Хоккеист Михеев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто»
ТАСС, 6 мая. Нападающий Илья Михеев подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает
ТАСС, 6 мая. Нападающий Илья Михеев подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает
24-летний Михеев, выступавший за омский «Авангард», в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 62 матча, набрав 45 (23+22) очков, в