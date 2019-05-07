«Бостон» всухую победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ
ТАСС, 7 мая. «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в шестом матче второго раунда серии
ТАСС, 7 мая. «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в шестом матче второго раунда серии
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Крейчи (33-я минута), Маркус Юханссон (49) и Дэвид Бэкес (51). В первом периоде также отличился нападающий гостей Шон Курали. Однако после видеопросмотра арбитры зафиксировали толчок голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского со стороны форварда и гол не засчитали.
Российский голкипер команды хозяев отразил 26 бросков. Форвард Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 42 секунды, сделав три броска. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, который сыграл второй матч в составе клуба, находился на площадке 16 минут 53 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1».
«Бостон» вышел в финал Восточной конференции впервые с 2013 года. Тогда команда добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго» со счетом 2−4. Всего на счету «Бостона» шесть чемпионских трофеев. Последний был завоеван в сезоне-2010/11, в решающей серии клуб обыграл «Ванкувер» (4−3).
В следующем раунде «Бостон» встретится с «Каролиной». Первый матч команда проведет на своей площадке 11 мая.
|Джон Торторелла
|Брюс Кэссиди
|Сергей Бобровский
|Туукка Раск
|06:46
|Пьер-Люк Дюбуа
|22:42
|Давид Пастрняк
|29:22
|Брэд Маршан
|32:13
|Давид Крейчи(Джейк Дебраск, Коннор Клифтон)
|39:40
|Чарли Макэвой
|44:48
|Йоаким Нордстрем
|48:58
|Маркус Юханссон(Чарли Койл, Дэнтон Хейнен)
|50:39
|Дэвид Бэкес(Тори Краг, Давид Крейчи)
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Давид Крейчи (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0