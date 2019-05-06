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19:14 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Михеев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто»

ТАСС, 6 мая. Нападающий Илья Михеев подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

24-летний Михеев, выступавший за омский «Авангард», в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 62 матча, набрав 45 (23+22) очков, в плей-офф нападающий набрал 11 (4+7) очков в 13 играх.

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