«Бостон» всухую победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ

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В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Крейчи (33-я минута), Маркус Юханссон (49) и Дэвид Бэкес (51). В первом периоде также отличился нападающий гостей Шон Курали. Однако после видеопросмотра арбитры зафиксировали толчок голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского со стороны форварда и гол не засчитали.

Российский голкипер команды хозяев отразил 26 бросков. Форвард Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 42 секунды, сделав три броска. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, который сыграл второй матч в составе клуба, находился на площадке 16 минут 53 секунды, завершив встречу с показателем полезности «-1».

«Бостон» вышел в финал Восточной конференции впервые с 2013 года. Тогда команда добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Чикаго» со счетом 2−4. Всего на счету «Бостона» шесть чемпионских трофеев. Последний был завоеван в сезоне-2010/11, в решающей серии клуб обыграл «Ванкувер» (4−3).

В следующем раунде «Бостон» встретится с «Каролиной». Первый матч команда проведет на своей площадке 11 мая.