Панарин: Пока не думали о своем будущем в «Коламбусе»
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин заявили, что пока не думали о своем будущем в клубе НХЛ «Коламбус».
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин заявили, что пока не думали о своем будущем в клубе НХЛ «Коламбус».
«Коламбус» в понедельник завершил борьбу в
Оба хоккеиста 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами. Ранее сообщалось, что «Коламбус» готов рассмотреть варианты их обмена.
«Еще рано о
«Кто знает, я не думаю об этом. Сейчас апатия и пустота», — сказал Панарин.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Бобровский в составе «Коламбуса» одержал 37 побед в 62 матчах и провел 9 игр на ноль. Панарин в «регулярке» набрал 87 очков (28 шайб и 59 результативных передач) в 79 встречах.