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09:53 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» всухую победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ

ТАСС, 7 мая. «Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 3:0, что привело к общей победе гостей в противостоянии — 4−2.

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В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Крейчи (33-я минута), Маркус Юханссон (49) и Дэвид Бэкес (51). В первом периоде также отличился нападающий гостей Шон Курали. Однако после видеопросмотра арбитры зафиксировали толчок голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского со стороны форварда и гол не засчитали.

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Российский голкипер команды хозяев отразил 26 бросков. Форвард Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 42 секунды, сделав три броска. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, который сыграл второй матч в составе клуба, находился на площадке 16 минут 53 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1».

«Бостон» вышел в финал Восточной конференции впервые с 2013 года. Тогда команда добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго» со счетом 2−4. Всего на счету «Бостона» шесть чемпионских трофеев. Последний был завоеван в сезоне-2010/11, в решающей серии клуб обыграл «Ванкувер» (4−3).

В следующем раунде «Бостон» встретится с «Каролиной». Первый матч команда проведет на своей площадке 11 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коламбус Блю Джэкетс
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала7.05.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаБрюс Кэссиди
Вратари
Сергей БобровскийТуукка Раск
1-й период
06:46Пьер-Люк Дюбуа
2-й период
22:42Давид Пастрняк
29:22Брэд Маршан
32:13Давид Крейчи(Джейк Дебраск, Коннор Клифтон)
39:40Чарли Макэвой
3-й период
44:48Йоаким Нордстрем
48:58Маркус Юханссон(Чарли Койл, Дэнтон Хейнен)
50:39Дэвид Бэкес(Тори Краг, Давид Крейчи)
Лучшие игроки матча
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Давид Крейчи (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз)
Статистика
2Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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