
1-й период
01:03Алекс Пьетранджело(Джоэль Эдмундсон, Джейден Шворц)
03:06Маттиас Янмарк
10:58Винс Данн
11:35Тайлер Сегин(Матс Цуккарелло, Джейми Бенн)
13:07Александр Радулов
13:13Брэйден Шенн
17:29Блэйк Комо
19:06Патрик Марун
2-й период
35:24Дэвид Перрон(Оскар Сундквист, Иван Барбашев)
3-й период
47:37Джейден Шворц(Александр Стин, Колтон Парэйко)
48:10Сэм Блэй(Райан О`Райлли)
55:58Александр Радулов
Лучшие игроки матча
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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