Хоккеист Михеев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто»

24-летний Михеев, выступавший за омский «Авангард», в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 62 матча, набрав 45 (23+22) очков, в плей-офф нападающий набрал 11 (4+7) очков в 13 играх.