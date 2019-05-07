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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин: Пока не думали о своем будущем в «Коламбусе»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин заявили, что пока не думали о своем будущем в клубе НХЛ «Коламбус».

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«Коламбус» в понедельник завершил борьбу в плей-офф НХЛ, уступив «Бостону» в серии второго раунда Кубка Стэнли со счетом 2−4.

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Оба хоккеиста 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами. Ранее сообщалось, что «Коламбус» готов рассмотреть варианты их обмена.

«Еще рано о чем-то говорить. Говорю о том, что происходит прямо сейчас. Слишком рано обсуждать мое будущее», — цитирует Бобровского NBC.

«Кто знает, я не думаю об этом. Сейчас апатия и пустота», — сказал Панарин.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Бобровский в составе «Коламбуса» одержал 37 побед в 62 матчах и провел 9 игр на ноль. Панарин в «регулярке» набрал 87 очков (28 шайб и 59 результативных передач) в 79 встречах.

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