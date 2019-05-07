Большой провал русских звезд в Америке. Бобровский и Панарин повторили путь Овечкина и Малкина

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4 мая. Предпоследняя минута основного времени матча «Бостон» — «Коламбус». Совсем недавно «Блю Джекетс» отыгрались со счета 1:3 и, вроде бы, заслужили этим мини-подвигом хотя бы овертайм. Но вот Артемий Панарин теряет шайбу в чужой зоне, «Брюинз» бегут в контратаку, а дебютирующий за «Мундиров» Владислав Гавриков бросает на дальней штанге Давида Пастрняка, решив сосредоточиться на его тезке Крейчи. Передача Брэда Маршанда и Панарин не успевает помешать Пастрняку забить победный гол.

Так «Бостон» впервые вышел вперед в полуфинале Восточной конференции и, самое главное, морально уничтожил соперника. Уже в тот момент показалось, что бесполезный камбэк может стать для «Коламбуса» серьезным ударом. А тут еще Джон Торторелла на пресс-конференции решил пообещать журналистам, что его команда вернется на седьмую игру в «Бостон». 60-летний американец, видимо, забыл, что уже давал аналогичное обещание в прошлогодней серии первого раунда против «Вашингтона» и ничем хорошим это не закончилось. Увы, история повторилась.

Во встрече номер шесть «Бостон» забил уже в первом периоде. Суматоха у ворот Сергея Бобровского закончилась двумя бросками Шона Курали, вторая попытка и стала голевой. «Бостон» отпраздновал заброшенную шайбу, но в этом момент Торторелла решил запросить видеопросмотр. Арбитры пересмотрели эпизод и разглядели в нем помеху вратарю. Решение показалось спорным — если в России в прошедшем плей-офф отменяли постоянно, то в НХЛ почти никогда.

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Во второй двадцаминутке «Блю Джекетс» добавили оборотов и просто разорвали соперника по количеству бросков в створ ворот. 17−5 — цифры, которые много говорят об этом игровом отрезке. Но все попытки «Коламбуса» оказались безуспешными, а вот «Бостон» выжал из своих немногочисленных возможностей максимум. Быстрая контратака, выстрел в стойку от Джейка Дебраска и добивание Давида Крейчи — поводов отменить эту шайбу не нашли бы даже арбитры КХЛ.

А вот североамериканские судьи перед вторым перерывом начудили еще раз. Защитник «Мишек» Чарли Макэвой чуть не оторвал голову форварду «Мундиров» Джошу Андерсону, но получил за это лишь две минуты штрафа. Торторелла был в шоке.

Наказать Макэвоя реализацией лишнего «Коламбус» не смог, а в третьем периоде хозяева запороли еще одну попытку в формате «5 на 4». Сет Джонс даже сбил шлем с головы Раска, но пробить финна в этот вечер было невозможно.

Вскоре после этого все закончилось. Очередной быстрый выпад «Бостона» завершал Маркус Йоханссон, шайба после его броска попала в щиток Бобровскому, взмыла вверх и заползла за линию. «Коламбус» совсем не выглядел командой, способной на еще один камбэк.

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Последний гол в полуфинале Востока забил Дэвид Бэкес, после шикарного паса Тори Круга. 3:0 в матче и 4:2 в серии — «Коламбус» начал этот розыгрыш Кубка Стэнли с фантастической победы над фаворитами плей-офф из Тампы, но на еще один подвиг команду Тортореллы не хватило. Теперь Артемия Панарина и Сергея Бобровского ждет судьбоносное лето с подписанием контрактов и, скорее всего, переездом в другой город. А Владислава Гаврикова, который в понедельник проводил свой второй матч в НХЛ и получил почти 17 минут айстайма, ждут на чемпионате мира в Братиславе. Нынешний плей-офф НХЛ закончился для русских звезд большим провалом — наших в розыгрыше Кубка Стэнли осталось очень мало.

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В финале Востока «Бостон» сыграет с «Каролиной», которая уже выбила из этого плей-офф «Вашингтон» и «Айлендерс».